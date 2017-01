POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - PRESSEMELDUNG der PD Hochtaunus

1. Brand in Flüchtlingsunterkunft Bad Homburg, Schwalbacher Straße Mittwoch, 04.01.2017, 06:30 Uhr

Ein Sachschaden in Höhe von 20.000,- Euro entstand heute Morgen bei einem Brand in einer Asylbewerberunterkunft in Bad Homburg. Personen kamen nicht zu Schaden. Gegen 06:30 Uhr war das Feuer in der Küche der Gemeinschaftsunterkunft ausgebrochen. Durch die eintreffende Feuerwehr Bad Homburg konnte der Brand gelöscht werden. Die Brandermittler der Kriminalpolizei Bad Homburg waren vor Ort. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass ein unsachgemäßer Umgang mit dem Herd in der Küche zum Brand in der Unterkunft führte. Die Bewohner wurden vorerst in eine andere Unterkunft untergebracht.

2. Sachbeschädigungen anlässlich der Silvesterfeierlichkeiten Kronberg und Bad Homburg Samstag, 31.12.2016, bis Sonntag, 01.01.2017

Am Dienstag meldeten sich mehrere Geschädigte bei der Polizei und zeigten Sachbeschädigungen an, die sich offensichtlich in der Silvesternacht ereignet haben.

Am Bahnhof in Kronberg traten unbekannte Täter gegen die Fahrzeugtüren eines roten Toyota Yaris und verursachten dabei einen Sachschaden in Höhe von ca. 1.500,- Euro. Anschließend entfernten sich die Randalierer vom Tatort.

Mehrere Briefkästen beschädigten Randalierer im Bereich der Le-Lavandou-Straße in Kronberg. Offensichtlich steckten die Täter Feuerwerkskörper in die Öffnungen. Durch die Wucht der Detonationen wurden die Briefkästen zum Teil zerstört. Der Gesamtschaden wir auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

In der Louisenstraße in Bad Homburg beschädigten unbekannte Vandalen einen grünen BMW Mini und verursachten dabei einen Gesamtschaden in Höhe von 1.000,- Euro. Das Fahrzeug war am Fahrbahnrand der Louisenstraße abgestellt. Die Täter zerkratzten die komplette Beifahrerseite.

3. Unfallbeteiligte bei Verkehrsunfall verletzt Schmitten, L 3023 Dienstag, 03.01.2017, 20:05 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall auf der L 3023 bei Schmitten wurden am Dienstagabend zwei 'Autofahrer leicht verletzt. Ein 38-jähriger Mann aus Königstein befuhr gegen 20:05 Uhr mit seinem Seat Ibiza die Landesstraße 3276 aus Richtung Niederreifenberg kommend. An der Einmündung zur "Kittelhütte" wollte er nach links auf die L 3023, in Fahrtrichtung Oberems, einbiegen. Hierbei übersah er einen vorfahrtsberechtigten, 27-jährigen Mann aus Schmitten, der mit seinem Audi A 3, in Fahrtrichtung Seelenberg unterwegs war. Beide Autofahrer zogen sich bei dem nachfolgenden Zusammenstoß leichte Verletzungen zu. Sie verzichteten jedoch nach einer Untersuchung auf den Transport in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden wird auf ca. 10.000,- Euro geschätzt.

4. Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt Oberursel, Hohemarkstraße Dienstag, 03.01.2017, 14:00 Uhr

Leicht verletzt wurde ein 43-jähriger Mann, der am Dienstagmittag in Oberursel mit seinem Fahrrad in die Schienen der U-Bahn geriet und stürzte. Der Zweiradfahrer aus Frankfurt befuhr gegen 14:15 Uhr die Hohemarkstraße, aus Richtung Feldberg kommend, in Fahrtrichtung Stadtmitte. Im Kreuzungsbereich der U-Bahnstrecke geriet er mit seinem Rennrad auf die Schienen, verlor das Gleichgewicht und kam zu Fall. Dabei zog sich der 43-Jährige Verletzungen zu. Er musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik transportiert werden. An gleicher Stelle war am Dienstag, 29.12.2016, ein 26-jähriger Fahrradfahrer, ebenfalls in Frankfurt wohnhaft, gestürzt.

5. Auto beschädigt und abgehauen Grävenwiesbach, Weißensteiner Weg Montag, 02.01.2017, 22:30 Uhr, bis Dienstag, 03.01.2017, 09:45 Uhr

In der Zeit von Montagabend, 22:30 Uhr, bis Dienstagmorgen, 09:45 Uhr, wurde in Grävenwiesbach ein PKW beschädigt. Der oder die Unfallverursacher/in entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Eigentümerin eines grauen Smart hatte ihr Fahrzeug am Fahrbahnrand der Straße Weißensteiner Weg geparkt. Nach ihrer Rückkehr stellte sie fest, dass die Heckscheibe zerstört und der Heckbereich des Autos beschädigt war. Der Sachschaden wird auf ca. 1.500,- Euro geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-140 in Verbindung zu setzen

6. Rollerdiebe unterwegs Königstein, Ortsteil: Mammolshain, Am Mönchswald Dienstag, 03.01.2017, 20:00 Uhr, bis Mittwoch, 04.01.2017, 07:00 Uhr

In Königstein-Mammolshain waren in der Nacht zum Mittwoch Rollerdiebe unterwegs. Die Täter begaben sich im Zeitraum von Dienstagabend, 20:00 Uhr, bis Mittwochmorgen, 07:00 Uhr, auf ein Grundstück in der Straße "Am Mönchswald". Von dort aus entwendeten sie einen gelben Roller der Marke Piaggio. Anschließend schoben sie das Fahrzeug in einen Waldweg und versuchten vergeblich, den Roller kurzzuschließen. Nachdem dies misslang, warfen sie das Zweirad zu Boden und hinterließen einen Gesamtschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Ebenfalls in der Straße "Am Mönchswald" gelang es den Dieben schließlich einen anderen Roller zu entwenden. Das silberne Fahrzeug der Marke Piaggio im Wert von 500,- Euro, mit dem Kennzeichen "548 KIU", war auf dem Gehweg abgestellt.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeistation in Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 erbeten.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen