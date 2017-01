POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - PRESSEMELDUNG der PD Hochtaunus

1. Fund einer angeblichen Rohrbombe Neu-Anspach, Ortsteil: Hausen-Arnsbach, Trollblumenweg bis Sonntag, 01.01.2017, 11:00 Uhr

Am Sonntagvormittag wurde in einem Mülleimer in Hausen-Arnsbach eine vermeintliche Rohrbombe aufgefunden. Der Fundort wurde weiträumig abgesperrt. Den Experten des Hessischen Landeskriminalamtes gelang es noch am Sonntag den Gegenstand ohne Schaden zu sichern. Nunmehr steht fest, dass unbekannte Personen einen Feuerwerkskörper gebaut haben, möglicherweise um ihn im Silvestergeschehen zu zünden. Dies stellt eine strafbare Handlung, zumindest nach dem Waffengesetz, dar.

Die Brandermittler der Kriminalpolizei Bad Homburg, die in dieser Sache die Ermittlungen aufgenommen haben, bitten Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

2. Seniorin überfallen - Zeugen und Hinweisgeber gesucht! Neu-Anspach, Feldbergstraße Montag, 02.01.2017, 00:30 Uhr

In Neu-Anspach wurde in der Nacht zum Montag eine 91-jährige Seniorin in ihrer Wohnung überfallen. Offenbar hatte sie einen Wohnungseinbrecher auf frischer Tat ertappt. Gegen 00:30 Uhr nahm die Geschädigte in Ihrem Haus in der Feldbergstraße Geräusche wahr. Als sie im Erdgeschoss Nachschau hielt, wurde sie von einem der Täter überwältigt, am Arm gepackt und eine Kellertreppe hinabgestoßen. Anschließend flüchtete der Mann aus dem Haus. Die 91-Jährige zog sich bei dem Sturz erhebliche Verletzungen zu. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert werden. Eine Personenbeschreibung liegt nicht vor.

Die Kriminalpolizei Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen bzw. Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

3. Einbruch in Getränkemarkt - Jogger gesucht! Oberursel, Ortsteil: Bommersheim, Zeilweg Sonntag, 25.12.2016, 12:57 Uhr bis 12:59 Uhr

Wie bereits in der Pressemeldung vom 26.12.2016 berichtet, brachen am Tag zuvor (25.12.2016) zwei unbekannte Täter im Zeilweg in Oberursel-Bommersheim in einen Getränkemarkt ein und erbeuteten Alkohol und Zigaretten im Wert von mehreren Hundert Euro. Die Tat ereignete sich von 12:57 Uhr bis 12:59 Uhr und dauerte somit nur wenige Minuten.

Die Kriminalpolizei Bad Homburg ist in diesem Zusammenhang auf der Suche nach zwei Joggern (näheres nicht bekannt), die zur Tatzeit am Geschäft im Zeilweg vorbeigerannt sind. Möglicherweise kommen sie als Zeugen in Betracht. Die beiden Personen sowie andere Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

4. Einbrecher flüchten ohne Beute Bad Homburg, Louisenstraße Dienstag, 03.01.2017, 03:26 Uhr bis 03:30 Uhr

Unbekannte versuchten in der Nacht zum Dienstag in der Louisenstraße in Bad Homburg die Glasscheibe eines Computerfachgeschäftes einzuschlagen. Als sich Zeugen bemerkbar machten, gaben die Täter auf und flüchteten ohne Beute. Zwischen 03:26 Uhr und 03:30 Uhr hatten sie versucht, die Schaufensterscheibe mit einem Vorschlaghammer einzuschlagen, was jedoch misslang. Anschließend stiegen die Ganoven in einen schwarzen PKW, vermutlich der Marke Audi, und fuhren in Richtung Ritter-von Marx-Brücke davon. Am Kennzeichen des Fahrzeuges konnten die Anfangsbuchstaben "EU" für Euskirchen abgelesen werden.

Zeugen und Hinweisgeber sowie weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Bad Homburg unter Telefon (06172) 120-0 zu melden.

5. Verkehrsunfälle auf winterglatter Fahrbahn

Wehrheim, In der Au Montag, 02.01.2017, 07:50 Uhr

In Wehrheim rutschte gestern Morgen ein Auto beim Ausparken über die Fahrbahn und kollidierte dort mit einem geparkten PKW. Ein 82-jähriger Mann aus Wehrheim beabsichtigte gegen 07:50 Uhr seinen VW rückwärts aus einer Parkbucht in der Straße "In der Au" auszuparken. Beim Abbremsen geriet das Fahrzeug auf der abschüssigen Fahrbahn ins Rutschen, stieß gegen eine Hauswand und prallte gegen einen Renault Clio. Der Gesamtschaden wird auf ca. 6.000,- Euro geschätzt.

Usingen, Ortsteil: Wilhelmsdorf, Landesstraße 3063 Montag, 02.01.2017, 10:10 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall auf der L 3063 bei Usingen-Wilhelmsdorf wurde am Montagvormittag ein Autofahrer verletzt. Der 84-jährige Mann aus Usingen befuhr gegen 10:00 Uhr mit seinem Fiat Punto die Landesstraße, aus Richtung Usingen kommend, in Fahrtrichtung Wilhelmsdorf. Auf winterglatter Fahrbahn verlor der Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. In einem Feld kam der Fiat zum Stehen. Der 84-Jährige zog sich Kopfverletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert werden. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4.000,- Euro.

Schmitten, Ortsteil: Hunoldstal, Landesstraße 3025 Montag, 02.01.2017, 11:10 Uhr

Ein Sachschaden in Höhe von 8.000,- Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag in Schmitten-Hunoldstal. Ein 41-jähriger Mann aus Weilrod befuhr mit seinem Seat Leon die L 3025, aus Richtung Altweilnau kommend, in Fahrtrichtung Hunoldstal. In einer Kurve verlor der 41-Jährige aufgrund der widrigen Straßenverhältnisse die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem Toyota Prius, gesteuert von einem 63-jährigen Mann aus dem Wetteraukreis. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt.

6. Mehrere Unfallbeteiligte bei Verkehrsunfall verletzt Grävenwiesbach, Ortsteil: Laubach, L 3457 Montag, 02.01.2017, 14:25 Uhr

Zwei verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von 23.500,- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Montagnachmittag am Laubacher Kreuz in der Gemarkung Grävenwiesbach. Ein 22-jähriger Mann aus Grävenwiesbach befuhr gegen 14:25 Uhr mit seinem Seat Ibiza die Landesstraße 3457, aus Richtung Laubach kommend, in Fahrtrichtung Naunstadt. Im Kreuzungsbereich zur L 3063 (Laubacher Kreuz) übersah der 22-Jährige den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten, 66-jährigen Fahrer eines Kia Soul, der im Kreis Limburg-Weilburg wohnhaft ist. Bei dem folgenden Zusammenstoß wurden der Unfallverursacher sowie eine 67-jährige Mitfahrerin im Kia verletzt. Beide wurden in Krankenhäuser transportiert.

7. Autofahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt Oberursel, Ortsteil: Oberstedten, , B 456 Montag, 02.01.2017, 10:50 Uhr

Ein Unfallbeteiligter wurde am Montagvormittag bei einem Verkehrsunfall auf der B 456, in Höhe Oberursel-Oberstedten, leicht verletzt. Eine 61-jährige Autofahrerin beabsichtigte gegen 10:50 Uhr mit ihrem Daimler Benz, von der Landesstraße 3003 aus, auf die B 456 in Fahrtrichtung Bad Homburg aufzufahren. Beim "Einfädeln" über den Beschleunigungsstreifen übersah sie einen 22-jährigen Mann aus Neu-Anspach, der mit seinem Skoda Octavia ebenfalls in Fahrtrichtung Bad Homburg unterwegs war. Bei dem folgenden Zusammenstoß schleuderte der Skoda auf die Gegenspur und touchierte die Leitplanke. Ein entgegenkommender, 41-jähriger Mann aus dem Landkreis Offenbach konnte mit seinem VW Crafter nicht mehr ausweichen und fuhr gegen den Skoda. Dabei wurde der 22-Jährige leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 31.000,- Euro geschätzt.

8. Hoher Sachschaden bei Wildunfall Wehrheim, B 456 Montag, 02.01.2017, 17:30 Uhr

Bei einem Wildunfall, der sich am Montagnachmittag auf der B 456 bei Wehrheim ereignete, entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.500,- Euro. Eine 39-jährige Autofahrerin aus Usingen befuhr gegen 17:30 Uhr die B 456, von Bad Homburg aus kommend, in Fahrtrichtung Usingen. In Höhe der Abfahrt Wehrheim kreuzte ein Reh die Fahrbahn. Die Frau konnte nicht mehr ausweichen und stieß mit dem Tier zusammen. Dieses verendete noch an der Unfallstelle.

