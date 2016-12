POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus vom 25.12.2016

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - Polizeistation Bad Homburg Verkehrsunfälle

Unfallort: 61348 Bad Homburg, Schöne Aussicht Unfallzeit: Freitag, 23.12.2016, 16:00 Uhr

Ein 54-Jähriger befuhr mit seinem VW die Schöne Aussicht aus Richtung Ferdinandstraße in Richtung Kisseleffstraße. Auf dem rechts daneben verlaufenden Radweg fuhr ein 35-jähriger Radfahrer. Der Pkw-Fahrer beachtete diesen beim Rechtsabbiegen auf ein Grundstück nicht und es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde leicht verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 380,-Euro.

Unfallort: 61381 Friedrichsdorf, Bahnstraße / Industriestraße Unfallzeit: Samstag, 24.12.2016, 11:25 Uhr

Ein 43-Jähriger befuhr mit seinem Ford die Bahnstraße aus Richtung Bahnhof kommend in Richtung Seulberg. Eine 44-Jährige wollte aus der Industriestraße kommend mit ihrem VW nach links in die Bahnstraße einbiegen. Hierbei übersah sie den vorfahrtsberechtigten Ford-Fahrer und es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden. Sachschaden: ca. 12.000,- Euro

Straftaten

Diebstahl von Geldbörse und Schlüsselbund Tatort: 61352 Bad Homburg, Bahnhof, Diskothek Tatzeit: Freitag, 23.12.2016, zwischen 00:20 und 00:45 Uhr

Einer 16-Jährigen wurden, während sie sich auf der Tanzfläche befand, ihre unter einer Jacke abgelegte Geldbörse und Schlüsselbund gestohlen.

Ladendiebstahl Tatort: 61381 Friedrichsdorf, Wilhelmstraße 23, Taunus Carré, Drogerie Tatzeit: Freitag, 23.12.2016, 19:25 Uhr

Zwei Mädchen (15 und 16 Jahre alt) wurden von einem Mitarbeiter dabei beobachtet, als sie an dem in der Drogerie befindlichen Selbstbedienungs-Foto-Drucker mehrere Fotos ausdruckten und diese in ihre Jackentaschen steckten. Insgesamt konnten bei den Mädchen 89 Fotos und ein USB-Ladekabel im Gesamtwert von ca. 33,- Euro gefunden werden.

Kennzeichen-Diebstahl Tatort: 61350 Bad Homburg, Stedter Weg Tatzeit: zwischen Freitag, 23.12.2016, 16:30 Uhr und Samstag, 24.12.2016, 12:00 Uhr

Von einem geparkten Audi wurden sowohl das vordere als auch das hintere Kennzeichen (F-XS 1350) gestohlen.

Einbruchsdiebstahl aus Wohnhaus Tatort: 61350 Bad Homburg, Kälberstücksweg Tatzeit: Samstag, 24.12.2016, zwischen 17:30 und 18:45 Uhr

Unbekannte Täter hebelten ein Kellerfenster des Einfamilienhauses auf und verschafften sich so Zugang zum Gebäude. Im Anschluss wurden verschiedene Räume betreten und ein verschraubter Tresor ausgebaut. Dieser wurde in einem anderen Zimmer geöffnet, darin befindliche Wertsachen entwendet. Schuh- und Blutspuren konnten gesichert werden. Der Wert des erlangten Gutes liegt bei ca. 20.000,- Euro.

Einbruchsdiebstahl aus Wohnhaus Tatort: 61381 Friedrichsdorf, Lärchenweg Tatzeit: Samstag, 24.12.2016, zwischen 13:00 und 22:15 Uhr

Unbekannte Täter hebelten die Terrassentür des Einfamilienhauses auf und durchsuchten zwei der Räume. Bargeld und Schmuck im Wert von ca. 2.500,- Euro wurden gestohlen.

Polizeistation Oberursel

Verkehrsunfälle

Unfallflucht Unfallort: 61440 Oberursel, Holzweg Unfallzeit: Freitag, 23.12.2016, 13.55 Uhr - 14.45 Uhr

Eine 27-jährige Ford-Fahrerin parkte ihren PKW im Holzweg. Der Unfallverursacher stieß gegen den geparkten PKW und entfernte sich anschließend, ohne seinen Pflichten als Fahrzeugführer nachzukommen. An dem Ford entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro. Hinweise die Aufschluss auf einen möglichen Unfallverursacher geben könnten, nimmt die Polizei in Oberursel unter 06171/62400 entgegen.

Unfallort: 61440 Oberursel, Hiroshimastraße Unfallzeit: Freitag, 23.12.2016, 22.51 Uhr

Ein 20-jähriger BMW Fahrer befuhr die Hiroshimastraße in Richtung Bahnstraße/Kurmainzer Straße. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Straße ab und stieß gegen eine Mauer. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000,- Euro.

Straftaten

Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl Tatort: 61440 Oberursel, Kurzer Steig Tatzeit: zwischen Freitag, 16.12.2016 und Freitag, 23.12.2016, 11.21 Uhr

Im o.g. Tatzeitraum kletterten unbekannte Täter auf ein Garagendach eines Einfamilienhauses und versuchten dort ein Fenster aufzuhebeln, was allerdings nicht gelang. Anschließend begaben sich der oder die Täter zur Kellertür und hebelten dort die Glasscheibe aus der Tür. So verschafften sich der oder die Täter Zutritt zum Haus. Allem Anschein nach wurde nichts entwendet. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Oberursel unter 06171/62400 entgegen.

Polizeistation Usingen Verkehrsunfälle

Verkehrsunfall mit Sachschaden Unfallort: 61267 Neu-Anspach, Theodor-Heuss-Str. / Rue St. Florent sur Cher-Str. Unfallzeit: Freitag, 23.12.2016, 11:55 Uhr

Der Unfallverursacher befuhr mit einem Pkw Mercedes die Theodor-Heuss-Str. aus Richtung Westerfeld kommend um dann in die Rue-St. Florent-sur Cher-Str. einzubiegen. Dabei missachtete er einen entgegenkommenden Pkw BMW, so dass es zum Zusammenstoß kam. Es wurde niemand verletzt, jedoch entstand Sachschaden in Höhe von 19.500,- Euro.

Wildunfall mit Reh Unfallort: Gemarkung 61267 Neu-Anspach, B 275, zwischen Merzhausen und Usingen Unfallzeit: Samstag, 24.12.2016, 00:39 Uhr

Der Fahrer eines Nissan Micra befuhr die Bundesstraße aus Richtung Merzhausen kommend in Richtung Abfahrt Wilhelmsdorf. In Höhe km 0,7 erfasste er ein Reh, welches beim Aufprall verendete. Der Sachschaden beträgt 1.500,- Euro.

Verkehrsunfallflucht Unfallort: 61250 Usingen, Nauheimer Straße Unfallzeit: Samstag, 24.12.2016, zwischen 13:20 und 13:25 Uhr

Beim rückwärts Ausfahren aus einer Waschanlage beschädigte der Fahrer eines Skoda Oktavia einen geparkten Pkw BMW. Ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern, flüchtete der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Da das Kennzeichen des Flüchtigen festgestellt werden konnte, leitete die Polizei ein Strafverfahren gegen ihn ein. Der entstandene Sachschaden beträgt 700,- Euro.

Straftaten

Missbrauch von Notrufeinrichtung Tatort: 61276 Weilrod-Altweilnau, Flüchtlingsunterkunft an der L 3025 Tatzeit: Freitag, 23.12.2016, 19:19 Uhr

Durch einen missbräuchlich betätigten Feuermelder kam es zu einem unnötigen Feuerwehreinsatz der Feuerwehren Weilrod. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Versuchter Einbruchsdiebstahl aus Wohnhaus Tatort: 61267 Neu-Anspach, Auf der Hirschhöhe Tatzeit: Samstag, 24.12.2016, 00:19 Uhr

Ein unbekannter Täter hebelte die Nebeneingangstür des Einfamilienhauses auf. Hier löste er beim Betreten die Alarmanlage aus und ließ daraufhin vom weiteren Tatbegehen ab. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200,- Euro.

Wohnungseinbruchsdiebstahl Tatort: 61250 Usingen, Walradstraße Tatzeit: zwischen Freitag, 23.12., 16:00 Uhr und Samstag, 24.12.2016, 09:30 Uhr

Ein unbekannter Täter verschaffte sich durch ein eingeschlagenes Fenster Zutritt in das Haus. Da die Hauseigentümer bei Anzeigenaufnahme nicht anwesend waren, kann noch nichts über die entwendeten Gegenstände berichtet werden. Der entstandene Sachschaden beträgt 300,- Euro.

Garagenbrand Tatort: 61250 Usingen, Nauheimer Straße Tatzeit: Samstag, 24.12.2016, 12:20 Uhr

Vermutlich war ein technischer Defekt die Ursache eines Garagenbrandes, wobei Werkstattgegenstände und Fahrräder ein Raub der Flammen wurden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 10.000,- Euro. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte den Brand löschen. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Bundesstraße wurde für den Zeitraum der Löscharbeiten voll gesperrt.

Brand einer Grünecke Tatort: 61250 Usingen-Eschbach, Schulstraße Tatzeit: Samstag, 24.12.2016, 20:44 Uhr

Zu einem Einsatz am Heiligabend musste die Feuerwehr Eschbach ausrücken, da vermutlich ein gedankenloser Bürger heiße Asche an der Grünecke entsorgt hatte. Die Feuerwehr löschte den Brandherd ab.

Schwerer Diebstahl eines Pferdeanhängers - Kennzeichen HG-GM 163 Tatort: 61273 Wehrheim-Pfaffenwiesbach, Lindenstraße Tatzeit: zwischen Mittwoch, 21.12.2016, 15:00 Uhr und Samstag, 24.12.2016, 16:00 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten im Tatzeitraum den auf dem Gelände des ehemaligen Bauhofes abgestellten Böckmann-Pferdeanhänger, Typ Big Master L, der mit einem Kastenschloss gesichert war. Der Schaden beträgt 9.050,- Euro.

Versuchter Einbruchsdiebstahl aus Wohnhaus Tatort: 61279 Grävenwiesbach-Hundstadt, Schlagweg Tatzeit: Samstag, 24.12.2016, zwischen 17:30 Uhr und 23:25 Uhr

Während der Eigentümer nicht anwesend war, versuchte ein unbekannter Täter in das Einfamilienhaus einzudringen, indem er an der Terrassentür hebelte und mit einem Stein ein Fenster einwarf. Er flüchtete dann jedoch aus unbekannten Gründen. Der Sachschaden beträgt ca. 300,- Euro.

Hinweise zu den o.g. Straftaten und Sachverhalten erbittet die Polizei Usingen unter der Tel.nr. 06081/92080 oder der Mail-Adresse pst.usingen.ppwh@polizei.hessen.de

Wechselseitig begangene Körperverletzung Tatort: 61250 Usingen, Obergasse Tatzeit: Sonntag, 25.12.2016, 03:25 Uhr

Nach einer verbalen Auseinandersetzung in einer Gaststätte in Usingen kam es zu einer wechselseitig begangenen Körperverletzung zwischen einem 32-jährigen und einem 21-jährigen Mann, in dessen Verlauf sich die stark alkoholisierten Kontrahenten mit Fäusten ins Gesicht bzw. gegen den Kopf schlugen. Beide waren nur leicht verletzt und verzichteten auf eine ärztliche Behandlung.

