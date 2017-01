POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - PRESSEMELDUNG der PD Hochtaunus

1. 77-jähriger Mann bei Gebäudebrand verletzt Königstein, Ortsteil: Schneidhain, Wiesbadener Straße Sonntag, 15.01.2017, 20:15 Uhr

Bei einem Gebäudebrand am Sonntagabend in Königstein-Schneidhain wurde ein 77-jähriger Mann schwer verletzt. Der Senior wurde mit Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus transportiert. Gegen 20:15 Uhr meldeten mehrere Zeugen den Brand einer Wohnung in der Wiesbadener Straße. Einer Streifenbesatzung der Polizeistation Königstein, die zufällig in der Nähe war, gelang es, einen Teil der Hausbewohner zu evakuieren. Der 77-Jährige konnte das Haus jedoch nicht aus eigener Kraft verlassen und wurde von einem der Beamten sowie einem mutigen Helfer aus dem völlig verqualmten Treppenhaus ins Freie gerettet. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 100.000,- Euro geschätzt. Die Brandexperten der Kriminalpolizei Bad Homburg haben die Ermittlungen aufgenommen. Als Brandursache wird derzeit von einem technischen Defekt in der Wohnung des 77-Jährigen ausgegangen. Eine Fremdeinwirkung ist auszuschließen. Das Gebäude ist zurzeit nicht bewohnbar. Die Bewohner wurden in einem Hotel untergebracht.

2. Trickdiebe erfolgreich Bad Homburg, Innenstadt Freitag, 13.01.2017, ab 12:00 Uhr

Am vergangenen Wochenende kam es im Hochtaunuskreis wieder zu mehreren Anrufen bei älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern, bei denen gewissenlose Betrüger mit dem Enkeltrick schnell Kasse machen wollten. Leider gelang es einer Täterin am vergangenen Freitag, gegen 12:00 Uhr, in Bad Homburg, Schmuck, Bargeld und Silberbarren in Höhe von mehreren Tausend Euro zu erbeuten. Die Betrügerin gab in einem Telefonat bei der Seniorin an, dass sie eine gute Bekannte sei. Sie befinde sich in einer finanziellen Notlage und müsse beim Amtsgericht in Frankfurt dringend Geld hinterlegen. Die Geschädigte händigte einer sogenannten "Kurierin" schließlich einen Umschlag mit den Wertsachen aus. Die Frau soll ca. 30 Jahre alt und ca. 160 cm groß gewesen sein. Sie hatte dunkelbraune Haare und sei nach Angaben der Geschädigten "südländischer Herkunft" gewesen. Bekleidet war die Kurierin mit einem Kurzmantel (Farbe nicht bekannt). Möglicherweise hätte die Tat verhindert werden können, wenn die Geschädigte der Anruferin mehr Misstrauen entgegengebracht hätte. Geldverhandlungen am Telefon und die anschließende Übergabe von hohen Bargeldbeträgen an der Wohnungstür und/oder an fremden Personen sollten ein absolutes Tabu sein! Gerade ältere Mitmenschen werden allzu schnell von den psychologisch geschulten Anrufern um den Finger gewickelt. Einmal in ein Gespräch verwickelt, wird es schwer sich diesem zu entziehen. Aber auch jüngere Personen können etwas gegen die Betrüger unternehmen. Sie selbst haben Eltern, Onkels, Tanten oder einfach nur Nachbarn, die aufgrund ihres Alters zum Kreis potentieller Opfer gehören könnten? Sprechen Sie diese an! Fragen Sie, ob der Enkeltrick bekannt ist und sensibilisieren sie diese Personen. Je mehr Menschen von den Betrügereien erfahren, desto weniger Opfer gehen den Straftätern auf den Leim. Weitere Hinweise erhalten sie unter www.polizei-beratung.de.

3. Einbrecher unterwegs Usingen-Wernborn, Hallgartenstraße Samstag, 14.01.2017, 21:40 Uhr, bis Sonntag, 15.01.2017, 05:00 Uhr

Unbekannte Einbrecher waren am vergangenen Wochenende in Usingen-Wernborn unterwegs. Die Täter betraten das Grundstück in der Hallgartenstraße und begaben sich auf die Rückseite des Einfamilienhauses. Hier drückten sie den Rollladen eines Fensters nach oben. Aus bisher unbekannten Gründen brachen die Ganoven ihr weiteres Vorgehen ab und flüchteten schließlich ohne Beute in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen bzw. Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

4. Auto beschädigt und abgehauen Kronberg, Grüner Weg Samstag, 14.01.2017, 20:30 Uhr, bis Sonntag, 15.01.2017, 19:00 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am vergangenen Wochenende in Kronberg entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.500,- Euro. Der oder die Unfallverursacher/in hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Eigentümerin eines grauen VW Golf hatte ihr Fahrzeug am Samstagabend, gegen 20:30 Uhr, auf dem rechten von drei Anwohnerparkplätzen im Grünen Weg abgestellt. Am Sonntagabend, gegen 19:00 Uhr, stellte sie fest, dass die Beifahrerseite ihres Fahrzeuges beschädigt war.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeistation in Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 erbeten.

5. Mit Reh zusammengestoßen Usingen, Ortsteil: Eschbach, L 3270 Montag, 16.01.2017, 06:40 Uhr

Ein Sachschaden in Höhe von 1.000,- Euro entstand am Montagmorgen bei einem Wildunfall auf der L 3270 bei Usingen-Eschbach. Eine 53-jährige Autofahrerin aus Usingen befuhr gegen 06:40 Uhr mit ihrem Kia Sorento die Landesstraße, aus Richtung Usingen-Michelbach kommend, in Fahrtrichtung Usingen-Eschbach. Kurz nach dem Waldgebiet querte ein Reh die Fahrbahn. Die Frau konnte nicht mehr ausweichen und stieß mit dem Tier, das nach dem Unfall in den Wald rannte, zusammen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell