POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus

1. Jugendlicher randaliert in Tiefgarage Königstein, Klosterstraße Montag, 26.12.2016, zwischen 19:50 Uhr und 20:10 Uhr

Ein 17-Jähriger beschädigte am Montagabend in der Tiefgarage der Stadtgalerie in Königstein eine Schranke und drei Lampen und verursachte dabei einen Schaden von ca. 700,- Euro. Der Jugendliche, der in Königstein wohnhaft ist, befand sich zwischen 19:50 Uhr und 20:10 Uhr mit mehreren Begleitern in dem Parkhaus. Nach einem Streit wollte er sich nach eigenen Angaben "abreagieren". Der 17-Jährige konnte noch vor Ort von eintreffenden Polizeibeamten angetroffen werden. Er stand offensichtlich unter Alkoholeinfluss und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert werden, da er sich bei Tatausführung selbst verletzt hatte. Ein Verfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

2. Rollstuhlfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt Usingen, Weilburger Straße Montag, 26.12.2016, 13:00 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in Usingen wurde am Montagmittag eine Rollstuhlfahrerin schwer verletzt. Gegen 13:00 Uhr wollte eine 53-jährige Frau aus Usingen auf dem Besucherparkplatz des Usinger Krankenhauses ihren Renault aus einer Parkbucht zurücksetzen. Dabei übersah sie eine 86-jährige Rollstuhlfahrerin, die sich hinter dem PKW aufgehalten hatte. Bei dem folgenden Zusammenstoß fiel der Rollstuhl um; die 86-jährige Frau aus Neu-Anspach wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 2.000,- Euro geschätzt.

3. Unfall verursacht und geflüchtet Glashütten, Landesstraße 3015 Montag, 26.12.2016, 08:15 Uhr

Ein/e unbekannte/r Verkehrsteilnehmer/in verursachte am Montagmorgen in Glashütten einen Verkehrsunfall und flüchtete von der Unfallstelle, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Gegen 08:15 Uhr befuhr ein 72-jähriger Autofahrer aus Schmitten mit seinem Mercedes Benz die Landesstraße 3015, aus Richtung Niederreifenberg kommend, in Fahrtrichtung B 8. In einer Linkskurve, kurz vor dem Waldparkplatz, kam ihm auf seiner Fahrspur ein Fahrzeug (keine nähere Beschreibung) entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 72-Jährige nach rechts aus und touchierte dabei die Leitplanke. Der/die Unfallverursacher/in setzte seine/ihre Fahrt fort. Am Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 8.000,- Euro.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeistation in Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 erbeten.

4. Auto beschädigt und geflüchtet Kronberg, Erlenweg Freitag, 23.12.2016, 16:30 Uhr, bis Montag, 26.12.2016, 13:00 Uhr

In Kronberg wurde im Zeitraum von Freitagnachmittag, 16:30 Uhr, bis Montagmittag, 13:00 Uhr, ein geparktes Auto beschädigt. Der Eigentümer eines blauen VW Passat hatte sein Fahrzeug am Fahrbahnrand des Erlenweges abgestellt. Nach seiner Rückkehr stellte er fest, dass die vordere rechte Seite seines Autos beschädigt war. Der/die Unfallverursacher/in hatte sich vom Unfallort entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 in Verbindung zu setzen.

5. Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfallflucht in Neu-Anspach Neu-Anspach, Stabelsteiner Weg Sonntag, 25.12.2016, 13:00 Uhr, bis Montag, 26.12.2016, 09:30 Uhr

Ein Sachschaden in Höhe von 3.000,- Euro entstand am vergangenen Wochenende bei einem Verkehrsunfall in Neu-Anspach; der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin entfernte sich von der Unfallstelle, ohne ihren Pflichten zur Schadensregulierung nachzukommen. Die Besitzerin eines schwarzen Ford Focus hatte ihr Fahrzeug am Sonntagmittag, gegen 13:00 Uhr, am Fahrbahnrand der Straße "Stabelsteiner Weg" abgestellt. Am Montagmorgen stellte sie die Beschädigungen auf der Fahrerseite fest.

Die Polizeistation in Usingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06081) 9208-140 zu melden.

