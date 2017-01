POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - PRESSEMELDUNG der PD Hochtaunus

1. Vorsicht! Taschen und Trickdiebe unterwegs Bad Homburg, Innenstadt Montag, 23.01.2017

Ob in der Fußgängerzone oder im Bekleidungsgeschäft, im Discounter, in Einkaufszentren oder in der Bibliothek, an der Bushaltestelle oder in öffentlichen Verkehrsmitteln. Immer wieder sind Diebe auf der Suche nach Beute; und leider werden sie auch allzu häufig fündig. Gestern wurde bei der Polizei in Bad Homburg erneut eine Strafanzeige wegen Geldbörsendiebstahl erstattet. Die Tat ereignete sich am Montag, gegen 14:30 Uhr, in einem Supermarkt in der Frankfurter Landstraße in Bad Homburg. Der Ablauf ist oftmals - wie auch in diesem Fall - derselbe: Es wird auf einen günstigen Moment gewartet, in dem die Geldbörse kurz "ungesichert" ist, oder das ausgesuchte Opfer wird geschickt abgelenkt, sodass es nicht auf seine Wertsachen achtet. Ob am Wühltisch beim Discounter, während der Kleideranprobe oder in Wartereihe an der Kasse. Oftmals verschwinden die Wertsachen nur kurz aus dem Blickfeld. Oder aber die Tasche mit der Geldbörse hängt am Kinderwagen. Dies sind nur wenige Beispiele für Gegebenheiten, die sich die Langfinger zu Nutze machen. Oftmals werden die Opfer aber auch konkret angesprochen oder durch absichtliches Anrempeln abgelenkt. Dann wird häufig arbeitsteilig vorgegangen und mindestens zwei Täter sind aktiv. In allen Fällen gilt: Tragen Sie ihre Wertsachen immer nah am Körper und lassen Sie diese nie aus den Augen! Wenige Sekunden genügen, damit der Ärger groß werden kann. Weitere Informationen und wertvolle Tipps erhalten sie unter www.polizei-beratung.de. Im konkreten Fall war die Geschädigte für einen kurzen Moment bei ihrem Einkauf unaufmerksam. Bei dieser Gelegenheit entwendete der Täter die Geldbörse aus der Tasche, die am Einkaufswagen hing. In dem Portemonnaie befanden sich neben einem größeren Bargeldbetrag auch etliche Scheck- und Kreditkarten sowie die Ausweispapiere der Frau. Eine Personenbeschreibung liegt nicht vor.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeistation in Bad Homburg, Rufnummer (06172) 120-0, erbeten.

2. Versuchter Einbruch in Bekleidungsgeschäft Bad Homburg, Louisenstraße Samstag, 21.01.2017, 19:00 Uhr, bis Montag, 23.01.2017, 10:00 Uhr

Unbekannte Täter versuchten am vergangen Wochenende in der Fußgängerzone in Bad Homburg in ein Bekleidungsgeschäft einzubrechen. Die Einbrecher begaben sich im Zeitraum von Samstagabend, 19:00 Uhr, bis Montagmorgen, 10:00 Uhr, zur Eingangstür des Wohn- und Geschäftshauses in der Louisenstraße. Hier versuchten sie das Schloss der Haupteingangstür zu überwinden. Als dies misslang, flüchteten die Täter ohne Beute in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen bzw. Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

3. Auffahrunfall mit leichtverletzter Person und hohem Sachschaden Bad Homburg, Pappelallee Montag, 23.01.2017, 07:40 Uhr

Ein Sachschaden in Höhe von ca. 11.000,- Euro und eine leichtverletzte Unfallbeteiligte sind die Bilanz eines Auffahrunfalles, der sich am Montagmorgen auf dem Zubringer zur A 661 in Bad Homburg ereignete. Eine 51-jährige Autofahrerin befuhr gegen 07:40 Uhr mit ihrem BMW X 3 die Pappelallee in Fahrtrichtung Autobahn. In Höhe der Zufahrten von und zum Landratsamt musste die 51-Jährige verkehrsbedingt bremsen. Eine nachfolgende, 31-jährige Frau bemerkte dies zu spät und fuhr mit ihrem Opel Corsa auf den BMW auf. Die BMW-Fahrerin zog sich durch den Aufprall leichte Verletzungen zu. Diese wurden vor Ort versorgt.

4. Vorfahrt missachtet Oberursel, Tabaksmühlenweg Montag, 23.01.2017, 13:50 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag in Oberursel entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4.000,- Euro. Ein 37-jähriger Mann aus Friedrichsdorf befuhr gegen 13:50 Uhr mit seinem BMW 520d den Tabaksmühlenweg in Richtung Oberurseler Straße. Hier fuhr er in den Kreuzungsbereich ein, ohne auf die vorfahrtsberechtigte, 41-jährige Fahrerin eines Skoda Octavia zu achten, die mit ihrem Fahrzeug auf der Oberurseler Straße in Fahrtrichtung Ludwig-Erhard-.Straße unterwegs war. Bei dem nachfolgenden Zusammenstoß blieben beide Beteiligte unverletzt. Der Gesamtschaden an beiden Autos wird auf ca. 4.000,- Euro geschätzt.

5. Mit Reh zusammengestoßen - zwei Fälle Usingen, Landesstraße 3063 Dienstag, 24.01.2017, 05:20 Uhr und 05:30 Uhr

Am Dienstagmorgen kam es auf der Landesstraße 3063 bei Usingen innerhalb von zehn Minuten zu zwei Wildunfällen. Gegen 05:20 Uhr kollidierte eine 55-jährige Autofahrerin aus Grävenwiesbach mit einem Reh, das plötzlich auf die Straße lief. Die Frau, die mit ihrem Seat Leon aus Richtung Wilhelmsdorf kommend in Fahrtrichtung Bundesstraße 275 unterwegs war, konnte nicht mehr ausweichen. Das Tier entfernte sich nach dem Zusammenstoß ins angrenzende Waldgebiet. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro. Kurze Zeit später, gegen 05:30 Uhr, prallte eine 33-jährige Autofahrerin aus Usingen auf gleicher Strecke mit einem Rehbock zusammen. Das Tier verendete an der Unfallstelle. An dem Fahrzeug der Frau, einem Ford Tourneo, entstand ein Sachschaden in Höhe von 4.000,- Euro.

6. Auto beschädigt und abgehauen Usingen, Achtzehnmorgenweg Montag, 23.01.2017, 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro entstand am Montagmittag bei einem Verkehrsunfall in Usingen. Der oder die Unfallverursacher/in hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Eigentümer eines schwarzen BMW 325d hatte sein Fahrzeug auf dem Parkplatz der Straße Achtzehnmorgenweg geparkt. Ein/eine unbekannte Autofahrer/-in touchierte vermutlich beim Rangieren das Fahrzeug und flüchtete anschließend von der Unfallstelle.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeistation in Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-140 erbeten.

