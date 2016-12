POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 30.12.2016

Limburg (ots) - 1. Werkzeuge aus Fahrzeug entwendet, Limburg-Staffel, Mainstraße, Donnerstag, 29.12.2016, 18.00 Uhr bis Freitag, 30.12.2016, 06.00 Uhr

Autoaufbrecher entwendeten zwischen Donnerstag, 18.00 Uhr, und Freitag, 06.00 Uhr, Werkzeuge aus einem Handwerkerbus in der Mainstraße in Staffel. Die unbekannten Täter schlugen eine Scheibe des VW Kleinbusses ein und konnten auf diesem Weg in das Fahrzeug gelangen. Nachdem sie das Diebesgut an sich genommen hatten, flüchteten sie unerkannt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

2. Fahrzeug aufgebrochen, Limburg, Lessingstraße, Donnerstag, 29.12.2016, 16.00 Uhr bis Freitag, 30.12.2016, 10.00 Uhr

Unbekannte brachen im Zeitraum von Donnerstagnachmittag, 16.00 Uhr, bis Freitagmorgen, 10.00 Uhr, in ein Fahrzeug in der Lessingstraße in Limburg ein. Der Ford Transit stand geparkt am Fahrbahnrand, als die Täter eine Scheibe des Fahrzeuges einschlugen und so in den Fahrzeuginnenraum gelangen konnten. Von dort entwendeten sie dann diverse Werkzeuge und konnten mit dem Diebesgut unerkannt flüchten. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

3. Fahrzeug auf Parkplatz beschädigt, Limburg-Dietkirchen, Senefelderstraße, Mittwoch, 28.12.2016, 14.00 Uhr und Donnerstag, 29.12.2016, 08.30 Uhr

Ein geparkter Peugeot wurde im Zeitraum von Mittwochnachmittag, 14.00 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 08.30 Uhr, auf einem Parkplatz in der Senefelderstraße in Limburg beschädigt. Der weiße Peugeot Partner stand in einer Parkreihe des Parkplatzes, als er vermutlich von einem unbekannten Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gestreift wurde. Der entstandene Sachschaden an der linken Fahrzeugseite des Peugeot wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Unfallfluchtgruppe der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

4. Aktueller Blitzerreport für den Kreis Limburg-Weilburg:

Seit Juni 2015 veröffentlicht das Polizeipräsidium Westhessen wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Dienstag: Landesstraße 3446 zwischen Lindenholzhausen und B 417 Donnerstag: Landesstraße 3451 zwischen B 456 und Braunfels

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell