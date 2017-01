POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus für den Zeitraum Freitag, 13.01.2017, 14:00 Uhr bis Sonntag, 15.01.2017, 09:00 Uhr

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - Polizeistation Bad Homburg

Verkehrsunfälle:

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten Kind Unfallort: 61381, Friedrichsdorf, Cheshamer Straße Höhe Lidl-Parkplatz Unfallzeit: 13.01.2017, 13:25 Uhr

Ein 13-jähriger Fußgänger stand auf dem Bürgersteig der Cheshamer Straße und beabsichtigte diese in Richtung Lidl-Markt zu überqueren. Ohne nach links zu schauen überquerte dieser die Straße und übersah einen von links herannahenden 34-jährigen Autofahrer. Es kam hierbei zum Zusammenstoß. Der 13-jährige wurde hierbei leicht verletzt.

Verkehrsunfall Sachschaden Unfallort: 61350 Bad Homburg Unfallzeit: 14.01.2017, 19:15 Uhr

Ein 19 Jahre alter Peugeotfahrer befuhr die Wiesbadener Straße aus der Richtung Altkönigstraße kommend in Fahrtrichtung Götzenmühlweg. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich Götzenmühlweg / Wiesbadener Straße missachtete dieser das für ihn geltende Vorfahrt Gewähren Schild und fuhr ohne zu halten in den Kreuzungsbereich ein. Dabei übersah er den von rechts heranfahrenden, vorfahrtsberechtigten 45-jährigen Autofahrer Fahrer eines Opel Meriva und stieß mit diesem zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Peugeot im Kreuzungsbereich um ca. 180 Grad und stieß mit dessen Fahrzeugheck gegen die Fahrzeugfront eines auf der anderen Seite des Kreuzungsbereichs befindlichen Fahrzeugs zusammen. Ein 18 und ein 19 Jahre alter Mitfahrer des Unfallverursachers wurden bei diesem Zusammenstoß leicht verletzt. Ebenso eine Mitfahrerin des 45-jährigen Opelfahrers. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 7000,- Euro.

Straftaten:

Vers. Einbruchsdiebstahl in Wohnung Bad Homburg, Kirdorf, Friedrich-Rolle-Straße Tatzeit: Freitag, 13.01.2017 18:45 Uhr

Unbekannte versuchten mit einem Schraubendreher das Wohnzimmerfenster der Wohnung der Geschädigten aufzuhebeln. Als diese die Wohnung betrat, ließ der Täter unverzüglich vom Einbruchsversuch ab und flüchtete fußläufig in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Bad Homburg, Tel.: 06172/1200 entgegen.

Sachbeschädigung an Pkw VW-Passat

Tatort: Bad Homburg, Ober-Eschbach, Jakob-Lengfelder-Str. Tatzeit: Zw. Freitag, 13.01.2017, 16:00 Uhr und Samstag, 14.91.2017, 11:15 Uhr

Durch eine unbekannte Person wurde an dem VW Passat des Geschädigten die linke A-Säule oberhalb der Fahrertür mehrfach eingeschlagen. Der Sachschaden beträgt ca. 1000,- EUR.

Sachdienstliche Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Homburg unter 06172-1200.

Polizeistation Oberursel

Verkehrsunfälle:

Verkehrsunfall mit Sachschaden Unfallort: Gemarkung 61440 Oberursel, L 3004, km 5,5, Parkplatz Applauskurve Unfallzeit: Samstag, 14.01.2017, 10:16 Uhr

Beim Ausparken stieß der 48-jährige Fahrer eines Pkw Opel gegen einen geparkten Pkw Kombi VW Touran, wobei an beiden Fahrzeugen ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 2500.-EUR entstand.

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden Unfallort: 61440 Oberursel, Homburger Landstraße, L 3006, km 0,8 Unfallzeit: Samstag, 14.01.2017, 13:30 Uhr

Ein Pkw Ford und ein Pkw BMW Kombi Fahrer befuhren mit den Fahrzeugen die Homburger Landstraße, L 3006, aus Richtung Bad Homburg kommend in Richtung Oberursel. Der BMW überholte wohl rechts den Ford, scherte eng vor dem Fahrzeug wieder ein und bremste verkehrsbedingt stark ab. Der Pkw Ford Fahrer fuhr mit der Fahrzeugfront dann auf das Fahrzeugheck des Pkw Kombi BMW auf wobei ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 2100.-EUR entstand. Nach Angaben des BMW-Fahrers gestikulierte dieser nach dem Anstoß, dass der Ford-Fahrer hinter ihm her fahren solle. Der Ford Fahrer fuhr aber weiter und hielt erst nach mehreren hundert Metern an. Beide Verkehrsteilnehmer verständigten sich die Polizei zu rufen. Als diese vor Ort eintraf war der Ford Fahrer mit seinem Fahrzeug aber nicht mehr vor Ort. Gegen den Fahrzeugführer des Pkw Ford wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Polizeistation Königstein

Verkehrsunfall mit Sachschaden 61476 Kronberg, Oberurseler Straße/Schöne Aussicht/Gelber Weg Samstag, den 14.01.2017, 00:15 Uhr

Ein 44-jähriger PKW-Fahrer befuhr die Straße "Gelber Weg" und wollte nach links in die Oberurseler Straße einbiegen. Hierbei missachtete er ein "Stop-Schild" und stieß mit einem 54-jährigen PKW- Fahrer zusammen, der die Oberurseler Straße aus Richtung Kronberg kommend in Richtung Oberursel befuhr. Es entstand Sachschaden, die PKW mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde hierbei niemand. Sachschaden: ca. 12000 Euro

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden 61462 Königstein, L 3327, Richtung Mammolshain Samstag, den 14.01.2017, 03:27 Uhr

Ein 21-jähriger PKW-Fahrer befuhr die L 3327 aus Richtung Königstein kommend in Richtung Mammolshain. Da ihm mittig auf der Fahrbahn ein weißer Sprinter entgegenkam, wich der Fahrer nach rechts aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei kollidierte er mit dem Randstein (Fahrbahnbegrenzung). Der Fahrer des Sprinters verließ die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachgekommen zu sein. Es entstand Sachschaden. Sachschaden: ca. 400 Euro

Zeugen werden gesucht. Sachdienliche Hinweise bitte der Polizeistation Königstein unter 06174/9266-0 melden.

Diebstahl an abgestelltem PKW 61462 Königstein, Friedrich-Ebert-Straße Donnerstag, den 12.01.2017, 15:45 - Freitag, den 13.01.2017, 12:20 Uhr

UT entwendeten vier Kompletträder von einem abgestellten PKW Mercedes. Sachschaden/Erlangtes Gut: ca. 2000 Euro

Zeugen werden gesucht. Sachdienliche Hinweise bitte der Polizeistation Königstein unter 06174/9266-0 melden.

Polizeistation Usingen

Unfallort: Kreisstraße 727, zwischen Grävenwiesbach und Usingen- Eschbach Unfallzeitpunkt: 13.01.2017, 05:49 Uhr

Unfallhergang: Eine 27-jährige Fahrerin eines Pkw, Hersteller Opel, befuhr die Kreisstraße 727, aus Richtung Grävenwiesbach kommend, in Fahrtrichtung Usingen-Eschbach. Die Fahrerin verlor auf winterglatter Fahrbahn aus unbekanntem Grund die Kontrolle über ihren Pkw und kam von der Fahrbahn ab. Im Straßengraben fiel der Pkw auf die Seite. Die Fahrzeugführerin wurde hierbei leicht verletzt. Am Pkw entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 3500EUR.

Unfallort: 61389 Schmitten, Brunhildestraße, Einmündung Königsteiner Straße Unfallzeitpunkt: 13.01.2017, 06:50 Uhr

Unfallhergang: Ein 51-jähriger Fahrer eines Pkw, Hersteller Mercedes, befuhr die Brunhildestraße in Schmitten in Fahrtrichtung Königstein. In Höhe der Einmündung Königsteiner Straße, fuhr ON 01 vor der dortigen Lichtzeichenanlage an einer Verkehrsinsel links vorbei. Ein anderer, 52-jähriger Fahrer eines Pkw Ford, befuhr die Königsteiner Straße und wollte an der Einmündung, nach links, auf die Brunhildestraße Richtung Königstein einbiegen. Auf der Kreuzung kollidierten beide Pkw miteinander. Durch den Aufprall wurde der Mercedes anschließend noch auf die Verkehrsinsel gedrückt und verursachte hier Sachschaden. Durch den Aufprall wurden zudem zwei Mitfahrer im Mercedes leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 10.000EUR geschätzt.

Unfallort: 61276 Weilrod, Bornwiesenstraße Unfallzeitpunkt: 13.01.2017, 10: 00Uhr

Unfallhergang: Ein 44-jähriger Fahrer eines Winterstreufahrzeuges, befuhr die Bornwiesenstraße in Weilrod. Hierbei kam der Fahrer mit seinem Lkw mit Spezialaufbau, auf Grund der winterlichen Straßenverhältnisse ins Rutschen. Der Fahrer verlor die Kontrolle über das Kfz. Der Lkw rutschte gegen einen auf der Fahrbahn stehenden Lkw eines 41-jähriges Fahrers, der auch auf Grund des Wintereinbruchs nicht mehr vor und zurück konnte. Das Streufahrzeug schob den angestoßenen Lkw nun vor sich her die Straße hinunter. Der geschobene Lkw verkeilte sich letztendlich mit zwei am Fahrbahnrand abgestellten Pkw und kam zum Stehen. Weiterhin wurde ein Gartenzaun beschädigt. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 13.500EUR.

Unfallort: 61267 Neu-Anspach Unfallzeitpunkt: 13.01.2017, 17:55 Uhr

Unfallhergang: Eine 49-jährige Fahrerin eines Pkw, Hersteller Volkswagen, befuhr die Bahnhofstraße in Neu-Anspach, vom Bahnhof kommend, in Fahrtrichtung Stadtmitte. Eine 16-jährige Fußgängerin überquerte zu diesem Zeitpunkt die Brunhildstraße. Die Fußgängerin wurde durch den Pkw erfasst und zu Boden geschleudert. Die Fußgängerin wurde hierbei leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand leichter Sachschaden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell