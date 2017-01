POL-HG: Pressemitteilung der Polizeidirektion Hochtaunus für den Zeitraum vom 06.01.2017 - 08.01.2017

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - Polizeistation Bad Homburg:

Verkehrsunfälle:

Verkehrsunfallflucht - Sachschaden Unfallort: 61352 Bad Homburg, Herrengasse 1, Schloßgarage Unfallzeit: Donnertag, 05.01.2017, 10:00 - 12:00 Uhr Sachverhalt: Ein in der Schloßgarage in Bad Homburg geparkter schwarzer VW, Golf, wurde dort, vermutlich von einem anderen einparkenden Fahrzeug, beschädigt. Der Golf war im o.g. Zeitraum, ersten Untergeschoß, auf einem der dortigen Frauenparkplätze abgestellt. Er wurde auf der Fahrerseite im Bereich der hintern Tür und des hinteren Radlaufs, beschädigt. Sachschaden: 1500 EUR Hinweise an die Polizeistation Bad Homburg: 06172/120-0

Verkehrsunfallflucht - Sachschaden Unfallort: 61381 Friedrichsdorf, Ober-Erlenbacher Straße 6 Unfallzeit: Freitag, 06.01.2017, 21:30 Uhr Sachverhalt: Ein 64-jähriger aus Bad Homburg beschädigte beim Ausparken einen anderen Pkw. Er hinterließ an dem von ihm beschädigten Pkw einen Zettel mit seinen Personalien und entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, meldete den Unfall jedoch nicht bei der Polizei. Gegen den 64-jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von 1500 EUR.

Verkehrsunfall - Sachschaden Unfallort: Gemarkung Bad Homburg, Kreuzung L 3205(Ostring)/L 3003 (Südring) Unfallzeit: Samstag, 07.01.2017, 14:16 Uhr Sachverhalt: Ein 19-jähriger Pkw Fahrer aus Bad Homburg befuhr die L 3003 aus Richtung Nieder-Eschbach kommend und bog an der Kreuzung L 3003/L 3205 nach rechts in den Ostring in Richtung Friedrichsdorf ab. Aufgrund winterglatter Fahrbahn in Verbindung mit nicht angepasster Geschwindigkeit kam er beim Abbiegevorgang nach links von seiner Fahrspur ab und stieß gegen einen auf der L 3205, auf der Geradesausspur in Richtung Südring, vor einer roten Lichtzeichenanlage wartenden Pkw, der wiederum, durch die Wucht des Aufpralls, gegen einen rechts daneben stehenden Pkw geschoben wurde. An den drei unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in eine Gesamthöhe von 10.500 EUR.

Verkehrsunfall-Sachschaden Unfallort: 61381 Friedrichsdorf, Bahnstraße Unfallzeit: Samstag, 07.01.2017, 10:09 Uhr Sachverhalt: Eine 49-jährige Fahrerin eines Opel Corsa aus Friedrichdorf befuhr die bevorrechtigte Bahnstraße aus Richtung Bahnhof kommend in Richtung Berliner Straße. Die 55-jährige Unfallgegnerin befuhr mit ihrem Pkw, BMW aus Richtung Höhenstraße kommend in die Bahnstraße ein und übersah hierbei den von links herannahenden Opel. Trotz eines Ausweichmanövers der Opel Fahrerin kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden in Höhe von 8500 EUR

Verkehrsunfall - Sachschaden Unfallort: 61352 Bad Homburg, Horexstraße Unfallzeit: Samstag, 07.01.2017, 22:05 Uhr

Sachverhalt: Ein 24-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Horexstraße in Richtung Siemensstraße. Im Verlauf einer Linkskurve verlor er auf nasser Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug und, kam von der Fahrbahn auf den Gehweg ab und stieß dort gegen ein Verkehrszeichen. Sachschaden: 3500 EUR

Straftaten: Geldfälschung - Inverkehrbringen von Falschgeld Tatzeit: Sonntag, 08.01.2017, 00:02 Uhr Sachverhalt: Zur o.g. Zeit beabsichtigte eine Funkstreife der Polizeistation Bad Homburg einen Pkw, Hyundai, der von Rosbach kommend die L 3057 in Richtung Köppern fuhr, einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Nachdem die Beamten die Aufforderung zum Anhalten an das vorausfahrende Fahrzeug mittels der lichttechnischen Einrichtung am Funkwagen gesetzt hatten, beschleunigte der Papierscheine geworfen, die sich später als Falschgeld herausstellten. Wenige hundert Meter später konnte der Hyundai dann angehalten und die Insassen, ein 21-jähriger aus Friedrichsdorf und ein 23-jähriger aus Usingen der Kontrolle unterzogen werden. Im Fahrzeug konnte weiteres Falschgeld, sowie geringe Mengen Drogen vorgefunden und sichergestellt werden. Die Beiden, die nach Ende der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen wurden, erwartet nun ein Strafverfahren wegen Geldfälschung - Inverkehrbringen von Falschgeld sowie Erwerb und Besitz von Betäubungsmitteln.

Polizeistation Oberursel

1.) Straftaten Sachbeschädigung an PKW Tatort: 61440 Oberursel, Am Müllerweg Tatzeit: Freitag, 06.01.2017, 22.00 Uhr - Samstag, 07.01.2017, 08.00 Uhr Im o.g. Tatzeitraum wurde von unbekannten Tätern die Heckscheibe eines VW-Sharan eingeschlagen. Hinweise zu möglichen Tätern nimmt die Polizei in Oberursel unter 06171/62400 entgegen.

Schwerer Diebstahl von Fahrrad Tatort: 61449 Steinbach, Birkenweg Tatzeit: 04.01.2017, 14.00 Uhr, - 05.01.2017, 11.00 Uhr Zum o.g. Tatzeitraum wurde ein Stevens Damenrad, welches unter einem Carport abgestellt war, entwendet. Der oder die Täter trennten auf unbekannte Weise das Schloss, sowie eine weitere Sicherung auf. Vermutlich wurde von dem oder den Tätern ein Herrenrad am Tatort zurück gelassen. Hinweise, welche Aufschluss auf einen möglichen Täter geben könnten, nimmt die Polizei in Oberursel unter 06171/62400 entgegen.

Diebstahl Tatort: 61440 Oberursel, Usastraße Tatzeit: Samstag, 07.01.2017, 20.40 Uhr Ein 27-jähriger, männlicher Geschädigter hielt sich im Bereich der Usastraße-/ Dillstraße auf. Als er sein Mobiltelefon bediente, näherte sich ihm von hinten ein unbekannter, männlicher Täter und entriss ihm das Telefon. Anschließend flüchtete der Täter. Der Geschädigte versuchte noch dem Täter zu folgen, was ihm allerdings nicht gelang. Bei dem Handy handelte es sich um ein Samsung Galsxy S 7 Edge. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden. - Männlich - Ca. 185 cm groß mit sportlicher Statur - Vermutlich schwarze Haare - Dunkle Hose und dunkles Oberteil Hinweise, die Aufschluss auf einen möglichen Täter geben könnten, nimmt die Polizei in Oberursel unter 06171/ 62400 entgegen. Gefertigt: Neuhaus, POK

Polizeistation Königstein Straftaten: Einbruch in Einfamilienhaus Tatort: 61462 Königstein, Blumenstraße Tatzeit: Mittwoch, 04.01.2017 bis Freitag, 06.01.2017 In der Zeit von Mittwoch, 04.01.2017 bis Freitag, 06.01.2017 brach ein bisher unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in Schneidhain ein. Zunächst versuchte der Täter die Terrassentür aufzuhebeln. Dies misslang jedoch, da die Tür von innen verschlossen war. Daraufhin hebelte er ein Badezimmerfenster auf und gelangte so ins Haus. In Haus wurden alle Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Der Täter entwendete Werkzeug, sowie Computerzubehör. Danach verließ er das Haus wieder über die Terrassentür und entfernte sich über den Garten des Nachbargrundstücks. Zeugen der Tat können sich unter der Telefonnummer 06174/ 9266- 0 mit der Polizeistation Königstein in Verbindung setzen.

Verkehrsunfälle

Ausparkunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht

Unfallort: 61462 Königstein, OT Schneidhain, Milcheshohl

Unfallzeit: Freitag, 06.01.2016, zw. 17:30 Uhr und 19:50 Uhr

Die geschädigte Fahrzeughalterin parkte ihren PKW, VW/ Polo in der Milcheshohl linksseitig, kurz vor der Einmündung zur Wiesbadener Straße. Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte beim Rangieren die hintere rechte Stoßstange, sowie das rechte Rücklicht. Danach entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle und beging Fahrerflucht. Der Schaden wird auf ca. 500,- EUR geschätzt. Zeugen der Tat können sich unter der Telefonnummer 06174/ 9266- 0 mit der Polizeistation Königstein in Verbindung setzen. Strößinger, POK

Polizeistation Usingen Verkehrsunfälle:

Verkehrsunfall-Sachschaden Unfallort: 61267 Neu-Anspach, Theodor-Heuss-Straße 7 Unfallzeit: Freitag, 06.01.2017, 08:55 Uhr Unfallhergang: Eine 42-jährige Pkw-Fahrerin (Fiat Panda) stand am rechten Seitenstreifen der Theodor-Heuss-Straße und wollte in Richtung Adolf-Reichwein-Straße in den fließenden Verkehr einfahren. Dabei übersah sie den in diesem Moment vorbeifahrenden 59-jährigen Pkw-Fahrer (Mercedes E-Klasse Kombi) und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei entstand an beiden Fahrzeugen leichter Sachschaden in geschätzter Höhe von 850,- Euro, zudem erlitt der 59-jährige Pkw-Fahrer leichte Verletzungen.

Verkehrsunfall - mit leichtverletzter Person Unfallort: Wehrheim, Kastellstraße Unfallzeit: Freitag, 06.01.2017, 15:36 Uhr

Ein 32-jähriger Pkw-Fahrer (BMW X3) befuhr die Straße "Am Joseph" in Richtung Kastellstraße. An der Einmündung zur Kastellstraße bog der Pkw-Fahrer nach links ab. Aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah er eine 82-jährige Fußgängerin, welche gerade die Kastellstraße überquerte. Die Fußgängerin wurde vom Pkw erfasst und stürzte. Durch den Zusammenprall wurde die Fußgängerin verletzt und musste zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Verkehrsunfallflucht mit Trunkenheit Unfallort: Neu-Anspach, Rue-St.-Florent-sur-Cher Unfallzeit: Sonntag, 08.01.2017, 01:30 Uhr

Eine aufmerksame Zeugin konnte beobachten, wie ein 54-jähriger Pkw-Fahrer (Mercedes E-Klasse Kombi) die Straße "Rue-St.-Florent-sur-Cher" in Richtung Wilhelm-Leuschner-Straße befuhr und auf Höhe der Einmündung zur Talgauer Straße nach rechts von der Fahrbahn ab kam. Dadurch prallte der Pkw-Fahrer mit der rechten Fahrzeugfront gegen zwei Betonpfeiler. Anschließend entfernte sich der Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle, kehrte allerdings 15 Minuten später zu Fuß zur Unfallstelle zurück. Dort wurde er von der hinzugerufenen Polizeistreife in Empfang genommen. Nach einem Atemalkoholtest wurde bei dem Pkw-Fahrer eine Blutentnahme veranlasst. Am Pkw und den Betonpfeilern entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 3400,- Euro

Verkehrsunfallflucht Unfallort: Gemarkung Usingen, B 275 zwischen Abfahrt Wernborn und Abfahrt Kransberg Unfallzeit: Donnerstag, 15.12.2016 00:00 Uhr bis Sonntag, 18.12.2016 23:59 Uhr Zeugen gesucht! Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer kam im Bereich der B 275 zwischen der Abfahrt nach Usingen-Wernborn und der Abfahrt Usingen-Kransberg von der Fahrbahn ab und beschädigte die dortige Leitplanke auf einer Länge von 8 Metern. Der Unfall ereignete sich bereits Mitte Dezember. An der Leitplanke entstand Sachschaden in einer Höhe von 800,- Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Usingen in Verbindung zu setzen.

Straftaten:

Sachbeschädigung durch das Anzünden einer Thujahecke Tatort: Wehrheim, Obernhainer Weg Tatzeit: 06.01.2017, 19:08 Uhr

Bislang unbekannte Täter entzündeten an zwei Stellen eine Thujahecke eines Anwohners im Obernhainer Weg in Wehrheim. Aufgrund des Brandverlaufes ist davon auszugehen, dass der oder die unbekannten Täter zum Entzünden Brandbeschleuniger einsetzten. An der Hecke entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 100,- Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Usingen in Verbindung zu setzen. Diehl, POK

