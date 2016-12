POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - PRESSEMELDUNG der PD Hochtaunus

1. Bronzestatue gestohlen Oberursel, Oberhöchstadter Straße Mittwoch, 28.12.2016, 12:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Unbekannte Diebe entwendeten am letzten Mittwoch in Oberursel eine Bronzestatue im Wert von mehreren Hundert Euro. Die Figur eines Pferdes mit einem Gesamtgewicht von ca. 300kg stand auf einem Grundstück in der Oberhöchstadter Straße. Zwischen 12:00 Uhr und 16:00 Uhr verschafften sich die Täter über ein Gartentor Zutritt auf das Gelände und transportierten die Statue vermutlich zu einem Fahrzeug. Zeugen gaben an, dass sie zur Tatzeit zwei Personen gesehen hätten, die sich mit einem Traktor und Anhänger am Objekt aufgehalten haben sollen. Einer soll älter gewesen sein und habe weiße Haare gehabt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Oberursel unter der Rufnummer (06171) 624-00 in Verbindung zu setzen.

2. Wohnungseinbrüche

Oberursel, Eisenhammerweg Dienstag, 27.12.2016, 15:00 Uhr

Zwei Frauen wurden am Dienstagnachmittag in Oberursel auf frischer Tat ertappt, als sie sich an mehreren Wohnungstüren zu schaffen machten. Die beiden Täterinnen betraten gegen 15:00 Uhr den Hausflur eines Mehrfamilienhauses. Mehrere Hausbewohner wurden auf die Frauen aufmerksam und sprachen sie an. Daraufhin entfernten sich die Unbekannten aus dem Gebäude. Eine Täterin war ca. 165 cm groß. Sie hatte braune Haare, die zum Zopf gebunden waren. Ihre Begleiterin war ca. 170 cm groß und hatte ebenfalls braune Haare. Beide sprachen schlechtes Deutsch und waren nach Angaben der Zeugen "osteuropäischer Herkunft".

Kronberg, Bahnhofstraße Donnerstag, 29.12.2016, 07:30 Uhr bis 19:30 Uhr

In der Bahnhofstraße in Kronberg waren am Donnerstag Einbrecher unterwegs. Die Täter begaben sich zwischen 07:30 Uhr und 19:30 Uhr auf die Rückseite eines Grundstückes in der Bahnhofstraße. Dort hebelten sie die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung auf und betraten die Innenräume, um diese nach Wertsachen zu durchsuchen. Mit Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Hundert Euro flüchteten die Ganoven schließlich über die Terrasse in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Bad Homburg hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen bzw. Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

3. Verkehrsunfall auf winterglatter Fahrbahn - Fall 1 Neu-Anspach, Landesstraße 3041 Donnerstag, 29.12.2016, 15:45 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall auf winterglatter Fahrbahn entstand am Donnerstagnachmittag auf der L 3041 bei Neu-Anspach ein Sachschaden in Höhe von ca. 7.000,- Euro. Ein 67-jähriger Mann aus dem Wetteraukreis befuhr gegen 15:45 Uhr mit seinem Ford S-Max die Landesstraße, aus Richtung Neu-Anspach kommend, in Fahrtrichtung Bad Homburg. In einer Linkskurve verringerte er wegen der Witterungsverhältnisse die Geschwindigkeit. Ein nachfolgender, 62-jähriger Autofahrer aus Wiesbaden bemerkte dies zu spät und fuhr mit seinem Skoda Octavia auf den Ford auf.

4. Verkehrsunfall auf winterglatter Fahrbahn - Fall 2 Usingen, Ortsteil: Merzhausen, B 275 Donnerstag, 29.12.2016, 22:00 Uhr

In Usingen-Merzhausen verlor am Donnerstagabend ein Autofahrer auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen die Schutzplanke. Der 33-jährige Mann aus Usingen befuhr gegen 22:00 Uhr mit seinem Skoda Fabia die B 275, aus Richtung Usingen kommend, in Fahrtrichtung Merzhausen. Aufgrund der Witterungsverhältnisse kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Leitplanke und kam schließlich an einer Böschung zum Stillstand. Der 33-Jährige blieb unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5.500,- Euro geschätzt.

5. Verkehrsunfall auf winterglatter Fahrbahn - Fall 3 - Autofahrer ohne Führerschein Usingen, Ortsteil: Merzhausen, Schmittener Straße Donnerstag, 29.12.2016, 22:45 Uhr

Ein Autofahrer, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, verursachte am Donnerstagabend in Usingen-Merzhausen einen Verkehrsunfall mit einem geschätzten Gesamtschaden in Höhe von ca. 15.000,- Euro. Der 38-jährige Mann aus Weilrod war gegen 22:45 Uhr mit seinem Skoda Fabia auf der Schmittener Straße in Richtung der Bundesstraße 275 unterwegs. Kurz nach dem Ortsteingangsschild nach Usingen-Merzhausen verlor der Mann auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Beim Gegenlenken kam der 38-Jährige nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen geparkten Toyota und beschädigte die Fassaden zweier Häuser. Der Mann blieb unverletzt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

6. Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt Oberursel, Hohemarkstraße Donnerstag, 29.12.2016, 12:15 Uhr

Leicht verletzt wurde ein 26-jähriger Mann, der am Donnerstagmittag in Oberursel mit seinem Fahrrad in die Schienen der U-Bahn geriet und stürzte. Der Zweiradfahrer aus Frankfurt befuhr gegen 12:15 Uhr die Hohemarkstraße, aus Richtung Feldberg kommend, in Fahrtrichtung Stadtmitte. Im Kreuzungsbereich der U-Bahnstrecke geriet er mit seinem Rennrad auf die Schienen, verlor das Gleichgewicht und kam zu Fall. Dabei zog sich der 26-Jährige Verletzungen zu. Er musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik transportiert werden.

7. Auto beschädigt und abgehauen Oberursel, Kronberger Straße Mittwoch, 28.12.2016, 07:00 Uhr, bis Donnerstag, 29.12.2016, 13:00 Uhr

In der Zeit von Mittwochmorgen, 07:00 Uhr, bis Donnerstagmittag, 13:00 Uhr, wurde in Oberursel ein PKW beschädigt. Der oder die Unfallverursacher/in entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Eigentümerin eines schwarzen Dacia Sandero hatte ihr Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Kronberger Straße abgestellt. Nach ihrer Rückkehr stellte sie fest, dass die rechte Fahrzeugseite beschädigt war. Der Sachschaden wird auf ca. 2.000,- Euro geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Oberursel unter der Rufnummer (06171) 624-00 in Verbindung zu setzen

