POL-LM: Pressebericht Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 24.12.2016

Limburg (ots) - 1.

Verkehrsunfallflucht Niederbrechen Freitag, 23.12.2016, zwischen 12:30 Uhr und 18:00 Uhr

Im Tatzeitraum wurde ein roter Opel Astra, der in der Straße In der Schlei geparkt war, beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher streifte beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel des Opel und entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zum kümmern. Der Schaden an dem Opel beläuft sich auf 450,- Euro. Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei Limburg unter Tel.: 06431 91400 in Verbindung zu setzen.

