POL-LM: Pressemitteilung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg

Limburg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom Donnerstag, 5. Januar 2017

1.Pkw gestohlen, Limburg, Auf dem Schafsberg, Mittwoch, 04.01.2017, 15:15 Uhr bis Donnerstag, 05.01.2017, 01:00 Uhr,

(dkn)Autodiebe haben zwischen Mittwoch und Donnerstag in Limburg zugeschlagen und einen Pkw im Wert von rund 10.000,- Euro entwendet. Der schwarze VW Tuareg stand auf dem Gelände des St. Vincenz Krankenhauses in der Straße "Auf dem Schafsberg", im Erdgeschoss des dortigen Parkhauses. Offenbar hatten die Täter zwischen Mittwoch, 15:15 Uhr und Donnerstag, 01:00 Uhr, einen frei zugänglichen Mitarbeiterraum in dem Krankenhaus betreten und den Autoschlüssel dort entwendet. Zur Tatzeit waren an dem SUV die amtlichen Kennzeichen "LDK-KO 2" angebracht.

Die Kriminalpolizei Limburg bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter Telefon (06431) 9140-0 zu melden.

2.Sachbeschädigung an Getränkeautomat, Limburg, Bahnhofsplatz, Mittwoch, 04.01.2017, 20:00 Uhr,

(dkn)Auf dem Limburger Bahnhofsplatz hat ein unbekannter Täter einen Getränkeautomaten beschädigt. Er sprang aus einer Gruppe Jugendlicher heraus mehrfach gegen den Automaten und entnahm schließlich ein Getränk. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Anschließend ergriffen die Jugendlichen die Flucht.

Der Täter soll Zeugenaussagen zufolge unter 18 Jahre alt und etwa 180 cm groß gewesen sein. Er hatte dunkles Haar und trug eine dunkle Jeans.

Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter Telefon (06431) 9140-0 entgegen.

3.Geschädigter nach Verkehrsunfall gesucht, Limburg, Bahnhofsplatz, Donnerstag, 29.12.2016, 16:00 Uhr,

(dkn)Bereits am vergangenen Donnerstag, den 29.12.2016, ereignete sich am Bahnhofsplatz in Limburg ein Verkehrsunfall. Nun sucht die Polizei nach der oder dem Geschädigten. Die Unfallverursacherin stand gegen 16:00 Uhr mit ihrem Pkw auf einem der Parkplätze unter dem Parkdeck der Limburger WERKStadt. Beim Ausparken streifte sie einen neben ihr geparkten, schwarzen Mercedes Kombi. An dem Pkw entstand ein Kratzer über dem hinteren, rechten Radkasten. Die Frau wartete zunächst und hinterließ dann ihre Personalien an dem Fahrzeug. Da sich ihr Unfallgegner bislang nicht bei ihr meldete, wandte sie sich an die Polizei.

Die Eigentümerin oder der Eigentümer wird gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter Telefon (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

4.Versuchter Einbruch in Wohnhaus, Hünfelden-Kirberg, Am Weißen Berg, Mittwoch, 04.01.2017, 14:30 Uhr bis 19:00 Uhr,

(dkn)Im Laufe des Mittwochs haben Einbrecher vergeblich versucht, sich Zutritt zu einem Wohnhaus in Hünfelden-Kirberg zu verschaffen. Die Täter betraten zwischen 14:30 Uhr und 19:00 Uhr das Grundstück des Hauses in der Straße "Am Weißen Berg". Da sie zunächst einen Bewegungsmelder der Außenbeleuchtung zerstörten, scheint es wahrscheinlich, dass die Langfinger zumindest bei einsetzender Dunkelheit zuschlugen. Im Hof des Grundstücks stapelten sie einen Tisch und eine Bank übereinander, um an ein in einiger Höhe gelegenes Fenster zu gelangen. Möglicherweise wurden die Täter dann jedoch gestört, denn sie ergriffen die Flucht, ohne sich an dem Fenster zu schaffen zu machen.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Limburg unter Telefon (06431) 9140-0 zu melden.

5.Ein Leichtverletzter bei Verkehrsunfall, Brechen-Oberbrechen, Bundesstraße 8, Mittwoch, 04.01.2017, 12:40 Uhr,

(dkn)Ein 31-Jähriger ist am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall auf der B8 bei Oberbrechen leicht verletzt worden. Der Mann war gegen 12:40 Uhr mit seinem Mercedes SLK auf der Bundesstraße von Niederselters kommend in Richtung Oberbrechen unterwegs. Am Ende einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über seinen Pkw, kam nach links von der Fahrbahn ab und rutschte unter die Leitplanke. Der 31-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Sein Fahrzeug wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden.

