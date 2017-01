POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - PRESSEMELDUNG der PD Hochtaunus

1. Einbruch in Mehrfamilienhaus Bad Homburg, Ortsteil: Kirdorf, Kirdorfer Straße Donnerstag, 12.01.2017, 14:00 Uhr bis 21:30 Uhr

Bei einem Einbruch am Donnerstag in Bad Homburg, Ortsteil: Kirdorf, in ein Mehrfamilienhaus, erbeuteten unbekannte Täter Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die Einbrecher verschafften sich im Zeitraum von 14:00 Uhr bis 21:30 Uhr vermutlich über die Tiefgarage Zutritt in das Wohnhaus. Im ersten Obergeschoss des Gebäudes hebelten sie eine Wohnungstür auf und betraten die Innenräume, die sie nach Wertsachen durchsuchten. Mit ihrer Beute flüchteten die Ganoven schließlich aus der Wohnung in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen bzw. Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

2. Falsche Polizeibeamte erfolglos Königstein, Stadtgebiet Donnerstag, 12.01.2017, ab 12:00 Uhr

Am Donnerstag erhielten wieder einmal mehrere Bürgerinnen und Bürger in Königstein Anrufe von angeblichen Polizeibeamten. Bisher haben sich zehn Geschädigte gemeldet, die vorbildlich reagierten und frühzeitig die "richtige" Polizei informierten. Die Ermittler des Betrugskommissariates gehen davon aus, dass der/die Anrufer Vorbereitungshandlungen tätigten. In verschiedenen Varianten versuchen falsche Polizeibeamte Informationen über Bargeldbestände oder Art und Höhe von Geldanlagen bei Banken zu erlangen. Unter dem vermittelten Eindruck einer konkreten Gefährdung, etwa einem bevorstehenden Einbruch oder einem Raubüberfall, versucht man in weiteren Telefonaten die Angerufenen dahingehend zu manipulieren, dass sie ihr Bargeld und Ersparnisse abheben und anschließend zur Eigentumssicherung an die angeblichen Polizisten übergeben. Hierzu wird vor allem auch das Vertrauen in staatliche Organisationen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft, erheblich missbraucht.

Um den Trickbetrügern nicht selbst zum Opfer zu fallen, gibt die Polizei folgende Tipps:

- Geben Sie keine persönlichen Daten oder Angaben zu ihren Lebensverhältnissen preis! - Machen Sie niemals Angaben zu Wertsachen in der Wohnung oder Vermögenswerten! - Polizeibeamte fragen nicht nach persönlichen Geldverstecken! - Die Polizei stellt kein Bargeld oder andere Wertsachen vorsorglich sicher! - Sollten Sie sich beim Telefonat unter Druck gesetzt fühlen, beenden Sie das Gespräch und informieren Sie die örtliche Polizei! - Wichtig: Die Polizei ruft niemals mit der Notrufnummer 110 oder ähnlichen Kombinationen an!

Zeugen und Hinweisgeber sowie weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Bad Homburg unter Telefon (06172) 120-0 zu melden.

3. Werkzeug aus Kleinbus entwendet Oberursel, Eschbachweg Donnerstag, 12.01.2017, 18:00 Uhr bis Freitag, 13.01.2017, 06:50 Uhr

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Freitag in Oberursel in einen Kleinbus ein und entwendeten Werkzeuge im Wert von ca. 1.000,- Euro. Der Eigentümer eines weißen Firmenwagens der Marke Renault hatte sein Fahrzeug am Donnerstagabend, gegen 18:00 Uhr, am Fahrbahnrand der Straße Eschbachweg abgestellt. Am Freitagmorgen, gegen 06:50 Uhr, stellte er fest, dass die hintere Scheibe des Busses eingeschlagen war. Anschließend entwendeten die Langfinger u.a. eine Bohrmaschine und einen Akkuschrauber.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der "AG PKW" der Kriminalpolizei Bad Homburg unter der Rufnummer (06171) 624-00 zu melden.

4. Verkehrschaos durch starken Schneefall und Sturm Hochtaunuskreis bis Freitag, 13.01.2017, 08:20 Uhr

Aufgrund starker Schneefälle und Sturmböen kam es im Rhein-Main-Gebiet und vor allem in den Höhenlagen des Hochtaunuskreises zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Es ereigneten sich zahlreiche Unfälle, bei denen teilweise auch Menschen zu Schaden kamen. So kam heute Morgen in Usingen-Eschbach eine Autofahrerin zu Schaden, die auf schneeglatter Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Gegen 05:50 Uhr befuhr die 37-jährige Frau aus Weilrod mit ihrem Opel Astra die Kreisstraße 727, aus Richtung Grävenwiesbach kommend, in Fahrtrichtung Eschbach. Plötzlich machte sich der PKW selbständig und rutschte von der Fahrbahn in den Graben. Dabei wurde das Auto auf die Beifahrerseite geworfen. Die Fahrerin musste wegen ihrer Verletzungen mit einem Rettungswagenwagen in ein Krankenhaus transportiert werden; der Gesamtschaden wird auf ca. 3.500,- Euro geschätzt. Neben den Unfällen hatten u.a. die Mitarbeiter der Feuerwehren, Straßenmeistereien und Polizeidienststellen mit Gegenständen zu tun, die infolge des Wetters auf der Straße landeten und Hindernisse darstellten. Im Bereich Bad Homburg gab es Einsätze wegen umgestürzter Bäume (Auf der Steinkaut/Heuchelheimer Straße/Seedammweg), umgestürzter Bauzäune und -schilder (Brüningstraße,Horexstraße) und Stromausfällen (Ernst-Moritz-Arndt-Straße/Tannenwaldallee). Im Hessenring fiel ein "Dixi-Toilette" auf ein geparktes Auto. Auf der Bundesstraße 456, zwischen Bad Homburg und Wehrheim, kam es am Donnerstagabend, gegen 22:00 Uhr, zu Verkehrsbehinderungen, weil eine Matratze auf der Fahrbahn lag. Entlang der Landstraße B 275 und der Kreisstraße 738, in Höhe Hausen-Arnsbach, mussten am Freitagmorgen, gegen 02:00 Uhr, Äste von der Fahrbahn geräumt werden. In Glashütten, auf der L 3024, und in der Klosterstraße in Königstein blockierten in der Nacht zum Freitag, zwischen 02:00 Uhr und 03:00 Uhr, umgestürzte Bäume die kompletten Fahrbahnen. Am Freitagmorgen, gegen 08:00 Uhr, gab es am Königsteiner Kreisel kaum noch ein Weiterkommen für die Autofahrer. Ein Schulbusfahrer meldete sich bei den Beamten der Polizeistation Königstein und bat um Unterstützung bei der "Evakuierung" der Schulkinder, die nicht länger im Stau warten wollten. In Kronberg-Oberhöchstadt, in der Oberurseler Straße, knickte eine Ampel um. Im Bereich der Polizeistation Oberursel gab es am Freitagmorgen, ab 04:30 Uhr, zahlreiche Einsätze wegen umgestürzter Bauzäune (Henchenstraße/Oberurseler Straße). In der Lahnstraße drohte eine große Werbebande eines Versicherungsunternehmens herunterzufallen. Ein Dach aus Styropor flog im Bereich der Oberurseler Straße durch die Lüfte und blieb dann, ohne größeren Schaden anzurichten, auf der Straße liegen.

5. Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden Oberursel, Bundesstraße 455 Donnerstag, 12.01.2017, 16:00 Uhr

Ein Sachschaden in Höhe von ca. 19.000,- Euro entstand am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der B 455 bei Oberursel. Ein 78-jähriger Mann aus Frankfurt befuhr gegen 16:00 Uhr mit seinem BMW die Bundesstraße, von der A 661 kommend, in Fahrtrichtung Kronberg. Kurz vor dem Tunnel "Oberursel" fuhr er aus unbekannten Gründen im Kolonnenverkehr auf das vorausfahrende Fahrzeug, einem VW Polo, einer 67-jährigen Frau aus Oberursel auf. Nach dem Aufprall lenkte der 78-Jährige sein Auto in den Straßengraben und kam erst nach etlichen Metern zum Stehen.

6. Auto beschädigt und abgehauen - Fall 1 Usingen, Am Arnsbacher Pfad Donnerstag, 12.01.2017, 01:50 Uhr bis 09:50 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in Usingen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500,- Euro. Der oder die Unfallverursacher/in hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Eigentümer eines schwarzen Toyota Rav stellte sein Fahrzeug in der Nacht zum Donnerstag, gegen 01:50 Uhr, auf einer ausgewiesenen Parkfläche in der Straße "Am Arnspacher Pfad" ab. Am Donnerstagmorgen, gegen 09:50 Uhr, stellte er fest, dass die Fahrerseite seines Fahrzeuges beschädigt war.

7. Auto beschädigt und abgehauen - Fall 2 Neu-Anspach, Friedhofsweg Mittwoch, 11.01.2017, 19:30 Uhr, bis Donnerstag, 12.01.2017, 07:10 Uhr

In Neu-Anspach entfernte sich ebenfalls ein oder eine Unfallverursacher/in, nachdem er/sie einen Schaden in Höhe von ca. 4.000,- Euro angerichtet hatte. Der Eigentümer eines grauen Mercedes ML 279 hatte sein Fahrzeug am Mittwochabend gegen 19:30 Uhr am Fahrbahnrand des Friedhofsweges abgestellt. Am Donnerstagmorgen, gegen 07:10 Uhr, stellte er Beschädigungen am Heck seines Autos fest.

Die Polizeistation Usingen hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen bzw. Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06081) 9208-140 zu melden.

