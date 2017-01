POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - PRESSEMELDUNG der PD Hochtaunus

1. Einbrecher in Steinbach unterwegs Steinbach, Im Wingertsgrund Mittwoch, 11.01.2017, 17:30 Uhr bis 18:20 Uhr

Am Mittwochabend waren Im Wingertsgrund in Steinbach Einbrecher unterwegs. Die Täter brachen dort im Zeitraum von 17:30 Uhr bis 18:20 Uhr in zwei Einfamilienhäuser ein. Im ersten Fall betraten sie das Grundstück und versuchten im rückwärtigen Bereich des Gebäudes einen Rollladen hochzudrücken. Nachdem dies misslang, schlugen die Ganoven ein Küchenfenster ein und gelangten so in die Innenräume, die sie nach Wertsachen durchsuchten. Mit ihrer Beute, Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro, flüchteten die Täter schließlich über das Fenster ins Freie. In der Nähe versuchten die Täter ebenfalls in ein Einfamilienhaus einzubrechen. In dem zweiten Fall scheiterten sie jedoch an den Sicherheitsvorkehrungen an einer Terrassentür. Der Zusatzriegel an der Tür hielt sämtlichen Hebelversuchen stand. Die Einbrecher gaben schließlich auf und entfernten sich ohne Beute in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen bzw. Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

2. Hauswand mit Farbe beschmiert Schmitten, Ortsteil: Oberreifenberg, Siegfriedstraße bis Donnerstag, 12.01.2017, 08:20 Uhr

Unbekannte Vandalen beschmierten in der Nacht zum Donnerstag die Fassade eines ehemaligen Restaurants in der Siegfriedstraße in Schmitten-Oberreifenberg mit Farbe. Am Donnerstagmorgen, gegen 08:20 Uhr, teilte ein Zeuge bei der Polizei die Sachbeschädigungen mit. Der oder die Täter hatten sich unbefugt Zutritt auf das Grundstück verschafft und eine seitliche Hauswand des Gebäudes mit Farbe beschädigt. Aufgrund der Schriftzeichen ist von einer politischen Motivation auszugehen. Die Höhe des Sachschadens an dem leerstehenden Haus beträgt mehrere Hundert Euro.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

3. Verkehrsunfall im Hommkreisel Oberursel, Feldbergstraße Mittwoch, 11.01.2017, 12:50 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall im sogenannten "Hommkreisel" in Oberursel entstand am Mittwochmittag ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000,- Euro. Ein 56-jähriger Autofahrer fuhr gegen 12:50 Uhr mit seinem VW Passat aus Richtung Hohemarkstraße in den Kreisel ein. Er beabsichtigte an der Feldbergstraße auszufahren. Eine 79-jährige Frau fuhr von der Eppsteiner Straße aus kommend mit ihrem Audi A 3 ebenfalls in den Kreisel ein. Obwohl im Kreisverkehr nur eine Fahrspur vorhanden ist, gelang es beiden Verkehrsteilnehmern bis zum Abbiegevorgang des 56-Jährigen parallel zu fahren. An der Ausfahrt Feldbergstraße kam es schließlich zur Kollision zwischen beiden Autos. Die Schuldfrage ist abschließend noch nicht geklärt.

