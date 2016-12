POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - PRESSEMELDUNG der PD Hochtaunus

1. Jugendlicher Leichtsinn Schmitten, Landesstraße 3025 Donnerstag, 22.12.2016, zwischen 23:20 Uhr und 23:50 Uhr

Weil er am Donnerstagabend Flatterbänder quer über die Landstraße befestigte, wurde gegen einen 15-Jährigen ein Verfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Die betroffenen Autofahrer kamen mit dem Schrecken davon. Der Junge ging zwischen 23:20 Uhr und 23:50 Uhr mit weiteren unbekannten Begleitern auf der L 3025, zwischen Schmitten und Niederreifenberg, entlang. Mehrere Male befestigte er ein buntes Flatterband quer über die Fahrbahn. Mehrere Fahrzeuge durchfuhren diese Hindernisse, ohne dass es zu einem Schaden kam. Der 15-Jährige, der unter Alkoholeinfluss stand, konnte nach einer kurzen Verfolgung von Beamten der Polizeistation Usingen gestellt werden. Der Promillewert liegt derzeit noch nicht vor.

2. Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt Glashütten, Limburger Straße Donnerstag, 22.12.2016, 15:45 Uhr

In Glashütten wurde am Donnerstagnachmittag eine 79-Jährige Frau bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Die Seniorin wollte gegen 15:45 Uhr die Limburger Straße, in Höhe der Apotheke, über den Fußgängerüberweg überqueren. Ein 77-jähriger Autofahrer aus Königstein befuhr zeitgleich die Limburger Straße in Richtung Esch. Als dieser sein Fahrzeug anhalten wollte, beschleunigte er ungewollt und erfasste die Frau, die dadurch schwer verletzt wurde. Sie musste in ein Krankenhaus transportiert werden. Der 77-Jährige erlitt einen Schock; sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

3. Jugendlicher bei Verkehrsunfall verletzt Neu-Anspach, Konrad-Adenauer-Straße Donnerstag, 22.12.2016, 17:40 Uhr

Ein 14-jähriger Junge wurde am Donnerstag in Neu-Anspach bei einem Verkehrsunfall verletzt. Der Jugendliche rannte gegen 17:40 Uhr, aus Richtung Mozartstraße kommend, zusammen mit einem Begleiter bei "grün" über den Fußgängerüberweg der Konrad-Adenauer-Straße. Hierbei wurde er von einer 67-jährigen Autofahrerin übersehen, die mit ihrem VW Touran, aus Richtung Adolf-Reichwein-Straße kommend, nach links in die Konrad-Lorenz-Straße einbiegen wollte. Der 14-Jährige wurde von dem Auto erfasst. Bei dem Zusammenstoß zog er sich Kopfverletzungen und Prellungen zu. Der Junge wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Am PKW entstand kein Sachschaden.

4. In Straßengraben gefahren Bad Homburg, Bundesstraße 456 Donnerstag, 22.12.2016, 19:45 Uhr

Am Donnerstagabend verlor eine Autofahrerin auf der B 456 die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam erst in einem Straßengraben zum Stehen. Die 29-jährige Frau aus dem Wetteraukreis war mit ihrem Ford Focus auf der Bundesstraße, aus Richtung Saalburg kommend, in Fahrtrichtung Bad Homburg unterwegs. Aus gesundheitlichen Gründen geriet sie mit ihrem Fahrzeug über die rechte Fahrbahnbegrenzung, überfuhr einen Leitpfosten und landete im Straßengraben. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert werden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell