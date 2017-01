POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - PRESSEMELDUNG der PD Hochtaunus

1. Steinewerfer unterwegs Friedrichsdorf, Ortsteil: Dillingen, Taunusstraße Montag, 09.01.2017, 20:30 Uhr

In Friedrichsdorf-Dillingen waren am Montagabend Steinewerfer unterwegs. Eine 18-jährige Frau aus Friedrichsdorf befuhr gegen 20:30 Uhr mit ihrem weißen BMW die Homburger Landstraße in Fahrtrichtung Bad Homburg. Nachdem die Frau unter der Brücke der Taunussstraße hindurchfuhr, bemerkte sie drei Personen, die ihr Fahrzeug von der Brücke aus mit kleineren Steinen bewarfen. Dabei wurde die Frontscheibe des BMW beschädigt. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Die Unbekannten waren ca. 17 bis 25 Jahre alt und 170 - 180 cm groß. Ein Täter hatte eine schmale Figur und war mit einer dunklen Bomberjacke bekleidet. Sein Begleiter trug einen Vollbart. Die dritte Person hatte blonde Haare und war mit einer dunklen Jacke mit Kapuze bekleidet. Der Sachschaden an dem Auto wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Die Polizeistation Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen bzw. Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

2. Einbruch in Mehrfamilienhaus Usingen, Am Riedborn Montag, 09.01.2017, 08:00 Uhr bis 20:30 Uhr

Bei einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in Usingen erbeuteten unbekannte Täter am Montag eine Schmuckschatulle und eine Geldbörse. Die Täter näherten sich über die Gebäuderückseite und betraten von dort aus das umfriedete Gelände einer Erdgeschosswohnung. Anschließend hebelten sie die Terrassentür auf und betraten die Innenräume, die sie nach Wertsachen durchsuchten. Mit ihrer Beute im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro flüchteten sie schließlich über den Einstieg ins Freie.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Bad Homburg, unter der Rufnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

3. Auto beschädigt Oberursel, Ortsteil: Bommersheim, Ebertstraße Freitag, 06.01.2017, 19:00 Uhr, bis Dienstag, 10.01.2016, 12:00 Uhr

Unbekannte Täter zerkratzten in Oberursel-Bommersheim einen PKW und verursachten dabei einen Sachschaden in Höhe von ca. 3.000,- Euro. Die Eigentümerin eines grauen Fiat 500 hatte ihr Fahrzeug am Freitagabend, gegen 19:00 Uhr, am Fahrbahnrand der Ebertstraße abgestellt. Am Dienstagmittag, gegen 12:00 Uhr, stellte sie fest, dass die komplette rechte Fahrzeugseite zerkratzt war.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeistation in Oberursel unter der Rufnummer (06171) 624-00 erbeten.

4. Unfallverursacher mit Sommerreifen unterwegs Friedrichsdorf, Ortsteil: Seulberg, Landesstraße 3057 Dienstag, 10.01.2017, 05:30 Uhr

Weil er mit Sommerreifen auf winterglatter Fahrbahn unterwegs war, verursachte ein 27-jähriger Autofahrer am Dienstagmorgen in Friedrichsdorf-Seulberg einen Verkehrsunfall. Zudem war der PKW des 27-Jährigen nicht angemeldet. Gegen 05:30 Uhr befuhr der Mann aus Friedrichsdorf mit seinem VW Golf die Landesstraße 3057, aus Richtung Friedrichsdorf kommend, in Fahrtrichtung Gonzenheim. An der Einmündung zur Vilbeler Straße wollte der 27-Jährige nach links einbiegen. Aufgrund der Sommerbereifung schaffte er es aber nicht, an der Einmündung zu halten und einem vorfahrtberechtigten, 46-jährigen LKW-Fahrer aus Friedrichsdorf den Vorrang zu gewähren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der Gesamtschaden wird auf ca. 4.000,- Euro geschätzt. Gegen den Unfallverursacher wurde ein weiteres Verfahren wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

5. Verkehrsunfall auf winterglatter Fahrbahn Wehrheim, Oranienstraße Dienstag, 10.01.2017, 07:30 Uhr

In Wehrheim kam es am Dienstagmorgen auf winterglatter Fahrbahn zu einem Verkehrsunfall mit einem Sachschaden in Höhe von ca. 2.500,- Euro. Eine 19-jährige Frau aus Wehrheim befuhr gegen 07:30 Uhr mit ihrem VW Golf die Hauptstraße und beabsichtigte nach rechts in die Oranienstraße abzubiegen. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor die Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte im Einmündungsbereich gegen eine Verkehrsinsel. Dabei wurde ein Verkehrsschild beschädigt.

