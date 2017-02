POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - PRESSEMELDUNG der PD Hochtaunus

1. Einbruch in Mehrfamilienhaus Neu-Anspach, Eppsteiner Weg Dienstag, 31.01.2017, 16:50 Uhr bis 20:10 Uhr

In Neu-Anspach brachen am Dienstag unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus ein. Die Einbrecher betraten zwischen 16:50 Uhr und 20:10 Uhr das Grundstück eines Mehrfamilienhauses im Eppsteiner Weg. An der Gebäuderückseite gelang es ihnen ein "gekipptes" Fenster einer Erdgeschosswohnung zu öffnen und die Innenräume zu betreten. Anschließend wurden diese nach Wertgegenständen durchsucht. Mit ihrer Beute, Schmuckgegenständen im Wert von mehreren Tausend Euro, flüchteten die Ganoven schließlich durch das Fenster in unbekannte Richtung.

Das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen bzw. Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

2. Trickdiebe erfolgreich Bad Homburg, Sodener Straße Dienstag, 31.01.2017, ab 14:00 Uhr

Am Dienstag kam es im Hochtaunuskreis wieder zu mehreren Anrufen bei älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern, bei denen gewissenlose Betrüger mit dem sogenannten Enkeltrick schnell Kasse machen wollten. Leider gelang es einer Täterin am Dienstagnachmittag in Bad Homburg Schmuck und Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro zu erbeuten. Die Betrügerin meldete sich gegen 14:00 Uhr telefonisch bei der Seniorin und gab an, dass sie eine gute Bekannte sei. Sie benötige für den Kauf eines Gegenstandes einen größeren Bargeldbetrag. Die Geschädigte hob daraufhin Bargeld von ihrer Bank ab und händigte im Anschluss einem sogenannten "Kurier" gegen 16:45 Uhr, in der Sodener Straße, schließlich das Geld sowie Schmuck aus. Der Mann soll ca. 170 bis 175 cm groß gewesen sein. Er war kräftig und war mit einer dunklen Schildmütze, dunkler Winterjacke und blauer Jeanshose bekleidet. Nach Angaben der Geschädigten sprach der "Kurier" mit einem ausländischen Akzent. Möglicherweise hätte die Tat verhindert werden können, wenn die Geschädigte der Anruferin mehr Misstrauen entgegengebracht hätte. Geldverhandlungen am Telefon und die anschließende Übergabe von hohen Bargeldbeträgen an der Wohnungstür und/oder an fremden Personen sollten ein absolutes Tabu sein! Gerade ältere Mitmenschen werden allzu schnell von den psychologisch geschulten Anrufern um den Finger gewickelt. Einmal in ein Gespräch verwickelt, wird es schwer sich diesem zu entziehen. Aber auch jüngere Personen können etwas gegen die Betrüger unternehmen. Sie selbst haben Eltern, Onkels, Tanten oder einfach nur Nachbarn, die aufgrund ihres Alters zum Kreis potentieller Opfer gehören könnten? Sprechen Sie diese an! Fragen Sie, ob der Enkeltrick bekannt ist und sensibilisieren sie diese Personen. Je mehr Menschen von den Betrügereien erfahren, desto weniger Opfer gehen den Straftätern auf den Leim. Weitere Hinweise erhalten sie unter www.polizei-beratung.de.

3. Schmierereien in Oberursel Oberursel, Berliner Straße, Hohemarkstraße und Eichwäldchenweg Montag, 30.01.2017, 19:00 Uhr bis Dienstag, 31.01.2017, 07:00 Uhr

In der Nacht zum Dienstag wurden in Oberursel mehrere Gebäude mit Farbe beschmiert. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die Täter begaben sich zwischen Montagabend, 19:00 Uhr, und Dienstagmorgen, 07:00 Uhr, auf das Gelände eines Gymnasiums in der Berliner Straße und besprühten das Schulgebäude mit Farbe. Weitere Schmierereien wurden im Eichwäldchenweg gemeldet. Hier beschädigten die Schmierfinken die Außenfassade einer Kindertagesstätte. Eine dritte Tat wurde in der Hohemarkstraße gemeldet. An dem Gebäude eines Reifenhändlers wurden ebenfalls bunte Schriftzüge hinterlassen. Aufgrund der Gesamtumstände wird davon ausgegangen, dass ein Tatzusammenhang besteht.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Oberursel unter der Rufnummer (06171) 624-00 in Verbindung zu setzen.

4. Jugendliche randalieren im leerstehenden Gebäude Bad Homburg, Saalburgstraße Dienstag, 31.01.2017, 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Einen Sachschaden in Höhe von ca. 10.000,- Euro richteten Jugendliche an, die am Dienstagnachmittag in einem leerstehenden Gebäude randalierten. Die Täter betraten zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr das Gelände der "Götzenmühle" in der Saalburgstraße. Hier verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Gebäude. Im Inneren wurden diverse Türen und Fenster beschädigt. Darüber hinaus wurde ein Feuerlöscher geleert. Die Randalierer flüchteten nach der Tat in unbekannte Richtung.

Die Polizeistation Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen bzw. Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

5. Kinderfahrräder gestohlen Kronberg, Oberhöchstadt, Mühlbachweg Dienstag, 31.01.2017, 23:00 Uhr, bis Mittwoch, 01.02.2017, 07:15 Uhr

Unbekannte Diebe entwendeten in der Nacht zum Mittwoch in Kronberg-Oberhöchstadt zwei Kinderfahrräder. Die beiden Mountainbikes im Wert von mehreren Hundert Euro (Marke nicht bekannt) befanden sich auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses im Mühlweg. Der Eigentümer hatte die Gegenstände mit einem Schloss gegen Diebstahl gesichert und zuletzt am Dienstagabend, gegen 23:00 Uhr, gesehen. Am Mittwochmorgen, gegen 07:15 Uhr, stellte er den Diebstahl der Fahrräder fest.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-140 erbeten.

6. Auto beschädigt und abgehauen Steinbach, Waldstraße Dienstag, 31.01.2017, 09:00 Uhr bis 12:30 Uhr

Ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000,- Euro entstand am Dienstagvormittag bei einem Verkehrsunfall in Steinbach. Der oder die Unfallverursacher/in hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Eigentümerin eines schwarzen VW Golf hatte ihr Fahrzeug am Dienstagmorgen, gegen 09:00 Uhr, am Fahrbahnrand der Waldstraße geparkt. Nach ihrer Rückkehr, gegen 12:30 Uhr, stellte sie Beschädigungen an der Fahrerseite fest.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Oberursel unter der Rufnummer (06171) 624-00 in Verbindung zu setzen.

7. Unfallverursacher/in flüchtet Bad Homburg, Ortsteil: Gonzenheim, Zum Dornbach Montag, 30.01.2017, 18:00 Uhr, bis Dienstag, 31.01.2017, 07:40 Uhr

In Bad Homburg-Gonzenheim verursachte ein/e unbekannte/r Unfallverursacher/in einen Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro. Der Besitzer eines schwarzen VW Golf hatte sein Fahrzeug am Montagabend, gegen 18:00 Uhr, am rechten Fahrbahnrand der Straße "Zum Dornbach", in Fahrtrichtung "Frankfurter Landstraße", geparkt. Am Dienstagmorgen, gegen 07:40 Uhr, stellte er fest, dass sein PKW beschädigt war. Der/die Unfallverursacher/in hatte sich vom Unfallort entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell