POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - PRESSEMELDUNG der PD Hochtaunus

1. Einbruch in Mehrfamilienhaus Bad Homburg, Brandenburger Straße Donnerstag, 02.02.2017, 15:20 Uhr bis 18:10 Uhr

Am Donnerstagnachmittag brachen unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in Bad Homburg ein. Die Einbrecher begaben sich zwischen 15.20 Uhr und 18:10 Uhr auf die Rückseite des Gebäudes in der Brandenburger Straße und hebelten dort die Terrassentür der Wohnung auf. Anschließend betraten sie die Innenräume und durchsuchten diese nach Wertsachen. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Berichtszeitraum nicht fest. Die Ganoven flüchteten schließlich über die Terrasse in unbekannte Richtung

Das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen bzw. Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

2. Einbruch in Gaststätte Friedrichsdorf, Ortsteil: Burgholzhausen, Königsteiner Straße Donnerstag, 02.02.2017, 02:00 Uhr bis 10:00 Uhr

In Friedrichsdorf-Burgholzhausen waren in der Nacht zum Donnerstag Einbrecher unterwegs. Die Täter begaben sich im Zeitraum von 02:00 Uhr bis 10:00 Uhr auf das Grundstück einer Gaststätte. Hier brachen sie Fenstergitter auf, hebelten das Fenster auf und verschafften sich so Zugang in die Innenräume einer Gaststätte. Dort plünderten die Ganoven einen Spielautomaten, entwendeten den Inhalt einer Kellnergeldbörse und sammelten das Kleingeld auf, welches sich in einer Holzschale sowie einer Spardose befand. Anschließend flüchteten die Täter über das Fenster ins Freie. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

3. Brand eines Altkleider- und Papiercontainers Friedrichsdorf, Ortsteil: Köppern, Brückenweg Freitag, 02.02.2017, ab 01:10 Uhr

Unbekannte Täter setzten in der Nacht zum Freitag in Friedrichsdorf-Köppern einen Papier- und einen Altkleidercontainer in Brand. Gegen 01:10 Uhr wurde das Feuer im Brückenweg entdeckt. Der Freiwilligen Feuerwehr Friedrichsdorf-Köppern gelang es den Brand zu löschen. Der Sachschaden wird auf mindestens 2.000,- Euro geschätzt.

Die Brandermittler der Kriminalpolizei Bad Homburg haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen bzw. Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

4. Diebstahl einer Harley Davidson Oberursel, Hospitalstraße Montag, 19.12.2016 bis Donnerstag, 02.02.2017

Im Zeitraum von Montag, 19.12.2016, bis Donnerstag, 02.02.2017, entwendeten unbekannte Diebe in Oberursel eine Harley Davidson im Wert von ca. 13.000,- Euro. Der Eigentümer hatte das Motorrad im Dezember in der Hospitalstraße, im öffentlichen Verkehrsraum, abgestellt. Am Donnerstag stellte er den Diebstahl fest.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 624-00 erbeten.

5. Einbruch in Bürogebäude Kronberg, Westerbachstraße Donnerstag, 02.02.2017, 18:30 Uhr bis Freitag, 03.02.2017, 05:30 Uhr

Bei einem Einbruch in ein Bürogebäude in Kronberg entstand in der Nacht zum Freitag ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Der oder die Täter begaben sich zwischen Donnerstagabend, 18:30 Uhr, und Freitagmorgen, 05:30 Uhr, auf das Grundstück in der Westerbachstraße und schlugen die Fensterscheibe eines Bürogebäudes ein. Anschließend stiegen die Einbrecher in die Innenräume und durchsuchten diese nach Wertsachen. Mit ihrer Beute, Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro, flüchteten die Täter schließlich aus dem Gebäude.

Das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen bzw. Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

6. Unfallverursacher stand unter Alkoholeinfluss Usingen, Bundesstraße 456 Donnerstag, 02.02.2017, 22:30 Uhr

Auf der B 456 bei Usingen kam am Donnerstagabend ein Autofahrer von der Fahrbahn ab und landete im Feld. Der Fahrer stand offensichtlich unter Alkoholeinfluss. Der 50-jährige Mann aus dem Landkreis Offenbach befuhr gegen 22:30 Uhr mit seinem Fiat DOBLO die Bundesstraße, aus Richtung Grävenwiesbach kommend, in Fahrtrichtung Usingen. Im Bereich einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf den unebenen Fahrstreifen. In der Folge verlor der 50-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr schließlich neben der Straße auf einen Erdwall auf, wo das Auto schließlich auf die linke Seite kippte. Der Unfallverursacher blieb glücklicherweise unverletzt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 0,6 Promille. Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.000,- Euro.

