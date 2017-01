POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - PRESSEMELDUNG der PD Hochtaunus

1. Wohnungseinbrüche

Bad Homburg, Friedrichstraße Dienstag, 03.01.2017, 12:00 Uhr, bis Mittwoch, 04.01.2017, 12:00 Uhr

Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro erbeuteten unbekannte Täter bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Bad Homburg. Die Einbrecher kletterten im Zeitraum von Dienstagmittag, 12:00 Uhr, bis Mittwochmittag, 12:00 Uhr, über einen Gartenzaun und gelangten so auf das Grundstück in der Friedrichstraße. Hier versuchten sie zunächst die Terrassentür aufzuhebeln. Nachdem dies misslang, schlugen die Täter eine Fensterscheibe ein und betraten die Innenräume des Gebäudes. Im Obergeschoss wurden mehrere Räume durchwühlt. Mit ihrer Beute flüchteten die Ganoven schließlich über die Terrassentür ins Freie.

Oberursel, Ortsteil: Bommersheim, Folkbertusstaße Mittwoch, 04.01.2017, 14:00 Uhr bis 19:15 Uhr

In Oberursel-Bommersheim waren am Mittwoch ebenfalls Einbrecher unterwegs. Die Täter betraten zwischen 14:00 Uhr und 19:00 Uhr das Grundstück in der Folkbertusstraße und hebelten dort ein Fenster eines Einfamilienhauses auf. Anschließend betraten sie die Innenräume des Gebäudes, die sie nach Wertsachen durchsuchten. Mit ihrer Beute im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro, so u.a. mehrere Schmuckgegenstände und Bargeld, flüchteten die Täter schließlich durch den Einstieg in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Bad Homburg hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen bzw. Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

2. Einbruch in Kindergarten Oberursel, Altkönigstraße Mittwoch, 04.01.2017, 18:40 Uhr, bis Donnerstag, 05.01.2017, 07:30 Uhr

Einen Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro verursachten Einbrecher, die in der Nacht zum Donnerstag in Oberursel in einen Kindergarten eingestiegen sind. Die Täter näherten sich über den rückwärtigen Bereich des Grundstückes in der Altkönigstraße. Dort hebelten sie eine Terrassentür auf und gelangten in das Gebäude. Hier zerschlugen sie unter anderem eine Glasscheibe im Turnraum, durchsuchten mehrere Behältnisse und brachen verschiedene Schränke auf. Anschließend flüchteten sie über die Terrasse ins Freie. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen entwendeten die Täter lediglich einen Gutschein im Wert von ca. 30,- Euro.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeistation in Oberursel unter der Rufnummer (06171) 624-00 erbeten.

3. Fahrraddiebe unterwegs Oberursel, Ortsteil: Bommersheim, Homburger Landstraße Mittwoch, 04.01.2017, 18:00 Uhr bis 18:15 Uhr

Unbekannte Diebe entwendeten am Mittwochabend in Oberursel-Bommersheim ein dunkel-anthrazit-farbenes Trekkingbike im Wert von ca. 400,- Euro. Der Eigentümer hatte sein Fahrrad der Marke "Morrison" gegen 18:00 Uhr vor dem Eingang eines Schnellrestaurants in der Homburger Landstraße abgestellt und nicht gesichert. Nach seiner Rückkehr, gegen 18:15 Uhr, stellte er fest, dass das Fahrrad entwendet worden war.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Oberursel unter der Rufnummer (06171) 624-00 in Verbindung zu setzen.

4. Unfallverursacherin stand offensichtlich unter Alkoholeinfluss Wehrheim, Ortsteil: Pfaffenwiesbach, K 728 Mittwoch, 04.01.2017, 18:00 Uhr

Eine Autofahrerin verursachte am Mittwochabend bei Pfaffenwiesbach einen Verkehrsunfall. Die Frau stand zum Unfallzeitpunkt offenbar unter Alkoholeinfluss. Gegen 18:00 Uhr war die 58-Jährige aus Wehrheim mit ihrem Renault Twingo von dem Parkplatz "Schlink" aus auf die K 728, in Fahrtrichtung Pfaffenwiesbach, eingebogen. Hierbei fuhr sie den Kurvenradius derart weit aus, dass sie in der Folge mit einem PKW einer 28-jährigen Frau aus Oberursel kollidierte, die mit ihrem VW Golf in Fahrtrichtung Wehrheim unterwegs war. Die Unfallverursacherin entfernte sich zunächst vom Unfallort, konnte aber in Pfaffenwiesbach von der 28-Jährigen mittels Lichthupe zum Anhalten überzeugt werden. Bei dem anschließenden Gespräch stellte sich heraus, dass die 58-Jährige offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Durch eintreffende Polizeibeamte konnte der Verdacht bestätigt werden, was zur Folge hatte, dass der Führerschein der Frau sichergestellt und eine Blutentnahme angeordnet wurde. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 300,- Euro.

5. 5-jähriges Kind bei Verkehrsunfall verletzt Oberursel, Oberhöchstadter Straße, L 3015 Mittwoch, 04.01.2017, 15:40 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in Oberursel wurde am Mittwochnachmittag ein 5-jähriger Junge leicht verletzt. Gegen 15.40 Uhr befuhr eine 21-jährige Frau aus Neu-Anspach mit ihrem Ford Fiesta die Landesstraße 3015, aus Richtung Oberhöchstadt kommend, in Fahrtrichtung Oberursel. In Höhe einer Bushaltestelle bremste die Frau ab, um einen Linienbus die Einfahrt in den fließenden Verkehr zu ermöglichen. Ein nachfolgender, 39-jähriger Autofahrer aus dem Main-Taunus-Kreis konnte seinen VW Touran noch rechtzeitig anhalten. Eine 76-jährige Frau aus Kronberg, die mit ihrem Opel Astra folgte, wurde von der Situation überrascht und fuhr mit ihrem Opel auf den VW auf. Dieser wurde wiederum auf den Ford Fiesta geschoben. Ein 5-jähriger Junge, der sich auf dem Kindersitz auf der Rückbank im Touran befand, wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 6.000,- Euro geschätzt.

6. Verkehrsunfall auf winterglatter Fahrbahn Bad Homburg, Am Wingertsberg Donnerstag, 05.01.2017, 02:45 Uhr

Ein Taxifahrer geriet mit seinem Fahrzeug in der Nacht zum Donnerstag in Bad Homburg auf eisglatter Fahrbahn ins Rutschen und prallte gegen einen geparkten PKW. Gegen 02:45 Uhr setzte der Taxifahrer aus Oberursel einen Fahrgast in der Sackgasse "Am Wingertsberg" ab. Nachdem er die Straße bei starkem Gefälle wieder hinausfahren wollte, verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß mit einem geparkten Citroen zusammen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 8.000,- Euro geschätzt.

