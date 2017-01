POL-LM: Pressemitteilung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg

Limburg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom Freitag, 6. Januar 2017

1.Mehrere Verkehrsunfälle auf glatten Straßen, Landkreis Limburg-Weilburg, Donnerstag, 05.01.2017,

(dkn)Am Donnerstag sind bei Verkehrsunfällen auf glatten Straßen im Landkreis Limburg-Weilburg zwei Menschen leicht verletzt worden. Außerdem entstanden mehrere Zahntausend Euro Sachschaden. Gegen 11:40 Uhr befuhr ein 34-jähriger Mann die B 49 bei Mehrenberg in Richtung Heckholzhausen. Als er einen Lkw überholte, verlor er die Kontrolle über seinen Jaguar F-Type und rutschte in den Straßengraben. An dem hochwertigen Pkw entstand ein Schaden in Höhe von rund 20.000,- Euro. Auf der Landesstraße 3022 bei Beselich-Obertiefenbach geriet der Opel Corsa einer 26-Jährigen gegen 08:55 Uhr wegen überfrierender Nässe ins Rutschen. Der Kleinwagen kam von der Fahrbahn ab, kippte im Straßengraben um und kam auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen, ihre beiden Mitfahrer blieben unverletzt. Nicht Glätte, sondern die Missachtung der Vorfahrtsregelung war ursächlich für einen Unfall gegen 11:15 Uhr bei Weilmünster-Möttau. Dort befuhr eine 29-jährige Frau in einem Audi A3 die L 3054, von Weilmünster kommend, um kurz vor Möttau nach links auf den Zubringer zur B 456 abzubiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer 21-Jährigen in einem Hyundai, welche einen Zusammenstoß trotz Vollbremsung nicht mehr verhindern konnte. Sie erlitt leichte Verletzungen, beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

2.Alkoholisierter Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, Bad Camberg, Bahnhofstraße, Donnerstag, 05.01.2017, 23:40 Uhr,

(dkn)In Bad Camberg hat die Polizei einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der sich unter starkem Alkoholeinfluss hinters Steuer seines Wagens gesetzt hatte. Die Ordnungshüter wurden gegen 23:40 Uhr in der Bahnhofstraße auf den VW-Fahrer aufmerksam und entschlossen sich zu einer Verkehrskontrolle. Dabei wurde schnell klar, dass der 36-Jährige nicht mehr in der Lage war, ein Kraftfahrzeug sicher zu führen. Ein vorläufiger Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,4 Promille. Die Fahrt des Mannes endete daraufhin, es folgten eine Blutentnahme auf der Dienststelle und die Sicherstellung von Führerschein und Fahrzeugschlüssel.

3.43 Leitpfosten umgerissen, K 449, zwischen Waldbrunn-Lahr und Beselich-Heckholzhausen, 30.12.2016 - 02.01.2017

(He)Unbekannte Täter haben auf der Kreisstraße 449, zwischen Waldbrunn-Lahr und Beselich-Heckholzhausen insgesamt 43 Leitpfosten herausgerissen und teilweise entwendet, beziehungsweise beschädigt. Hierdurch entstand ein Sachschaden von circa 600 Euro. Festgestellt wurde der Vandalismus am vergangenen Montag. Am 30.12.2016 standen die Leitpfosten noch ordnungsgemäß am Straßenrand. Der Landkreis Limburg-Weilburg hat Strafanzeige erstattet und die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Weilburg die Ermittlungen übernommen. Zeugen oder Hinweisgeber werde gebeten, sich unter der Rufnummer (06471) 9386-0 zu melden. Über den Sachschaden hinaus kann dieses Tun keinesfalls als "Spaß" oder "Dummheit" eingeordnet werden. Die Leitpfosten tragen, gerade in der dunklen Jahreszeit, ganz erheblich zur Verkehrssicherheit der Verkehrsteilnehmer bei.

4.Pkw-Einbrecher in Bad Camberg unterwegs, Bad Camberg, Im Gründchen, Bahnhofstraße, 04.10.2017, 23:00 Uhr - 05.01.2017, 10:00 Uhr

(He)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen unbekannte Täter in Bad Camberg in mindestens zwei Fahrzeuge ein und verursachten einen Gesamtschaden von circa 5.000 Euro. In der Straße "Im Gründchen" drangen die Täter in einen abgestellten Mitsubishi ein und bauten im Anschluss das CD-Radio samt Navigationseinheit aus. In der Bahnhofstraße zerstörten die Täter die Seitenscheibe eines geparkten Mercedes Vito, stiegen in den Kleinbus ein und bauten ebenfalls das festeingebaute Navigationssystem aus. In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei Limburg die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06431) 9140-0 zu melden.

5.Aktueller Blitzerreport

Seit Juni 2015 veröffentlicht das Polizeipräsidium Westhessen wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

Nachfolgend finden Sie die Messstellen von Polizei und Ordnungsamt für die kommende Woche:

Dienstag: Landesstraße 3447 zwischen Limburg-Staffel und Görgeshausen

Donnerstag: Bundesstraße 8, Niederselters, Bushaltestelle

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell