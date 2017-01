POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - PRESSEMELDUNG der PD Hochtaunus

1. Tankstelle überfallen - Nachtrag Wehrheim, Industriestraße, Sonntag, 27.11.2016, gg. 20.45 Uhr

Am Montag, 29.11.2016, wurde folgende Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus veröffentlicht:

(ho)Bei einem Überfall auf eine Tankstelle in Wehrheim hat ein unbekannter Mann gestern Abend mehrere Hundert Euro Bargeld erbeutet. Der Täter betrat gegen 20.45 Uhr den Verkaufsraum und bedrohte die anwesende Angestellte mit einer Schusswaffe. Nachdem diese dem Täter einen weißen Stoffbeutel mit dem Geld übergeben hatte flüchtete, der Mann aus der Tankstelle in Richtung des Wehrheimer Bahnhofes. Der Täter wurde als ca. 1,70 Meter groß, schlank, mit kurzen, braunen Haaren beschrieben. Er trug einen grauen Kapuzenpullover, eine dunkle Hose, dunkelblaue Nike-Sportschuhe, schwarze Handschuhe und sprach akzentfrei Deutsch.

Aktualisierung: Die Kriminalpolizei Bad Homburg fahndet nunmehr nach einem Mann, der dringend tatverdächtig ist, die Tankstelle überfallen zu haben. Er wurde beim Betreten der Tankstelle videografiert. Das Lichtbild wurde im Anhang beigefügt.

Hinweisgeber, die Angaben zur Tat, zu verdächtigen Beobachtungen oder zum Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

2. Trickdiebe erfolglos Bad Homburg Mittwoch, 25.01.2017, ab 06:30 Uhr

Am Mittwoch wurden in Bad Homburg wieder einmal zahlreiche Personen angerufen. In mehreren Fällen gaben sich die Anrufer als Angehörige aus, die in Geldnot seien. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten die Betrüger Pech. Die betroffenen Bürgerinnen und Bürger waren misstrauisch, beendeten die Gespräche und verständigten richtigerweise die Polizei.

Mit einer anderen, mittlerweile sehr bekannten, Masche scheiterten die Betrüger am Mittwoch ebenfalls. Als angebliche Polizeibeamte versuchten die Täter wieder einmal bei verschiedenen Senioren telefonisch Informationen über Bargeldbestände oder Art und Höhe von Geldanlagen bei Banken zu erlangen. Unter dem vermittelten Eindruck einer konkreten Gefährdung, etwa einem bevorstehenden Einbruch oder einem Raubüberfall, versuchen die Betrüger die Angerufenen dahingehend zu manipulieren, dass sie ihr Bargeld und Ersparnisse abheben und anschließend zur Eigentumssicherung an die angeblichen Polizisten übergeben. Die angerufenen Bürgerinnen und Bürger reagierten auch in diesen Fällen vorbildlich und setzten sich mit der Polizei in Verbindung. Geldübergaben haben nach bisherigen Erkenntnissen nicht stattgefunden.

Um den Trickbetrügern auch zukünftig nicht selbst zum Opfer zu fallen, hier nochmals die Tipps ihrer Polizei:

- Geben Sie keine persönlichen Daten oder Angaben zu ihren Lebensverhältnissen preis! - Machen Sie niemals Angaben zu Wertsachen in der Wohnung oder Vermögenswerten! - Polizeibeamte fragen nicht nach persönlichen Geldverstecken! - Die Polizei stellt kein Bargeld oder andere Wertsachen vorsorglich sicher! - Sollten Sie sich beim Telefonat unter Druck gesetzt fühlen, beenden Sie das Gespräch und informieren Sie die örtliche Polizei! - Wichtig: Die Polizei ruft niemals mit der Notrufnummer 110 oder ähnlichen Kombinationen an!

Zeugen und Hinweisgeber sowie weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

3. Einbruch in Gaststätte Oberursel, Holzweg Mittwoch, 25.01.2017, 00:00 Uhr bis 07:20 Uhr

In der Nacht zum Mittwoch brachen unbekannte Täter in eine Gaststätte in Oberursel ein. Die Täter betraten im Zeitraum von 00:00 Uhr bis 07:20 Uhr das Grundstück im Holzweg. Anschließend schlugen sie ein Küchenfenster ein und kletterten in das Objekt. Aus der Kasse entwendeten die Einbrecher Bargeld in unbekannter Höhe. Danach flüchteten sie durch den Einstieg ins Freie.

Das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen bzw. Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

4. Reifen gestohlen Oberursel, Ortsteil: Bommersheim, Willy-Brandt-Straße Mittwoch, 25.01.2017, 19:00 Uhr, bis Donnerstag, 26.01.2017, 08:45 Uhr

Autoreifen mit Felgen im Wert von mehreren Tausend Euro entwendeten unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag in Oberursel-Bommersheim. Die Diebe begaben sich im Zeitraum von Mittwochabend, 19:00 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 08:45 Uhr, auf das Gelände eines Autohauses in der Willy-Brandt-Straße. Hier entwendeten sie die Räder von insgesamt drei hochwertigen Fahrzeugen. Die Autos wurden bei der Tat erheblich beschädigt.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Oberursel unter der Rufnummer (06171) 624-00 in Verbindung zu setzen.

5. Auto beschädigt und abgehauen Bad Homburg, Gluckensteinweg Mittwoch, 25.01.2017, 14:30 Uhr

Ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro entstand am Mittwochmittag bei einem Verkehrsunfall in Bad Homburg. Der oder die Unfallverursacher/in hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Eigentümer eines schwarzen Mercedes Benz hatte sein Fahrzeug gegen 14:30 Uhr am rechten Fahrbahnrand des Gluckensteinweges, Fahrtrichtung Götzenmühlenweg, in Höhe der Einmündung zur Schwalbacher Straße, geparkt. Die hintere Tür auf der Fahrerseite war zum Anschnallen des Kindes geöffnet. Der/oder die Autofahrer/-in touchierte mit seinem/ihrem Auto im Vorbeifahren die geöffnete Tür und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Bei dem geflüchteten Fahrzeug soll es sich um einen silbernen PKW gehandelt haben.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeistation in Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 erbeten.

6. Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten Bad Homburg, Ortsteil: Ober-Eschbach, Landesstraße 3205 Donnerstag, 26.01.2017, 07:10 Uhr

Insgesamt sechs Autos waren bei einem Verkehrsunfall beteiligt, der sich am Donnerstagmorgen auf der Landesstraße 3205 in Bad Homburg, Ortsteil: Ober-Eschbach, ereignete. Gegen 07:10 Uhr befuhren eine 48-jährige Frau mit ihrem Smart, eine 23-jährige Frau mit ihrem Seat Ibiza, eine 42-jährige Frau mit ihrem VW Polo, ein 48-jähriger Mann mit seinem Ford Focus, ein 42-jähriger Mann mit seinem VW Transporter und ein 40-jähriger mit seinem Daimler Benz, die Landesstraße, aus Richtung Ober-Eschbach kommend, in Fahrtrichtung Bad Homburg. Nachdem die vor ihm fahrenden Autofahrerinnen und - fahrer verkehrsbedingt abbremsen mussten, reagierte der 40-jährige Daimler-Fahrer zu spät und fuhr auf den Transporter auf. Dies führte zu einer Kettenreaktion, bei der die PKW letztendlich alle aufeinander geschoben wurden. Die 42-jährige Polo-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 10.000,- Euro geschätzt.

7. Mit Reh zusammengestoßen - Fall 1 Königstein, Landesstraße 3369 Mittwoch, 25.01.2017, 18:30 Uhr

Ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro entstand am Mittwochabend bei einem Wildunfall auf der L 3369 bei Königstein. Eine 26-jährige Autofahrerin aus dem Main-Taunus-Kreis befuhr gegen 18:30 Uhr mit ihrem Toyota Corolla die Landesstraße, aus Richtung Ruppertshain kommend, in Fahrtrichtung Königstein, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte. Die Frau konnte nicht mehr ausweichen und stieß mit dem Tier, das am Unfallort verendete, zusammen.

8. Mit Reh zusammengestoßen - Fall 2 Weilrod, Ortsteil: Emmershausen, L 3025 Donnerstag, 26.01.2017, 04:00 Uhr

Am Donnerstagmorgen ereignete sich in Weilrod-Emmershausen ein weiterer Wildunfall. Der 22-jährige Fahrer eines Peugeot 207 befuhr gegen 04:00 Uhr die Landesstraße, aus Richtung Emmershausen kommend, in Fahrtrichtung Rod an der Weil. Plötzlich querte ein Reh die Fahrbahn. Der 22-Jährige konnte nicht mehr ausweichen und stieß mit dem Tier, das an der Unfallstelle verendete, zusammen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell