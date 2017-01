POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - PRESSEMELDUNG der PD Hochtaunus

1. Brand in einem Einfamilienhaus Friedrichsdorf-Dillingen, Gickelsburgweg Sonntag, 29.01.2017, 18:45 Uhr

Ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro entstand am Sonntagabend bei einem Brand eines Einfamilienhauses in Friedrichsdorf-Dillingen. Gegen 18:45 Uhr wurde das Feuer des Gebäudes in der Straße Gickelsburgweg gemeldet. Durch Einsatzkräfte der Feuerwehr Friedrichsdorf konnte der Brand gelöscht werden. Nach ersten Ermittlungen ist davon auszugehen, dass eine brennende Kerze im Wohnzimmer ursächlich für das Brandgeschehen war. Personen kamen nicht zu Schaden.

2. Versuchter Einbruch in Tankstelle Bad Homburg, Ortsteil: Ober-Erlenbach, Kleine Brückenstraße Montag, 30.01.2017, 04:00 Uhr

Mit einem Kanaldeckel versuchte am Montagmorgen in Bad Homburg, Ortsteil: Ober-Erlenbach, ein unbekannter Täter die Eingangstür einer Tankstelle zu überwinden. Gegen 04:00 Uhr begab sich der Einbrecher auf das Grundstück in der Kleinen Brückenstraße und versuchte mit dem Kanaldeckel die Glasscheibe zum Verkaufsraum zu zerstören. Nachdem dies misslang, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Der Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen bzw. Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

3. Auto gestohlen und Unfall verursacht Oberursel, Ortsteil: Bommersheim Sonntag, 29.01.2017, ab 18:00 Uhr

In Oberursel-Bommersheim verursachten in der Nacht zum Montag unbekannte Autodiebe einen Verkehrsunfall und flüchteten zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Eigentümer eines blauen Jaguar hatte sein Fahrzeug am Sonntagabend, gegen 18:00 Uhr, auf dem Grundstück einer Autowerkstatt in der Karl-Hermann-Flach-Straße geparkt. Am Montagmorgen, gegen 03:45 Uhr, wurde der PKW im Zeilweg, auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants, festgestellt. Dieser stand mit Unfallschäden vor einer Straßenlaterne. Aufgrund der Gesamtumstände ist zu vermuten, dass der oder die Täter den Jaguar kurz zuvor entwendet hatten und auf dem Parkplatz die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben. Der Gesamtschaden am Auto und an der Laterne wird auf ca. 10.000,- Euro geschätzt.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der "AG PKW" der Kriminalpolizei Bad Homburg unter der Rufnummer (06171) 624-00 in Verbindung zu setzen.

4. Navigationsgerät entwendet Glashütten, Im Wiesengrund Freitag, 27.01.2017, 20:00 Uhr, bis Sonntag, 29.01.2017, 10:00 Uhr

Ein Navigationsgerät und die gesamten Komponenten im Wert von ca. 3.000,- Euro entwendeten unbekannte Autoknacker am vergangenen Wochenende in Glashütten. Der Eigentümer eines BMW X 5 stellte sein Fahrzeug am Freitagabend, gegen 20:00 Uhr, auf seinem Grundstück in der Straße "Im Wiesengrund" ab. Am Sonntagmorgen, gegen 10:00 Uhr, stellte er fest, dass die hintere Dreieckscheibe eingeschlagen war. Die Täter hatten sich dadurch Zutritt in den Innenraum des PKW verschafft und das fest eingebaute Navigationsgerät einschließlich Zubehör entwendet. Die "AG PKW" der Kriminalpolizei Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen bzw. Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06171) 624-00 zu melden.

5. Mehrere PKW und einen Gartenzaun mit Farbe besprüht Bad Homburg, Ortsteil: Kirdorf Samstag, 28.01.2017, 18:00 Uhr bis 22:30 Uhr

Unbekannte Täter besprühten am Samstagabend, zwischen 18:00 Uhr und 22:30 Uhr, in Bad Homburg, Ortsteil: Kirdorf, mehrere Autos und einen Gartenzaun mit weißer Farbe. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 8.000,- Euro. In der Weberstraße wurde die hintere Beifahrertür eines roten VW mit Farbe beschädigt. In der Straße "An der Gedächtniskirche" wurden zwei weitere PKW, ein brauner VW Polo und ein BMW X3, sowie ein Gartenzaun mit weißer Farbe beschmiert. An diesen Fahrzeugen wurde der Schriftzug "King" hinterlassen. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeistation in Bad Homburg, Rufnummer (06172) 120-0, erbeten.

6. Autofahrer unter Alkoholeinfluss Usingen, Ortsteil: Michelbach, Hubertusstraße Sonntag, 29.01.2017, 19:45 Uhr

Am Sonntagabend fiel einer Streifenbesatzung der Polizeistation Usingen ein Fahrzeug auf, das äußerlich Unfallschäden aufwies. Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrers, gegen 19:45 Uhr, in der Hubertusstraße in Usingen-Michelbach, stellte sich heraus, dass der Mann offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest bei dem 55-Jährigen aus dem Wetteraukreis ergab einen Wert von ca. 2,0 Promille. An seinem Auto, einem blauen VW Golf, befanden sich auf der gesamten Beifahrerseite Schäden, die möglicherweise bei dem Zusammenprall mit einer Leitplanke entstanden sein könnten. Zudem waren der rechte Außenspiegel und das rechte Vorderrad beschädigt. Der 55-Jährige gab an, dass er auf seiner Fahrtstrecke, die ihn von Usingen-Merzhausen nach Michelbach führte, im Bereich einer Kurve, mit einem geparkten Auto kollidiert sei. Das angeblich unfallbeschädigte Fahrzeug konnte bisher nicht gefunden werden.

Die Polizeistation Usingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, Hinweisgeber oder Geschädigte, sich unter der Rufnummer (06081) 9208-140 zu melden.

7. Vorfahrt missachtet Königstein, Eppsteiner Straße Sonntag, 29.01.2017, 15:10 Uhr

In Königstein entstand am Sonntagnachmittag bei einem Verkehrsunfall ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.500,- Euro. Eine 34-jährige Frau aus Mainz befuhr gegen 15:10 Uhr mit ihrem VW Golf die Eppsteiner Straße. Beim Einbiegen in die Damaschkestraße übersah sie eine vorfahrtsberechtigte, 51-jährige Autofahrerin aus Königstein, worauf es zum Zusammenstoß kam. Der Daimler Chrysler der 51-Jährigen wurde durch den Aufprall auf einen geparkten Audi A 4 Quattro geschoben.

8. Mit Wildschwein kollidiert Usingen, Bundesstraße 456 Sonntag, 29.01.2017, 15:15 Uhr

Bei einem Wildunfall am Sonntagnachmittag auf der B 456 bei Usingen entstand ein Sachschaden in Höhe von 4.000,- Euro. Ein 43-jähriger Autofahrer aus dem Kreis Limburg-Weilburg befuhr gegen 15:15 Uhr mit seinem Mercedes Kombi die Bundesstraße, aus Richtung Usingen kommend, in Fahrtrichtung Grävenwiesbach. Hinter dem Parkplatz "Hoher Berg" kreuzten mehrere Wildschweine die Fahrbahn. Der 43-Jährige konnte nicht mehr ausweichen und stieß mit einem der Tiere, das anschließend weiterrannte, zusammen.

9. Gartenzaun beschädigt und abgehauen Friedrichsdorf, Ortsteil: Burgholzhausen, Peter-Geibel-Straße Montag, 30.01.2017, 07:00 Uhr bis 11:15 Uhr

Ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500,- Euro entstand am Montagvormittag bei einem Verkehrsunfall in Friedrichsdorf. Der oder die Unfallverursacher/in befuhr zwischen 07:00 Uhr und 11:15 Uhr mit ihrem Fahrzeug die Königsteiner Straße, aus Richtung Herrngartenstraße kommend, in Fahrtrichtung Peter-Geibel-Straße. Aufgrund von Eisglätte kam der/die Autofahrer/in mit seinem/ihrem PKW von der Fahrbahn ab und stieß in der Peter-Geibel-Straße, Höhe Hausnummer 2, gegen einen Gartenzaun. Anschließend entfernte er/sie sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeistation in Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 erbeten.

