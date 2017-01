POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - PRESSEMELDUNG der PD Hochtaunus

1. Randalierer festgenommen Bad Homburg, Louisenstraße Freitag, 06.01.2017, 02:00 Uhr

In der Nacht zum Freitag wurde in der Innenstadt in Bad Homburg ein Randalierer festgenommen. Der 20-jährige Mann mit Wohnsitz in Bad Homburg hatte gegen 02:00 Uhr in der Louisenstraße die Schaufensterscheibe eines Buchgeschäftes zerstört. Die Tat geschah vor den Augen von anwesenden Polizeibeamten. Diese waren gerufen worden, weil der 20-Jährige im Verdacht stand, gegen 00:30 Uhr einen Diebstahl begangen zu haben. Er soll in einem Lokal eine Geldbörse aus einer Handtasche entwendet haben. Das Portemonnaie konnte in unmittelbarer Nähe, in einer Mülltonne, aufgefunden werden. Der Tatverdächtige, der offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde vorläufig festgenommen. Er wollte sich nicht zur Sache äußern. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 20-Jährige wieder entlassen. Der Sachschaden an dem Geschäft wird auf ca. 800,- Euro geschätzt.

2. Wohnungseinbrüche

Königstein, Ortsteil: Schneidhain, Am Wickenstück Donnerstag, 05.01.2017, 20:10 Uhr

In Königstein-Schneidhain scheiterten am Donnerstagabend Einbrecher an der Terrassentür. Die Täter hatten gegen 20:10 Uhr das Grundstück in der Straße "Am Wickenstück" betreten. Von dort aus begaben sie sich zu der Terrassentür einer Einliegerwohnung und versuchten vergeblich, die Tür zu überwinden. Nachdem lautstark und vermutlich unbeabsichtigt eine Scheibe zu Bruch ging, flüchteten die Täter ohne Beute in unbekannte Richtung.

Kronberg, Frankfurter Straße Donnerstag, 05.01.2017, 12:10 Uhr bis 20:00 Uhr

Schmuck, Bargeld und persönliche Gegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro erbeuteten unbekannte Täter am Donnerstag bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Kronberg. Die Einbrecher begaben sich zwischen 12:10 Uhr und 20:00 Uhr auf das Grundstück in der Frankfurter Straße und hebelten im rückwärtigen Bereich eine Hintertür auf. Anschließend betraten sie die Innenräume und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Mit ihrer Beute flüchteten die Ganoven schließlich über die Hintertür ins Freie.

Oberursel, Ortsteil: Weißkirchen, Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße Mittwoch, 04.01.2017, 07:30 Uhr, bis Donnerstag, 05.01.2017, 07:00 Uhr

In Oberursel-Weißkirchen waren im Zeitraum von Mittwochmorgen, 07:30 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 07:00 Uhr, ebenfalls Einbrecher unterwegs. Die Täter betraten das umfriedete Grundstück in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße und begaben sich auf die Rückseite eines Mehrfamilienhauses. Hier versuchten sie vergeblich die Balkontür einer Erdgeschosswohnung aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, flüchteten die Ganoven schließlich ohne Beute in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Bad Homburg hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen bzw. Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

3. Verkehrsunfall auf winterglatter Fahrbahn - Fall 1 Oberursel, Schillerstraße Donnerstag, 05.01.2017, 07:40 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall auf winterglatter Fahrbahn in Oberursel, entstand am Donnerstagmorgen ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000,- Euro. Eine 18-jährige Autofahrerin aus Oberursel befuhr gegen 07:40 Uhr mit ihrem Opel Astra die Schillerstraße, aus Richtung Altenhöfer Weg kommend, in Fahrtrichtung Altkönigstraße. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor die Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten PKW der Marke BMW. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

4. Verkehrsunfall auf winterglatter Fahrbahn - Fall 2 Wehrheim, Ortsteil: Pfaffenwiesbach, K 728 Donnerstag, 05.01.2017, 16:10 Uhr

In Wehrheim-Pfaffenwiesbach verlor am Donnerstagnachmittag eine Autofahrerin ebenfalls auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Die 20-jährige Frau aus Usingen befuhr gegen 16:10 Uhr mit ihrem VW Lupo die K 728, aus Richtung Pfaffenwiesbach kommend, in Fahrtrichtung Kransberg. In einer Rechtskurve geriet das Fahrzeug ins Schleudern und prallte gegen die Leitplanke. Auf der Fahrbahn kam das Auto schließlich zum Stehen. Die Frau blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4.000,- Euro.

