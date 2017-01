POL-LM: Pressemitteilung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg

Limburg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom Mittwoch, 4. Januar 2017

1. Mann mit Drogen erwischt - Wohnungsdurchsuchung, Limburg, Dienstag, 03.01.2017, 21:30 Uhr,

(dkn)In Limburg ist ein Mann am Dienstagabend mit Drogen erwischt worden. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung wurden weitere Betäubungsmittel sichergestellt. Der 35-Jährige war gegen 21:30 Uhr im Bereich des Bahnhofes von einer Polizeistreife kontrolliert worden. Dabei fanden die Beamten neben rund 2.400,- Euro Bargeld auch mehrere Gramm Ecstasy bei dem Mann. Durch die Staatsanwaltschaft wurde daraufhin die Durchsuchung seiner Wohnung angeordnet. Im Zuge dessen konnte eine geringe Menge weiterer Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen den 35-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

2. Bargeld aus Buchhandlung gestohlen, Limburg, Parkstraße, Dienstag, 03.01.2017, 17:35 Uhr,

(dkn)60,- Euro Bargeld hat ein unbekannter Täter am Dienstag aus einer Buchhandlung in Limburg gestohlen. Der junge Mann betrat gegen 17:35 Uhr das Geschäft in der Parkstraße, während sich gerade kein Mitarbeiter im Verkaufsraum befand. Diese Situation nutzte der Langfinger schamlos aus, indem er die Kasse öffnete und das Bargeld in seinen Besitz brachte. Als ein Angestellter Geräusche vernahm und nach dem Rechten sah, flüchtete der Dieb mit den Scheinen in der Hand in Richtung Hallgartenstraße.

Der flüchtige Täter war männlich, etwa 170 cm groß, dunkel gekleidet und trug eine dunkle Wollmütze.

Die Polizei in Limburg bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter Telefon (06431) 9140-0 zu melden.

3. Hoher Sachschaden bei Einbruch in Schnäppchenmarkt, Weilburg, Löhnberger Weg, Montag, 02.01.2017, 19:30 Uhr bis Dienstag, 03.01.2017, 09:00 Uhr,

(dkn)Bei einem Einbruch in einen Schnäppchenmarkt in Weilburg haben die Täter einen Sachschaden in Höhe von rund 5.000,- Euro verursacht. Zwischen Montag, 19:30 Uhr, und Dienstag, 09:00 Uhr, begaben sich die Langfinger zu dem Markt im Löhnberger Weg und zerstörten zunächst die Glasschiebetür im Eingangsbereich. Anschließend begaben sie sich in einen Büroraum, wo sie einen Tresor mit Brachialgewalt öffneten. Schließlich ergriffen die Täter mit mehreren Hundert Euro Bargeld unerkannt die Flucht.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter Telefon (06431) 9140-0 zu melden.

4. 95-Jährige bei Brand leicht verletzt, Beselich-Heckholzhausen, Oberdorfstraße, Dienstag, 03.01.2017, 17:25 Uhr,

(dkn)Eine 95-jährige Frau ist am Dienstagabend bei einem Brand in Beselich-Heckholzhausen leicht verletzt worden. Das Feuer war gegen 17:25 Uhr im Schlafzimmer des Fachwerkhauses in der Oberdorfstraße ausgebrochen. Ersten Ermittlungen zufolge geriet wegen eines überhitzten Holzofens ein Balken in Brand. Das Feuer konnte jedoch durch Einsatzkräfte der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Die Bewohnerin des Hauses wurde wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Brand entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell