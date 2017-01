POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus - Nachtrag

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - PRESSEMELDUNG der PD Hochtaunus - Nachtrag

Flugunfall - Absturz eines Gleitschirmfliegers Usingen, Ortsteil: Ober-Eschbach, Am Müllergarten Freitag, 27.11.2017, 11.15 Uhr

In Usingen-Eschbach ist heute Mittag ein Gleitschirmflieger abgestürzt. Der Mann blieb glücklicherweise unverletzt. Gegen 11:15 Uhr meldeten sich mehrere Zeugen bei der Rettungsleitstelle und der Polizei, dass ein Gleitschirmflieger in der Feldgemarkung, in der Verlängerung zur Straße "Am Müllergarten", abgestürzt sei. Durch Rettungs- und Polizeikräfte konnte vor Ort ein 53-jähriger, verunglückter Pilot festgestellt werden, der in einer Höhe von ca. vier Metern mit seinem Gleitschirm an einem Baum hing. Er wurde von Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Usingen aus seiner misslichen Lage befreit. Eine folgende medizinische Untersuchung blieb ohne Befund. Es entstand lediglich Sachschaden am Gleitfallschirm in Höhe von mehreren Hundert Euro. Durch den Piloten wurde als Absturzursache "der Abriss der Thermik nach einem laufenden Start am Berg" angegeben. Ein technischer Defekt ist auszuschließen. Der Deutsche Hängegleiterverband und die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen haben die Ermittlungen aufgenommen.

