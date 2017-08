POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus - Sondermeldung

1 weiterer Medieninhalt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - PRESSEMELDUNG der PD Hochtaunus - Fahndung

Fahndung nach Wohnungseinbrechern Friedrichsdorf, am Felsenkeller Mittwoch, 14.12.2016, 17:30 Uhr

Die Kriminalpolizei Bad Homburg bittet um Mithilfe bei der Fahndung nach drei Einbrechern, die am Mittwoch, 14.12.2016, gegen 17:30 Uhr, bei einem Wohnungseinbruch in Friedrichsdorf fotografiert worden sind. Auf den beigefügten Lichtbildern sind zwei der drei Täter abgebildet, die sich zur Tatzeit Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Felsenkeller" verschafft und dieses nach Wertgegenständen durchsucht haben. Die Unbekannten sind dann ohne Beute geflüchtet.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

