POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - PRESSEMELDUNG der PD Hochtaunus

1. Wohnungseinbrüche

Bad Homburg, Ortsteil: Kirdorf, Rotlaufweg Samstag, 31.12.2016, 18:45 Uhr, bis Sonntag, 01.01.2017, 12:10 Uhr

Im Ortsteil Kirdorf in Bad Homburg brachen unbekannte Täter am vergangenen Wochenende in zwei Doppelhaushälften ein. Beide Grundstücke befinden sich im Rotlaufweg. Die Einbrecher verschafften sich im Zeitraum von Samstagabend, 18:45 Uhr, bis Sonntagmittag, 12:10 Uhr, Zutritt auf ein Gartengrundstück. Anschließend hebelten sie nacheinander jeweils ein Fenster auf und gelangten in die Innenräume der beiden Reihenhäuser, die sie nach Wertsachen durchsuchten. In einem Fall entwendeten die Ganoven eine hochwertige Armbanduhr im Wert von mehreren Tausend Euro. Ob sie im Nachbarhaus Beute machten, ist derzeit nicht geklärt.

Weilrod, Ortsteil: Riedelbach, Langstraße Samstag, 31.12.2016, 11:00 Uhr, bis Sonntag, 01.01.2017, 18:30 Uhr

Offensichtlich ohne Beute flüchteten Täter nach einem Einbruch, der sich zwischen Samstag, 31.12.2016, 11:00 Uhr, und Sonntag, 01.01.2017, 18:30 Uhr, in Weilrod-Riedelbach ereignete. Die Einbrecher betraten das Grundstück eines Einfamilienhauses in der Langstraße und hebelten im rückwärtigen Bereich des Gebäudes die Terrassentür auf. Anschließend betraten sie die Innenräume und durchsuchten diese vergeblich nach Wertsachen.

Die Kriminalpolizei Bad Homburg hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen bzw. Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

2. Autos beschädigt Oberursel, Kumeliusstraße / Herzbergstraße Samstag, 31.12.2016, 23:00 Uhr, bis Sonntag, 01.01.2017, 05:45 Uhr

Mindestens sechs PKW beschädigten unbekannte Randalierer in der Silvesternacht in Oberursel. Im Zeitraum von Samstagabend, 23:00 Uhr, bis Sonntagmorgen, 05:45 Uhr, traten und schlugen die Täter gegen die Außenspiegel mehrerer Fahrzeuge, die am Fahrbahnrand abgestellt waren. In der Kumeliusstraße wurden drei Autos und ein LKW beschädigt. In der Herzbergstraße betraf es zwei PKW. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 1.000,- Euro geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Oberursel unter der Rufnummer (06171) 624-00 in Verbindung zu setzen

3. Falsche Polizeibeamte erfolglos Königstein, Stadtgebiet Sonntag, 01.01.2017, ab 18:45 Uhr

Am vergangenen Sonntag erhielten mehrere Bürgerinnen und Bürger in Königstein Anrufe eines angeblichen Polizeibeamten. Bisher haben sich zehn Geschädigte gemeldet, die vorbildlich reagierten und frühzeitig die "richtige" Polizei informierten. Die Ermittler des Betrugskommissariates gehen davon aus, dass der Anrufer Vorbereitungshandlungen tätigte. In verschiedenen Varianten versuchen falsche Polizeibeamte Informationen über Bargeldbestände oder Art und Höhe von Geldanlagen bei Banken zu erlangen. Unter dem vermittelten Eindruck einer konkreten Gefährdung, etwa einem bevorstehenden Einbruch, versucht man in weiteren Telefonaten die Angerufenen dahingehend zu manipulieren, dass sie ihr Bargeld und Ersparnisse abheben und anschließend zur Eigentumssicherung an die angeblichen Polizisten übergeben. Hierzu wird vor allem auch das Vertrauen in staatliche Organisationen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft, erheblich missbraucht.

Um den Trickbetrügern nicht selbst zum Opfer zu fallen, gibt die Polizei folgende Tipps:

- Geben Sie keine persönlichen Daten oder Angaben zu ihren Lebensverhältnissen preis! - Machen Sie niemals Angaben zu Wertsachen in der Wohnung oder Vermögenswerten! - Polizeibeamte fragen nicht nach persönlichen Geldverstecken! - Die Polizei stellt kein Bargeld oder andere Wertsachen vorsorglich sicher! - Sollten Sie sich beim Telefonat unter Druck gesetzt fühlen, beenden Sie das Gespräch und informieren Sie die örtliche Polizei! - Wichtig: Die Polizei ruft niemals mit der Notrufnummer 110 oder ähnlichen Kombinationen an!

Zeugen und Hinweisgeber sowie weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Bad Homburg unter Telefon (06172) 120-0 zu melden.

4. Omnibus beschädigt Königstein, Bahnstraße Samstag, 31.12.2016, 19:00 Uhr, bis Sonntag, 01.01.2017, 08:45 Uhr

In der Bahnstraße in Königstein schlugen unbekannte Täter am vergangenen Wochenende die Glasscheiben eines Linienbusses ein. Im Zeitraum von Samstagabend, 19:00 Uhr, bis Sonntagmorgen, 08:45 Uhr, verschafften sich die Randalierer Zutritt in den Bus, entwendeten einen sogenannten Nothammer und zerstörten damit die Glastrennscheibe im Fahrgastinnenraum. Anschließend beschädigten sie mit dem "Hammer" die Windschutzscheibe des Fahrzeuges. Der Sachschaden wird auf ca. 1.000,- Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeistation in Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 erbeten.

5. Unfallbeteiligte bei Verkehrsunfall leicht verletzt Gemarkung Wehrheim, Landesstraße 3041 Sonntag, 01.01.2017, 18:45 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend auf der L 3041 bei Wehrheim wurden die Unfallbeteiligten leicht verletzt. Eine 21-jährige Frau aus Wehrheim befuhr gegen 18:45 Uhr mit ihrem VW Polo die Köpperner Straße. An der Einmündung zur L 3041 wollte sie nach links in Richtung Friedrichsdorf einbiegen. Dabei übersah sie einen 47-jährigen Mann aus Weilmünster, der mit seinem Opel Corsa in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Beide Beteiligte wurden zunächst in Krankenhäuser transportiert und konnten dort nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 2.000,- Euro geschätzt.

