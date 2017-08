POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - PRESSEMELDUNG der PD Hochtaunus - Nachtrag

1. Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten und hohem Sachschaden Königstein, Bundesstraße 8 (Limburger Straße) Montag, 07.08.2017, 08:50 Uhr

Vier verletzte Unfallbeteiligte und ein Sachschaden von ca. 25.000,- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich heute Morgen auf der B 8 in Königstein ereignet hatte. Eine 32-jährige Frau aus Niedernhausen befuhr gegen 08:50 Uhr mit ihrem Ford Focus die Bundesstraße, aus Richtung Glashütten kommend, in Fahrtrichtung Königstein. Ca. 300 Meter vor dem Ortsteingang übersah sie einen VW Polo, gesteuert von einem 40-jährigen Mann aus Schwalbach, der verkehrsbedingt anhalten musste. Die 32-Jährige versuchte noch durch Ausweichen einen Zusammenprall zu verhindern. Sie touchierte jedoch den Polo, geriet in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit dem Daimler Benz Cabriolet einer 54-jährigen Frau aus Baden-Württemberg. In der Folge wurde der VW über einen Gehweg und gegen einen Gartenzaun geschleudert. Bei dem Unfall wurden die beteiligten Autofahrerinnen und der VW-Fahrer sowie ein 22-jähriger Beifahrer im Polo verletzt und mussten mit mehreren Rettungsfahrzeugen in Krankenhäuser transportiert werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 25.000,- Euro geschätzt. Die Fahrbahn musste ca. eine Stunde gesperrt werden.

