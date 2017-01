POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus - Sondermeldung

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - PRESSEMELDUNG der PD Hochtaunus

Autofahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt Gemarkung Oberursel, Bundesstraße 455 Montag, 02.01.2017, 07:40 Uhr

Ein 45-jähriger Autofahrer aus dem Kreis Maintal wurde heute Morgen bei einem Verkehrsunfall auf der B 455 tödlich verletzt. Ein weiterer Unfallbeteiligter wurde schwer verletzt. Der 45-Jährige befuhr gegen 07:40 Uhr mit seinem Mercedes-Sprinter die Bundesstraße, aus Richtung Kronberg kommend, in Fahrtrichtung Oberursel (A 661). Kurz vor dem Tunnel zum Autobahnzubringer geriet er aus bisher noch unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit einem LKW, gesteuert von einem 34-jährigen Mann aus Eppertshausen. Ein weiterer, 32-jähriger Autofahrer fuhr mit seinem VW Passat in die Unfallstelle. Der Sprinter-Fahrer verstarb im Krankenhaus an den Folgen seiner Verletzungen. Der LKW-Fahrer wurde mit schweren Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus transportiert. Der 32-jährige Autofahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Die Sachschadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Die Bundesstraße ist noch voll gesperrt. Ein Unfallsachverständiger ist vor Ort.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell