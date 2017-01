POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - PRESSEMELDUNG der PD Hochtaunus

1. Unfallverursacher betrunken Bad Homburg, Orteil: Ober-Eschbach, Massenheimer Weg Sonntag, 08.01.2017, 20:15 Uhr

Ein Autofahrer, der offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand, verursachte am Sonntagabend in Bad Homburg, Ortsteil: Ober-Eschbach, einen Verkehrsunfallschaden in Höhe von ca. 6.000,- Euro. Der 39-jährige Mann aus dem Wetteraukreis befuhr gegen 20:15 Uhr mit seinem Saab 930 die Ober-Eschbacher Straße. Bei Einbiegen in die Peterhofer Straße kam der Mann mit seinem Fahrzeug von der Straße ab und kollidierte mit einem Straßenpfosten. Der 39-Jährige setzte seine Fahrt in Richtung Massenheimer Weg fort. Im Kurvenbereich, unmittelbar vor der Albin-Göring-Halle, prallte er gegen einen entgegenkommenden Ford Focus, gesteuert von einem 36-jährigen Mann aus Bad Homburg. Nach dem Zusammenstoß fuhr der Unfallverursacher zunächst weiter, kam dann aber nach rechts von der Fahrbahn ab und rammte ein Haltestellenschild. An dieser Stelle war die Fahrt des 39-Jährigen schließlich zu Ende. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 1,8 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.

2. Auto beschädigt und abgehauen Usingen, Ortsteil: Kransberg, Hauptstraße Sonntag, 08.01.2017, 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend in Usingen-Kransberg entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.500,- Euro. Der oder die Unfallverursacher/in hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Eigentümer eines gelb-beigen Hyundai i40 stellte sein Fahrzeug gegen 18:00 Uhr am Fahrbahnrand der Hauptstraße ab. Gegen 19:00 Uhr stellte er fest, dass die Heckstoßstange zerkratzt, der Kotflügel hinten links verbeult und die hinteren Beleuchtungseinrichtungen beschädigt waren.

Die Polizeistation Usingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen bzw. Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06081) 9208-140 zu melden.

