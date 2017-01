POL-HG: Pressemeldung - Erfolgreiche Suchaktion nach dementer älterer Frau

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - Gg. 19:45 Uhr meldete sich der Ehemann einer 77-jährigen Bad Homburgerin bei hiesiger Dienststelle, um seine Ehefrau als vermisst zu melden. Diese sei dement und könne sich örtlich nicht mehr orientieren. Seit 17:00 Uhr habe sie sich unbemerkt aus der gemeinsamen Wohnung entfernt. Er habe schon einige Zeit im Stadtgebiet nach ihr gesucht, könne sie aber nicht finden. Durch hiesige Dienststelle wurden umfangreiche Suchmaßnahmen nach der vermissten Frau eingeleitet, an denen außer den eigenen und von außerhalb hinzugezogenen Polizeikräften auch die Feuerwehren von Bad Homburg, Gonzenheim und Kirdorf, sowie Kräfte des DRK und die Rettungshundestaffel beteiligt waren. Auch der Polizeihubschrauber wurde temporär für die Suchmaßnahmen eingesetzt. Ebenso wurde eine Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet. Nachdem ein Bad Homburger Bürger die Fahndung im Radio gehört hatte, wurde er gg. 23:40 Uhr im Nesselbornfeld (Stadtteil Kirdorf) auf eine gestürzte und orientierungslose Frau aufmerksam. Der von ihm verständigte Rettungsdienst und eine sofort nach dort entsandte Polizeistreife identifizierten die Frau als die gesuchte vermisste Person. Sie war unterkühlt und durch den Sturz leicht verletzt, aber ansonsten wohlauf. Bevor sie dem erleichterten Ehemann und der gesamten Familie übergeben werden konnte, wurde sie vorsorglich mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Bad Homburg verbracht. Die Polizei dankt den über 100 größtenteils freiwilligen, aber auch den hauptamtlichen Helfern, die an diesem Samstagabend an der erfolgreichen Suche nach der vermissten Frau beteiligt waren, für die reibungslose und gute Zusammenarbeit.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell