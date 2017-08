POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - PRESSEMELDUNG der PD Hochtaunus

1. Falsche Polizeibeamte erfolglos Königstein, Schneidhain, Oberursel, Stierstadt und Weißkirchen Dienstag, 08.08.2017, ab 20:30 Uhr

Am Dienstag erhielten wieder einmal mehrere Bürgerinnen und Bürger im Hochtaunuskreis Anrufe von angeblichen Polizeibeamten. Bisher haben sich über zwanzig Geschädigte gemeldet, die vorbildlich reagierten und frühzeitig die "richtige" Polizei informierten. Zu einer Geldübergabe kam es in allen Fällen nicht. Die Ermittler der Arbeitsgruppe "AG SÄM" der Kriminalpolizei Bad Homburg gehen davon aus, dass der/die Anrufer Vorbereitungshandlungen tätigten. In verschiedenen Varianten versuchen falsche Polizeibeamte Informationen über Bargeldbestände oder Art und Höhe von Geldanlagen bei Banken zu erlangen. Unter dem vermittelten Eindruck einer konkreten Gefährdung, etwa einem bevorstehenden Einbruch oder einem Raubüberfall, versucht man in weiteren Telefonaten die Angerufenen dahingehend zu manipulieren, dass sie ihr Bargeld und ihre Ersparnisse abheben und anschließend zur Eigentumssicherung an die angeblichen Polizisten übergeben. Hierzu wird vor allem auch das Vertrauen in staatliche Organisationen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft, erheblich missbraucht.

Um den Trickbetrügern nicht selbst zum Opfer zu fallen, gibt die Polizei folgende Tipps:

- Geben Sie keine persönlichen Daten oder Angaben zu ihren Lebensverhältnissen preis! - Machen Sie niemals Angaben zu Wertsachen in der Wohnung oder Vermögenswerten! - Polizeibeamte fragen nicht nach persönlichen Geldverstecken! - Die Polizei stellt kein Bargeld oder andere Wertsachen vorsorglich sicher! - Sollten Sie sich beim Telefonat unter Druck gesetzt fühlen, beenden Sie das Gespräch und informieren Sie die örtliche Polizei! - Wichtig: Die Polizei ruft niemals mit der Notrufnummer 110 oder ähnlichen Kombinationen an!

Zeugen und Hinweisgeber sowie weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der "AG SÄM" der Kriminalpolizei Bad Homburg unter Telefon (06172) 120-0 zu melden.

2. Frau belästigt Friedrichsdorf, Färberstraße Dienstag, 08.08.2017, 19:20 Uhr

Eine 46-jährige Frau wurde am Dienstagabend in einem Waldgebiet in Friedrichsdorf von einer männlichen Person belästigt. Die Geschädigte befand sich gegen 19:20 Uhr auf einem Waldweg in der Nähe der Färberstraße, als sie von dem Mann in ehrverletzender Art und Weise angesprochen wurde. Die Frau verständigte richtigerweise die Polizei. Aufgrund ihrer Personenbeschreibung konnte der Täter im Rahmen einer Fahndung festgenommen werden. Es handelt sich dabei um einen 25-jährigen Mann algerischer Herkunft. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.

3. Wertsachen aus Auto entwendet

Oberursel, Tabaksmühlenweg Dienstag, 08.08.2017, 16:10 Uhr bis 16:30 Uhr

Ein Autobesitzer musste am Dienstag in Oberursel die Erfahrung machen, dass man Wertgegenstände besser nicht im geparkten Fahrzeug liegen lässt. Der Mann hatte seinen schwarzen Skoda Octavia zwischen 16:10 Uhr und 16:30 Uhr auf einem Parkplatz im Tabaksmühlenweg abgestellt und seine Geldbörse auf dem Beifahrersitz zurückgelassen. Der oder die Täter schlugen die Scheibe der Beifahrertür ein, griffen durch die Öffnung und nahmen die Geldbörse. Darin befanden sich neben verschiedenen Bankkarten und Ausweisen auch Geldscheine im Wert von mehreren Hundert Euro.

Bad Homburg, Justus-von-Liebig-Straße Dienstag, 08.08.2017, 20:30 Uhr bis 20:40 Uhr

Ein weiterer Diebstahl aus einem Auto ereignete sich am Dienstagabend in Bad Homburg. Hier gelang es dem Täter oder den Tätern eine Handtasche zu entwenden, in der sich Gegenstände im Wert von 2.500,- Euro befanden. Die Eigentümerin eines schwarzen Mercedes hatte ihr Fahrzeug zwischen 20:30 Uhr und 20:40 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Justus-von-Liebig-Straße geparkt. Nach ihrer Rückkehr vom Einkauf stellte sie fest, dass die Handtasche, die sie auf dem Beifahrersitz zurückgelassen hatte, fehlte. In dieser befanden sich unter anderem Kosmetikartikel, ein Handy und mehrere Brillen. Wie die Täter das Auto geöffnet haben ist noch nicht geklärt.

Die "AG PKW" der Kriminalpolizei Bad Homburg hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06171) 624-00 zu melden.

4. Auto macht sich selbständig Glashütten, Ortsteil: Schloßborn, Amselweg Dienstag, 08.08.2017, 13:45 Uhr

In Glashütten-Schloßborn machte sich am Dienstagmittag ein abgestelltes Auto selbständig und rollte eine abschüssige Straße hinab. In der Folge prallte das Fahrzeug erst gegen eine Grundstücksmauer und anschließend gegen einen geparkten PKW. Die Eigentümerin des Fahrzeuges der Marke Opel hatte ihr Fahrzeug gegen 13:45 Uhr im Amselweg geparkt und zur Sicherung die Handbremse angezogen. Die Gründe, warum sich das Auto in Bewegung setzte, sind noch nicht abschließend geklärt. Der Gesamtschaden an den beteiligten Fahrzeugen und an der Grundstücksmauer werden auf ca. 4.500,- Euro geschätzt.

5. Unfallbeteiligte leicht verletzt Usingen, Ortsteil: Wilhelmsdorf, Bundesstraße 275 Dienstag, 08.08.2017, 15:25 Uhr

Eine Autofahrerin wurde am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der B 275 in der Gemarkung Usingen-Wilhelmsdorf leicht verletzt. Die 48-jährige Frau aus Kronberg befuhr gegen 15:25 Uhr mit ihrem Mercedes Benz die B 275, aus Richtung Merzhausen kommend, in Fahrtrichtung Usingen. An der Einmündung zur Kreisstraße 739 wollte sie nach links einbiegen und bremste ab. Ein nachfolgender, 24-jähriger Mann aus Rheinland-Pfalz bemerkte dies zu spät und fuhr mit seinem VW Crafter auf den Mercedes auf. Die 48-Jährige wurde vor Ort ärztlich behandelt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 8.500,- Euro geschätzt.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell