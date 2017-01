POL-LM: Pressemitteilung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg

Limburg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom Dienstag, 3. Januar 2017

1.Pkw aufgebrochen und Innenraum angezündet, Beselich-Schupbach, Hüttenweg, Samstag, 31.12.2016, 13:00 Uhr bis Montag, 02.01.2017, 05:15 Uhr,

(dkn)Unbekannte Täter haben in Beselich-Schupbach einen Pkw aufgebrochen und im Innenraum Feuer gelegt. Dabei entstand ein Schaden von mindestens 5.000,- Euro. Der Geschädigte hatte den weißen Seat Leon am Samstag, gegen 13:00 Uhr, im Hüttenweg abgestellt. Als er am Montag, um 05:15 Uhr, wieder zu dem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er den Schaden fest. Offenbar hatten die Unbekannten zunächst gewaltsam die Fahrertür geöffnet und dann den Innenraum auf noch unbekannte Art und Weise angezündet. Das Feuer breitete sich jedoch nicht auf das restliche Fahrzeug aus.

Die Kriminalpolizei Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter Telefon (06431) 9140-0 zu melden.

2.Frau bei Verkehrsunfall leicht verletzt, Selters, Bundesstraße 8, Montag, 02.01.2017, 08:15 Uhr,

(dkn)Am Montagmorgen ist eine junge Frau bei einem Verkehrsunfall auf der B8 bei Selters leicht verletzt worden. Die 22-Jährige befuhr die Bundesstraße gegen 08:15 Uhr mit ihrem Seat Leon, von Limburg kommend in Richtung Bad Camberg. Zwischen Niederselters und Oberselters geriet sie auf der leicht schneebedeckten Fahrbahn ins Rutschen und prallte gegen die Leitplanke. Dabei erlitt die Fahrzeuglenkerin leichte Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, welches sie jedoch bereits nach kurzer Zeit wieder verlassen konnte. Ihr Pkw musste abgeschleppt werden. Wegen der Unfallaufnahme- und Bergungsarbeiten musste die Fahrbahn für etwa eine Stunde voll gesperrt werden.

3.Aufmerksame Zeugin klärt Unfallflucht auf, Limburg, Wasserhausweg, Montag, 02.01.2017, 14:50 Uhr,

(dkn)Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte am Montag in Limburg eine Verkehrsunfallflucht aufgeklärt werden. Die junge Frau hatte gegen 14:50 Uhr beobachtet, wie die Fahrerin eines Opel von einem Parkplatzgelände unter der neuen Lahnbrücke in den Wasserhausweg in Richtung Offheimer Weg fuhr und dabei mit einem geparkten Ford kollidierte. Die Seniorin stieg daraufhin aus und betrachtete den entstandenen Schaden, stieg dann jedoch wieder in ihren Wagen und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Durch das von der Zeugin abgelesene Kennzeichen sowie der guten Personenbeschreibung konnte der Fall nur kurz darauf von der Polizei aufgeklärt werden.

4.Einbrecher scheitern an Eingangstür, Limburg, Ste.-Foy-Straße, Samstag, 31.12.2016, 14:30 Uhr bis Montag, 02.01.2017, 09:30 Uhr,

(dkn)Einbrecher sind in Limburg an der Eingangstür einer Kanzlei gescheitert. Die Täter begaben sich zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen zu dem Wohn- und Bürogebäude in der Ste.-Foy-Straße und versuchten, die Eingangstür aufzuhebeln. Nachdem sie dabei nicht zum Erfolg kamen, ergriffen sie mit leeren Händen die Flucht. Bei dem Einbruchsversuch entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Limburg unter Telefon (06431) 9140-0 zu melden.

5."Autodiebstahl" nimmt gutes Ende, Elbtal-Dorchheim, Siegener Straße, Montag, 02.01.2017, 19:00 Uhr,

(dkn)Ein vermeintlicher Autodiebstahl hat am Montagabend in Elbtal-Dorchheim glücklicherweise ein gutes Ende genommen. Gegen 19:00 Uhr hielt eine Frau mit ihrem Renault an einer Tankstelle in der Siegener Straße, um Zigaretten zu holen. Den Schlüssel ließ sie dabei im Zündschloss stecken. Als sie kurz darauf zurückkehrte dann der Schock: Der Kleinwagen war verschwunden, offensichtlich gestohlen. Doch die Beamten der daraufhin verständigten Limburger Polizei konnten schnell Entwarnung geben. Der Renault stand hinter der nächsten Straßenecke in einer Hecke. Offensichtlich hatte die Eigentümerin die Handbremse nicht angezogen, woraufhin sich ihr Auto selbstständig gemacht hatte.

