POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - PRESSEMELDUNG der PD Hochtaunus

1. Angeblicher Einbruch in Arztpraxis - Aktualisierung der Pressemeldung vom 08.02.2017 Schmitten, Schillerstraße Montag, 06.02.2017, 20:00 Uhr, bis Dienstag, 07.02.2017, 07:40 Uhr

Gestern wurde folgende Pressemeldung veröffentlicht:

In der Nacht zum Dienstag versuchten unbekannte Täter in eine Arztpraxis in Schmitten einzubrechen. Die Ganoven hebelten im Zeitraum von Montagabend, 20:00 Uhr, bis Dienstagmorgen, 07:40 Uhr, die Haustüre eines Mehrfamilienhauses in der Schillerstraße auf. Anschließend versuchten sie vergeblich, sich Zugang in die Räume der Arztpraxis zu verschaffen. Die Einbrecher flüchteten schließlich ohne Beute aus dem Gebäude.

Ermittlungsergebnis:

Wie sich im Nachgang herausstellte, liegt kein Einbruch vor. Ein Zugangsberechtigter hatte sich Zugang in die Innenräume der Praxis verschafft. Das geschah ohne Wissen der Anzeigeerstatter.

2. Einbrecher erbeuten Zigaretten Neu-Anspach, Rudolf-Diesel-Straße Donnerstag, 09.02.2017, 01:55 Uhr

Bei einem Einbruch in einen Supermarkt erbeuteten unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag Zigaretten im Wert von mehreren Hundert Euro. Die beiden Einbrecher schlugen gegen 01:55 Uhr mit einem Hammer die Seitenscheibe des Geschäftes in der Rudolf-Diesel-Straße ein. Anschließend betraten sie den Verkaufsraum, gingen zielgerichtet in den Kassenbereich und entwendeten von dort die Zigarettenpackungen. Diese verstauten sie in einer hellen Kunststofftasche. Anschließend flüchteten die Ganoven aus dem Geschäft. Die Täter waren zum Tatzeitpunkt beide mit Skimasken maskiert. Einer war mit einer schwarzen Jacke und dunkler Hose bekleidet. Sein Begleiter trug eine grüne Jacke und eine graue Hose.

Das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

3. Einbruch in Apotheke Neu-Anspach, Rudolf-Diesel-Straße bis Donnerstag, 09.02.2017, 06:30 Uhr

Ebenfalls in der Nacht zum Donnerstag versuchten unbekannte Täter in eine Apotheke in Neu-Anspach einzubrechen. Die Einbrecher begaben sich zur Haupteingangstür des Geschäftes in der Rudolf-Diesel-Straße und versuchten vergeblich die Tür aufzuhebeln. Nachdem dies misslang, schlugen sie mit einem Hammer gegen die Glasscheibe der Tür. Schließlich gaben die Ganoven auf und flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung. Ein Tatzusammenhang mit dem Einbruch in dem Supermarkt (siehe oben) wird derzeit noch geprüft.

Auch in diesem Fall hat das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

4. Diebstahl aus PKW Steinbach, Industriestraße Mittwoch, 08.02.2017, 13:00 Uhr bis 15:30 Uhr

Am Mittwoch wurde in Steinbach ein Autofahrer Opfer eines Diebstahls. Die Täter nutzten die günstige Gelegenheit, den unverschlossenen PKW zu öffnen und eine Lederjacke und eine Tasche zu entwenden. Auch hier der Hinweis: prüfen sie die Verschlussverhältnisse beim Verlassen des Fahrzeuges. Der Eigentümer des schwarzen 3er BMW hatte sein Fahrzeug gegen 13:00 Uhr am Fahrbahnrand der Industriestraße abgestellt. Seine Sachen ließ er im Innenraum des PKW, auf der Rückbank, zurück. Gegen 15:30 Uhr stellte er fest, dass die Jacke und seine Tasche entwendet worden waren. In der Tasche befanden sich sämtliche Ausweise, Bargeld, Bankkarten und Schlüssel. Der Gesamtschaden beträgt mehrere Hundert Euro.

Die "AG PKW" der Kriminalpolizei in Bad Homburg bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

5. Einbruch in Gaststätte Oberursel, Platz der deutschen Einheit Donnerstag, 09.02.2017, 12:00 Uhr bis 05:00 Uhr

In der Nacht zum Donnerstag brachen unbekannte Täter in eine Gaststätte in Oberursel ein. Die Einbrecher zerschlugen zwischen 02:00 Uhr bis 05:00 Uhr, offensichtlich mit einem Metallblock, eine Fensterscheibe des Gebäudes am "Platz der deutschen Einheit". Anschließend stiegen sie in die Innenräume und suchten dort nach Wertsachen. Zum Berichtszeitpunkt war noch nicht geklärt, ob etwas entwendet wurde. Die Täter flüchteten schließlich durch das Fenster ins Freie. Der Sachschaden an der Scheibe wird auf ca. 500,- Euro geschätzt.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Oberursel unter der Rufnummer (06171) 624-00 in Verbindung zu setzen.

6. Werkzeug entwendet Bad Homburg, Schaberweg Mittwoch, 08.02.2017, 18:45 Uhr, bis Donnerstag, 09.02.2017, 07:20 Uhr

Werkzeug im Wert von mehreren Tausend Euro entwendeten unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag bei einem Einbruch in einen LKW. Der Besitzer des Fahrzeuges hatte seinen blauen LKW der Marke Mercedes am Mittwochabend, gegen 18:45 Uhr, am Fahrbahnrand des Schaberweges abgestellt. Am Donnerstagmorgen, gegen 08:20 Uhr, stellte er fest, dass die hintere Scheibe auf der Fahrerseite eingeschlagen war. Aus dem Innenraum hatten die Täter drei "Stemmmaschinen" und zwei kleine "Flex" entwendet.

Sachdienliche Hinweise werden an die Kriminalpolizei Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 erbeten.

7. Versuchter Einbruch in Metzgerei Friedrichsdorf, Ortsteil: Seulberg, Hardtwaldallee Mittwoch, 08.02.2017, 19:00 Uhr, bis Donnerstag, 09.02.2017, 06:30 Uhr

In Friedrichsdorf-Seulberg versuchten Einbrecher in der Nacht zum Donnerstag in eine Metzgerei einzubrechen. Die Täter begaben sich im Zeitraum von Mittwochabend, 19:00 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 06:30 Uhr, zu dem Geschäft in der Hardtwaldallee. Hier versuchten sie vergeblich durch Aufhebeln der Schiebetür in den Verkaufsraum zu gelangen. Die Ganoven flüchteten schließlich ohne Beute in unbekannte Richtung.

Das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

8. Auto beschädigt und abgehauen Bad Homburg, Ortsteil: Ober-Eschbach, Kalbacher Straße Dienstag, 07.02.2017, 17:00 Uhr, bis Mittwoch, 08.02.2017, 14:00 Uhr

Ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500,- Euro entstand im Zeitraum von Dienstagnachmittag, 17:00 Uhr, bis Mittwochnachmittag, 14:00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Bad Homburg, Ortsteil: Ober-Eschbach. Der oder die Unfallverursacher/in hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Eigentümerin eines schwarzen Renault Megane hatte ihr Fahrzeug in einer Parkbucht am Fahrbahnrand der Kalbacher Straße, in Fahrtrichtung Hewlett-Packard-Straße, abgestellt. Nach ihrer Rückkehr stellte sie Beschädigungen an der hinteren Stoßstange und am Kotflügel der Fahrerseite fest.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

9. Autofahrerin bei Unfall leicht verletzt Friedrichsdorf, Seulberg, Landesstraße 3057 Mittwoch, 08.02.2017, 14:45 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Friedrichsdorf-Seulberg wurde eine Autofahrerin leicht verletzt. Die 50-jährige Frau aus Bad Homburg befuhr gegen 14:45 Uhr mit ihrem Audi A6 Avant die L 3057, aus Richtung Burgholzhausen kommend, in Fahrtrichtung Ober-Erlenbach. An der Kreuzung zur Kreisstraße 766 musste die 50-Jährige verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte ein 58-jähriger Autofahrer, ebenfalls in Bad Homburg wohnhaft, zu spät und fuhr mit seinem VW Passat auf den Audi auf. Bei dem Zusammenstoß wurde die Frau leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 3.000,- Euro geschätzt.

10. Mit Pflanzkübeln kollidiert - Autofahrer leicht verletzt Glashütten, Ortsteil: Oberems, Frankfurter Straße Mittwoch, 08.02.2017, 17:00 Uhr

Ein Autofahrer wurde am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Glashütten-Oberems leicht verletzt. Der 89-jährige Mann aus Glashütten befuhr gegen 17:00 Uhr mit seinem VW Golf die Hauptstraße in Richtung Ortsausgang. In Höhe der abknickenden Vorfahrtsstraße, beim "Übergang" zur Frankfurter Straße, sah sich der Senior nach eigenen Angaben plötzlich mit der tiefstehenden Sonne und Gegenverkehr konfrontiert. Er erschrak, lenkte nach rechts und prallte dort gegen mehrere Pflanzkübel, die vor einer Grundstückseinfahrt standen. Das Auto kippte in der Folge auf die Fahrerseite. Der 89-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Freiwilligen Feuerwehr "befreit" werden. Der Mann hatte Glück und wurde nur leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 3.500,- Euro.

11. Auto zerkratzt Königstein, Le-Cannet-Rocheville-Straße Mittwoch, 08.02.2017, 11:15 Uhr bis 12:30 Uhr

Unbekannte Täter zerkratzten am Mittwochmittag in Königstein einen PKW und verursachten dabei einen Schaden von über 1.000,- Euro. Die Eigentümerin eines schwarzen VW Golf hatte ihr Fahrzeug gegen 11:15 Uhr auf dem Parkplatz am Kurbad in Königstein abgestellt. Nach ihrer Rückkehr, gegen 12:30 Uhr, stellte die Frau fest, dass die komplette Fahrerseite ihres Autos zerkratzt war.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 in Verbindung zu setzen.

12. Mit Reh zusammengestoßen Weilrod, Gemünden, Kreisstraße 739 Donnerstag, 09.02.2017, 05:20 Uhr

Ein Sachschaden in Höhe von 4.500,- Euro entstand am Donnerstagmorgen bei einem Wildunfall auf der K 739 bei Weilrod-Gemünden. Ein 48-jähriger Autofahrer aus Usingen befuhr gegen 05:20 Uhr mit seinem Volvo die Kreisstraße, aus Richtung Niederlauken kommend, in Fahrtrichtung Gemünden. Plötzlich querte ein Reh die Fahrbahn. Der Mann konnte nicht mehr ausweichen und stieß mit dem Tier, das am Unfallort verendete, zusammen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell