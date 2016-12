POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 27.12.2016

Limburg (ots) - 1. Einbrecher scheitern an Fenster, Mengerskirchen-Waldernbach, Buchwaldstraße, Sonntag, 25.12.2016, 21.00 Uhr bis Montag, 26.12.2106, 18.00 Uhr

Im Zeitraum von Sonntagabend, 21.00 Uhr, bis Montagabend, 18.00 Uhr, versuchten Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Buchwaldstraße in Waldernbach einzubrechen. Die unbekannten Täter versuchten erfolglos, ein Fenster des Hauses aufzuhebeln und flüchteten im Anschluss unerkannt. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

2. Einbruch in Hotel, Mengerskirchen-Probbach, Am Waldsee, Sonntag, 25.12.2016, 05.45 Uhr

Einbrecher drangen am Sonntagmorgen in ein Hotel in der Straße "Am Waldsee" in Probbach ein. Die unbekannten Täter verschafften sich gegen 05.45 Uhr über eine Terrassentür Zutritt zu dem Hotel und durchsuchten sowohl die Räumlichkeiten des Hotels als auch die Privaträume der Hotelbetreiber. Aus den Räumlichkeiten nahmen sie dann Elektrogeräte und weitere Wertgegenstände an sich. Die Hotelbetreiber, welche zur Tatzeit in ihrem Schlafzimmer schliefen, wurden durch Geräusche geweckt und konnten die Einbrecher vertreiben. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

3. Einbrecher dringen in Einfamilienhaus ein, Beselich-Heckholzhausen, Waldstraße, Montag, 26.12.2016, 20.45 Uhr

Die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Waldstraße in Heckholzhausen mussten am Montagabend feststellen, dass Unbekannte in ihr Haus eingebrochen waren. Die Geschädigten stellten gegen 20.45 Uhr fest, dass Einbrecher ein Fenster ihres Hauses gewaltsam geöffnet und die Zimmer durchwühlt hatten. Aus dem Haus konnten die Täter Schmuck und andere Wertgegenstände entwenden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

4. Einbruch in Kapelle, Limburg, Kreuzkapelle am Greifenberg, Sonntag, 18.12.2016, 10.30 Uhr bis Montag, 26.12.2016, 10.30 Uhr

Unbekannte brachen im Zeitraum von letztem Sonntag, 18.12.2016, bis zum 2. weihnachtsfeiertag in eine Kapelle am Greifenberg in Limburg ein. Die Täter öffneten gewaltsam die Tür der Kapelle und versuchten den Opferstock zu entwenden, was jedoch nicht gelang. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

5. Außenbeleuchtung beschädigt, Limburg, Westerwaldstraße, Sonntag, 25.12.2016, 05.45 Uhr

Ein Unbekannter zerstörte an Sonntagmorgen die Außenbeleuchtung eines Mehrfamilienhauses in der Westerwaldstraße in Limburg. Ein Zeuge bemerkte gegen 05.45 Uhr eine männliche Person, welche auf dem Grundstück herumlief und mit einem Stock die Außenbeleuchtung des Hauses zerschlug. Die Person soll mit einem blauen Kapuzenpullover bekleidet gewesen sein. Im Anschluss verließ der Täter das Grundstück. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

6. Fahrer bei Unfall verletzt, Bundesstraße 456, zwischen B 49 und Weilburg, Montag, 26.12.2016, 13.20 Uhr

Der 81-jährige Fahrer eines VW wurde am Montag bei einem Unfall auf der Bundesstraße 456 verletzt. Der 81-Jährige befuhr die Bundesstraße in Fahrtrichtung Weilburg, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und mehrere kleine Bäume touchierte. Im Anschluss kam das Fahrzeug auf der Seite liegend in einem angrenzenden Wald zum Stillstand. Der Fahrer musste von der Feuerwehr Weilburg aus dem Fahrzeug geborgen werden. Der 81-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

7. Geparktes Fahrzeug beschädigt, Limburg, Hospitalstraße, Freitag, 23.12.2016, 13.40 Uhr bis 14.35 Uhr

Ein geparkter BMW wurde am Freitag zwischen 13.40 Uhr und 14.35 Uhr in der Hospitalstraße in Limburg beschädigt. Ein unbekanntes Fahrzeug streifte den schwarzen BMW vermutlich beim Ausparken und beschädigte den linken vorderen Kotflügel von diesem. Der Schaden an dem BMW wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Unfallfluchtgruppe der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

8. Fahrzeug geschnitten, Bundesstraße 49, Höhe Anschlussstelle Heckholzhausen, Montag, 26.12.2016, 14.30 Uhr

Zu einem Unfall mit Fahrerflucht kam es am Montag gegen 14.30 Uhr auf der Bundesstraße 49 kurz vor der Anschlussstelle Heckholzhausen. Der 78-jährige Fahrer eines Fords befuhr die rechte Spur der Bundesstraße in Fahrtrichtung Limburg, als ihn ein Fahrzeug auf der linken Spur überholen wollte. Im Bereich der Unfallstelle fällt die linke Spur weg und das andere Fahrzeug hätte sich auf der rechten Spur einordnen müssen. Das Fahrzeug befuhr während des Überholvorgangs allerdings zunächst die Sperrflächenmarkierung in diesem Bereich und ordnete sich anschließend so knapp vor dem Ford auf die rechte Spur ein, dass dieser nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Aufgrund des Ausweichmanövers streifte der Ford eine Schutzplanke und das Fahrzeug wurde dadurch beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 93860 in Verbindung zu setzen.

9. Zeugen stoppen alkoholisierten Autofahrer, Limburg, Bundesstraße 8, Sonntag, 25.12.2016, 22.15 Uhr

Verkehrsteilnehmer stoppten am Sonntagabend einen 66-jährigen Nissanfahrer auf der Bundesstraße 8 in der Nähe der Polizeistation in Limburg. Der 66-Jährige war gegen 22.15 Uhr von aufmerksamen Verkehrsteilnehmern aufgrund seiner auffälligen Fahrweise angehalten und bis zum Eintreffen einer Streife von diesen festgehalten worden. Ein von der Streife durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mindesten 1,8 Promille bei dem Fahrer, was für den 66-Jährigen eine Blutentnahme auf der Polizeidienststelle und die Sicherstellung seines Führerscheins zur Folge hatte.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell