POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus

1. Bargeld und Rucksack geraubt Schmitten, Seelenberger Straße Sonntag, 06.08.2017, 16:50 Uhr

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Schmitten wurden am Sonntagnachmittag zwei Personen Opfer einer Raubstraftat. Die beiden Geschädigten, 21 und 19 Jahre alt, befanden sich gegen 16:50 Uhr, auf dem Parkplatz in der Seelenberger Straße, als sie von den beiden Tätern unter Vorhalt eines Messers sowie zwei Holzstöcken zur Herausgabe ihrer Wertgegenstände aufgefordert wurden. Nach Übergabe mehrerer Geldscheine und einem Rucksack sollen die Räuber, die sich bei Tatbegehung Stofftücher vor das Gesicht gehalten hätten, in Richtung Schmitten-Dorfweil geflüchtet sein. Beide Täter seien 18 - 22 Jahre alt, 175 cm groß, schlank und nach Angaben der Geschädigten ausländischer Herkunft. Der Wortführer, der mit einem dunkelblauen T-Shirt und dunkelbrauner Hose bekleidet gewesen soll, habe, so die beiden Opfer, "schlechtes Deutsch" gesprochen. Sein Begleiter trug ein blau-weißes T-Shirt und eine weiße kurzer Hose.

Die Kriminalpolizei Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

2. Autofahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt Usingen, Bundesstraße 275 Sonntag, 06.08.2017, 11:30 Uhr

Ein Autofahrer wurde am Sonntagmittag auf der B 275 in Usingen bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Ein 73-jähriger Mann aus Bad Homburg befuhr gegen 11:30 Uhr mit seinem Dacia Duster die Kreisstraße 739 aus Richtung Wilhelmsdorf kommend. An der Bundesstraße wollte er nach links in Fahrtrichtung Usingen einbiegen. Dabei übersah der 73-Jährige einen vorfahrtsberechtigten, 26-jährigen Autofahrer aus Usingen, der mit seinem VW Touran auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Merzhausen unterwegs war. Bei dem folgenden Zusammenstoß wurde der VW-Fahrer leicht verletzt. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 8.500,- Euro geschätzt.

