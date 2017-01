POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 01.01.2017

Limburg (ots) - 1. Vordach gerät in Brand, Elz, Rathausstraße, 01.01.2017, 13:15 Uhr

(He)Gestern Mittag geriet das Vordach eines Mehrfamilienhauses in der Rathausstraße in Elz in Brand und wurde hierbei stark beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Durch Zeugen wurde das Feuer gegen 13:15 Uhr festgestellt und unmittelbar die Feuerwehr alarmiert. Die Freiwillige Feuerwehr Elz hatte das Feuer schnell unter Kontrolle. Brandursachenermittler der Kriminalpolizei Limburg untersuchten am heutigen Tage die Brandstelle. Ersten Ermittlungen zufolge kann eine Brandentstehung durch den unsachgemäßen Umgang mit pyrotechnischen Gegenständen nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

2. Sachbeschädigung durch Graffiti, Limburg, Linter, Großer Ring, 31.12.2016 bis 01.01.2017,

(pl)Zwischen Samstag und Sonntag haben unbekannte Täter in der Straße "Großer Ring" in Linter ein Garagentor, einen Mülleimer und zwei Stromverteilerkästen mit roter Farbe beschmiert und hierdurch einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro verursacht. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

3. Außenspiegel abgerissen, Elz, Zu den Gasehecken, 31.12.2016, 21.15 Uhr bis 01.01.2017, 07.30 Uhr,

(pl)In der Silvesternacht haben unbekannte Täter den Außenspiegel eines in der Straße "Zu den Gasehecken" abgestellten VW Golfs abgerissen oder abgetreten. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

4. Autofahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt, Selters, Ortsteil: Münster, Landesstraße 3021 Sonntag, 01.01.2017, 12:30 Uhr,

Ein 49-jähriger Mann aus Weilmünster ist am Sonntagmittag auf der L 3021 bei Selters-Münster mit seinem PKW verunglückt. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr der 49-Jährige gegen 12:30 Uhr mit seinem Citroen Berlingo die Landesstraße, aus Richtung Münster kommend, in Fahrtrichtung Wolfenhausen. Unmittelbar nach der Ortausfahrt Münster, in einer leichten Rechtskurve, geriet das Fahrzeug auf den Randstreifen und prallte nach einigen Metern gegen einen Baum. Der Fahrer musste durch die Feuerwehren Münster und Selters aus dem Auto geborgen werden. Er zog sich bei dem Unfall schwerste Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Der Gesamtschaden wird auf ca. 9.000,- Euro geschätzt.

5. Unfälle auf winterglatter Fahrbahn, Bundesstraße 8, Bereich Niederselters / Oberselters, 02.01.2017, 08:20 Uhr

(He) Heute Morgen kam es auf der B8 zwischen Niederselters und Oberselters zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen zwei Personen verletzt wurden und ein Gesamtschaden von circa 10.000 Euro entstand. Gegen 08:20 Uhr war eine 22-jährige Seat-Fahrerin in Richtung Bad Camberg unterwegs, als sie auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle verlor, nach rechts von der Fahrbahn abkam, mit der Schutzplanke kollidierte und von dort auf die Straße zurückgeschleudert wurde. Ein zufällig vorbeikommender Rettungswagen stoppte und leistete erste Hilfe. Kurz danach wollte ein Opel-Fahrer die Unfallstelle passieren, geriet jedoch ebenfalls ins Schleudern und landete linksseitig im Straßengraben. Er musste durch die alarmierte Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Die Verunfallten wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Bundesstraße vollgesperrt werden.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell