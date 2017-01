POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - PRESSEMELDUNG der PD Hochtaunus

1. Navi entwendet Kronberg, Freiherr-vom-Stein-Straße Mittwoch, 18.01.2017, 02:00 Uhr bis 07:50 Uhr

In Kronberg waren in der Nacht zum Mittwoch Navidiebe unterwegs. Die Täter hatten es im Zeitraum von 02:00 Uhr bis 07:50 Uhr auf zwei PKW abgesehen, die am Fahrbahnrand der Freiherr-vom-Stein-Straße abgestellt waren. In einem Fall zerstörten sie die Scheibe der Beifahrertür eines grauen Audi Q 5. Anschließend öffneten die Ganoven das Fahrzeug und hebelten im Innenraum das Navigationsgerät aus der Mittelkonsole heraus. Der Gesamtschaden an dem Audi beträg ca. 4.000,- Euro. Bei einem zweiten PKW, einem silbernen Daimler Chrysler, der direkt neben dem Audi geparkt war, schafften es die Täter nicht, die Fahrzeugtüren aufzuhebeln. Hier blieb es beim Versuch; der Sachschaden an diesem PKW beträgt ca. 500,- Euro.

Die "AG PKW" der Kriminalpolizei Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen bzw. Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

2. Trickdiebe scheitern Bad Homburg, Ortsteil: Gonzenheim, Philipp-Reis-Straße Mittwoch, 18.01.2017, ab 14:00 Uhr

Am Mittwoch wurden im Hochtaunuskreis zahlreiche Personen angerufen. In mehreren Fällen gaben sich die Anrufer als Angehörige aus, die in Geldnot seien. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten die Betrüger Pech. Die betroffenen Bürgerinnen und Bürger waren misstrauisch, beendeten die Gespräche und verständigten richtigerweise die Polizei. In einem Fall gab es eine konkrete Geldforderung. Die angebliche Angehörige meldete sich gegen 14:25 Uhr in Bad Homburg, Ortsteil: Gonzenheim, telefonisch bei einer Seniorin und bat um Übergabe von Bargeld in Höhe von 22.000,- Euro. Zu einer Geldübergabe kam es nicht.

Das Betrugskommissariat der Kriminalpolizei Bad Homburg hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

3. Einbrecher ertappt Bad Homburg, Hessenring Mittwoch, 18.01.2017, 18:35 Uhr

Zwei Einbrecher wurden am Mittwochabend in Bad Homburg auf frischer Tat ertappt. Gegen 18:35 Uhr begaben sich die Täter auf die Rückseite eines Hochhauses im Hessenring und versuchten dort mehrere Fenster einer Erdgeschosswohnung aufzuhebeln. Hierbei wurden sie von einem Nachbarn überrascht. Die Ganoven flüchteten daraufhin ohne Beute in Richtung Schleußnerstraße. Die Täter waren ca. 30 bis 35 Jahre alt und 170 bis 180 cm groß. Beide trugen dunkle Oberbekleidung, wobei einer der Personen mit einer grüngefleckten "Bundeswehrhose (Armeehose) " bekleidet gewesen sein soll.

Sachdienliche Hinweise werden an die Kriminalpolizei Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 erbeten.

4. Auto beschädigt und abgehauen Königstein, Ortsteil: Falkenstein, Hattsteiner Straße Montag, 16.01.2016, 17:30 Uhr, bis Dienstag, 17.01.2017, 16:20 Uhr bis 09:50 Uhr

Ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro entstand in der Zeit von Montagabend, 17:30 Uhr, bis Dienstagnachmittag, 16:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Königstein-Falkenstein. Der oder die Unfallverursacher/in hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Eigentümer eines silbernen Renault Megane hatte sein Fahrzeug am Fahrbahnrand der Hattsteiner Straße abgestellt. Nach seiner Rückkehr stellte er Beschädigungen auf der Fahrerseite fest.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeistation in Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 erbeten.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell