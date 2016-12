POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - PRESSEMELDUNG der PD Hochtaunus

1. Falscher Heizungsmonteur erbeutet Schmuck und Bargeld Bad Homburg, Heuchelheimer Straße Dienstag, 27.12.2016, 19:15 Uhr

Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro erbeutete ein Trickdieb, der sich am Dienstagabend in Bad Homburg als Heizungsmonteur ausgab. Der Täter klingelte gegen 19:15 Uhr an Wohnungstür einer Seniorin in der Heuchelheimer Straße. Unter dem Vorwand, dass ein Defekt ihrer Heizung für die Störung der gesamten Heizungsanlage verantwortlich sei, verschaffte er sich schließlich Zutritt in die Wohnräume der Geschädigten. In einem unbeobachteten Moment gelang es dem Trickdieb die Wertgegenstände zu entwenden. Erst nachdem er die Wohnung wieder verlassen hatte, fiel der Diebstahl auf. Der Ganove war ca. 40 - 45 Jahre alt, ca. 160 cm groß und kräftig. Er trug dunkle Bekleidung.

Die Kriminalpolizei Bad Homburg bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich mit der Rufnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

2. Einbrüche in Gewerbetriebe und Büroräume

An den Weihnachtsfeiertagen gab es im Hochtaunuskreis mehrere Einbrüche in Gewerbetriebe und Büroräume. In allen Fällen wurden die Taten mit Beginn der "Geschäftszeiten" am gestrigen Tage festgestellt.

In der Gablonzer Straße in Oberursel stiegen die Einbrecher im Zeitraum von Freitagmittag, 13:00 Uhr, bis Dienstagmorgen, 09:50 Uhr, in die Lagerhalle zweier Firmen ein und entwendeten Werkzeug im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Täter verschafften sich über ein Nachbargrundstück Zutritt auf das Firmengelände. Durch Aufhebeln eines Gitterfensters gelangten sie schließlich in das Gebäude. Hier brachen die Täter weitere Türen auf und entwendeten schließlich zwei Kettensägen und eine Schleifmaschine.

Kein Glück hatten die Einbrecher in Oberursel-Bommersheim. Mit viel Aufwand und Brachialgewalt hatten sich die Täter im Zeitraum von Freitag, 18:00 Uhr, bis Dienstag, 06:50 Uhr, Zutritt in ein Wohn- und Bürogebäude in der Alfred-Delp-Straße verschafft. Hier durchsuchten sie etliche Behältnisse nach Wertsachen. Schließlich gaben sie auf und flüchteten ohne Beute aus dem Objekt.

Computerzubehör und ein Handy im Wert von mehreren Tausend Euro entwendeten unbekannte Diebe bei einem Einbruch in ein Bürogebäude im Reichenbachweg in Königstein-Falkenstein. Die Täter öffneten im Zeitraum von Samstag, 11:00 Uhr, bis Dienstag, 11:15 Uhr, auf unbekannte Art und Weise die Eingangstür des Objektes und gelangten in mehrere Büroräume, die sie nach Wertsachen durchsuchten. Mit ihrer Beute flüchteten die Ganoven schließlich durch die Eingangstür in unbekannte Richtung.

Im Zeitraum von Montagmittag, 12:00 Uhr, bis Dienstagmorgen, 07:40 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Autowerkstatt in Neu-Anspach ein. Die Einbrecher betraten das Grundstück in der Zeppelinstraße und verschafften sich über ein Fenster, das sie aufhebelten, Zutritt in die Geschäftsräume. Hier durchsuchten sie mehrere Behältnisse. Schließlich flüchteten sie mit ihrer Beute im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro, so unter anderem Bargeld und eine Digitalkamera, aus dem Gebäude.

Die Kriminalpolizei Bad Homburg hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen bzw. Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

3. Auto beschädigt Königstein, Ortsteil: Schneidhain, Am Wäldchen Dienstag, 27.12.2016, zwischen 13:00 Uhr und 15:30 Uhr

In Königstein-Schneidhain wurde am Dienstag ein Auto zerkratzt. Die Eigentümerin eines blauen Range Rover Evoque hatte ihr Fahrzeug am Dienstagmittag, gegen 13:00 Uhr, am Fahrbahnrand der Straße "Am Wäldchen" abgestellt. Nach ihrer Rückkehr, gegen 15:30 Uhr, stellte sie fest, dass die gesamte Fahrzeugseite beschädigt war. Der Sachschaden wird auf ca. 2.000,- Euro geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 in Verbindung zu setzen.

4. Kompletträder gestohlen Kronberg, Eschborner Straße Dienstag, 27.12.2016, 19:00 Uhr, bis Mittwoch, 28.12.2016, 09:00 Uhr

Autoreifen mit Felgen im Wert von ca. 1.000,- Euro entwendeten unbekannte Diebe in der Nacht zum Mittwoch in Kronberg. Die Eigentümerin eines schwarzen Audi A 5 hatte ihr Fahrzeug am Dienstagabend, gegen 19:00 Uhr, am Fahrbahnrand der Eschborner Straße abgestellt. Am Mittwochmorgen, gegen 09:00 Uhr, stellte sie fest, dass die Kompletträder des PKW entwendet worden waren.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeistation in Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 erbeten.

5. Hoher Sachschaden bei Wildunfall Friedrichsdorf, Ortsteil: Köppern, Landesstraße 3041 Dienstag, 27.12.2016, 09:45 Uhr

Ein Sachschaden in Höhe von 3.000,- Euro entstand am Dienstagmorgen bei einem Wildunfall auf der L 3041 bei Friedrichsdorf-Köppern. Eine 18-jährige Autofahrerin aus Wehrheim befuhr gegen 09:45 Uhr mit ihrem Audi A 1 die Landesstraße, aus Richtung Wehrheim kommend, in Fahrtrichtung Köppern. Kurz vor der Einfahrt zur Vitos-Klinik querte ein Wildschwein die Fahrbahn. Die Frau konnte nicht mehr ausweichen und stieß mit dem Tier, das an der Unfallstelle verendete, zusammen.

