POL-HG: Pressemeldung der Polizeistation Oberursel vom 7.1.2017. Brand einer EG-Wohnung mit verletzter Person

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - Brand einer Erdgeschoßwohnung in Mehrfamilienhaus Tatort: 61440 Oberursel, Im Heidegraben Tatzeit: Freitag, 06.01.2017, von 21:00 Uhr bis 21:20 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache brach im Wohnzimmer der Erdgeschoßwohnung des Mehrfamilienhauses ein Feuer aus, wobei eine starke Rauchentwicklung auftrat. Einem Zeitungsausträger fiel dies auf und er verständigte die Rettungsleitstelle, die Feuerwehr und Rettungswagen nach dort entsandte. Die Wohnungstür wurde geöffnet und auf dem Boden des Badezimmers wurde die 78-jährige alleinige Wohnungsinhaberin aufgefunden. Von der FFW wurde die Dame geborgen und mit einer schweren Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus verbracht. Es besteht Lebensgefahr. Am verbrannten Mobiliar entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000.-EUR. Das Mehrfamilienhaus wurde evakuiert und 12 Mitbewohner konnten vorübergehend für ca. 2 Stunden in einer Kirchengemeinde untergebracht werden. Inzwischen wurden die Wohnungen wieder bezogen.

