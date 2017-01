POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - PRESSEMELDUNG der PD Hochtaunus

1. Baukran umgestürzt Oberursel, Kantstraße Mittwoch, 25.01.2017, 13:00 Uhr

In der Kantstraße in Oberursel brach am Mittwochmittag, gegen 13:00 Uhr, ein ca. 25m hoher Baukran zusammen. Dabei wurden drei Autos (ein VW Transporter, ein Fiat und ein Citroen) und die Grundstücksmauer eines Anwesens, in Höhe der Hausnummer 9, beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Baukran sollte am Mittwoch von einer Baufirma abgebaut werden. Die Unfallursache ist derzeit noch unklar. Sachverständige der Berufsgenossenschaft Bauwirtschaft und des Arbeitsschutzes haben die Ermittlungen aufgenommen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 35.000,- Euro geschätzt.

2. Einbruch in Gaststätte Wehrheim, Bahnhofstraße bis Dienstag, 24.01.2017, 10:15 Uhr

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Dienstag in Wehrheim in eine Gaststätte ein. Die Einbrecher begaben sich auf das Grundstück in der Bahnhofstraße. Anschließend hebelten sie die Eingangstür des Gebäudes auf und verschafften sich so Zutritt in die Innenräume. Dort brachen die Täter einen Spielautomaten auf, entwendeten Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro und flüchteten anschließend mit ihrer Beute durch den Ausgang in unbekannte Richtung.

Das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen bzw. Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

3. Sparschwein geplündert Bad Homburg, Ortsteil: Ober-Eschbach, Kalbacher Straße Montag, 23.01.2017, 23:00 Uhr, bis Dienstag, 24.01.2017, 10:15 Uhr

Ein Sparschwein mit Bargeld in Höhe von ca. 10,- Euro Inhalt, erbeuteten unbekannte Täter bei einem Einbruch in eine Gaststätte in Bad Homburg, Ortsteil: Ober-Eschbach. Die Täter begaben sich im Zeitraum von Montagnacht, 23:00 Uhr, bis Dienstagmorgen, 10:15 Uhr, auf das Grundstück in der Kalbacher Straße. Hier schlugen sie die Fensterscheibe einer Gaststätte ein und betraten die Innenräume. Aus dem Thekenbereich entwendeten die Diebe schließlich das Sparschwein und flüchteten anschließend durch den Einstieg ins Freie.

Das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei Bad Homburg hat auch in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen bzw. Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

4. Werkzeug aus Auto gestohlen Steinbach, Bahnstraße Montag, 23.01.2017, 17:30 Uhr, bis Dienstag, 24.01.2017, 07:00 Uhr

In Steinbach waren in der Nacht zum Dienstag Autoknacker unterwegs. Die Täter begaben sich im Zeitraum von Montagabend, 17:30 Uhr, bis Dienstagmorgen, 07:30 Uhr, zu einem weißen Kleinbus der Marke Opel Vivaro, der in der Bahnstraße geparkt war. Zunächst versuchten sie die Heckklappe des Fahrzeuges aufzuhebeln, was aber misslang. Danach schlugen die Ganoven eine Scheibe ein und entriegelten die Tür. Aus dem Innenraum entwendeten sie schließlich u.a. eine Bohrmaschine, einen Winkelschneider und sonstiges Werkzeug. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2.000,- Euro.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

5. Auto beschädigt Bad Homburg, Rind`sche-Stift-Straße Dienstag, 24.01.2017, 23:50 Uhr

Einen Sachschaden in Höhe von ca. 1.500,- Euro verursachte am Dienstag ein unbekannter Täter, der in der Innenstadt von Bad Homburg ein Auto beschädigte. Gegen 23:50 Uhr wurden Zeugen auf den Randalierer aufmerksam, als dieser in der Rind`schen-Stift-Straße die Reifen eines dort abgestellten, dunkelroten Ford Mondeo zerstach. Danach schlug der Unbekannte mit einem Hammer mehrmals auf die Windschutzscheibe, sowie gegen das Glas der Beifahrertür ein. Schließlich flüchtete der Täter in Richtung der Ritter-von-Marx-Brücke. Er soll ca. 175 bis 180 cm groß und kräftig gewesen sein. Der Mann war mit einem dunklen Parka bekleidet und führte eine Plastiktüte mit sich.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeistation in Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 erbeten.

6. Auffahrunfall im Berufsverkehr Kronberg, Frankfurter Straße Mittwoch, 25.01.2017, 08:15 Uhr

Am Mittwochmorgen kam es in Kronberg, im morgendlichen Berufsverkehr, zu einem Auffahrunfall mit mehreren Beteiligten. Ein 45-jähriger Autofahrer aus Kronberg befuhr gegen 08:15 Uhr mit seinem Audi Q 5 die Landesstraße 3005 (Frankfurter Straße), aus Richtung Kronberg kommend, in Fahrtrichtung Schwalbach im Taunus. Plötzlich musste er verkehrsbedingt abbremsen. Eine nachfolgende 42-jährige Frau, ebenfalls in Kronberg wohnhaft, konnte mit ihrem Skoda Fabia noch rechtzeitig anhalten. Das Bremsmanöver erkannte eine 38-jährige Autofahrerin aus Oberursel zu spät und fuhr mit ihrem Mercedes Benz auf den Skoda auf, der wiederum auf den Audi geschoben wurde. Alle Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß noch fahrbereit. Die Beteiligten wurden nicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 6.500,- Euro geschätzt.

7. Vorfahrt missachtet Bad Homburg, Ferdinandstraße Dienstag, 24.01.2017, 10:40 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in der Ferdinandstraße in Bad Homburg entstand am Dienstagvormittag ein Sachschaden in Höhe von ca. 4.500,- Euro. Eine 36-jährige Frau aus Friedrichsdorf befuhr mit ihrem Ford Focus gegen 10:40 Uhr die Ferdinandstraße aus Richtung Ferdinandplatz kommend. An der Einmündung zur Friedrichstraße missachtete die Autofahrerin die Vorfahrt eines von rechts kommenden, 48-jährigen Mannes aus Bad Homburg, der mit seinem VW Caravelle in Fahrtrichtung Kaiser-Friedrich-Promenade unterwegs war.

8. Mit Reh zusammengestoßen Grävenwiesbach, Kreisstraße 367 Dienstag, 24.01.2017, 19:30 Uhr

Ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500,- Euro entstand am Dienstagabend bei einem Wildunfall auf der K 367 bei Grävenwiesbach. Ein 19-jähriger Autofahrer aus dem Lahn-Dill-Kreis befuhr gegen 19:30 Uhr mit seinem Fiat Punto die Kreisstraße, aus Richtung Grävenwiesbach kommend, in Fahrtrichtung Hasselborn. Etwa 200 Meter hinter dem Ortsausgang von Grävenwiesbach querte ein Reh die Fahrbahn. Der Mann konnte nicht mehr ausweichen und stieß mit dem Tier, das am Unfallort verendete, zusammen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell