POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - PRESSEMELDUNG der PD Hochtaunus

1. Auto gestohlen Bad Homburg, Urseler Straße Freitag, 16.12.2016, 14:00 Uhr, bis Montag, 19.12.2016, 14:00 Uhr

Wie erst jetzt bekannt wurde, entwendeten Diebe bereits am vergangenen Wochenende in Bad Homburg einen schwarzen Mercedes Benz im Wert von ca. 47.000,- Euro. Der oder die Täter begaben sich im Zeitraum von Freitagmittag, 14:00 Uhr, bis Montagmittag, 14:00 Uhr, auf das Gelände einer Autovermietung. Von dort entwendeten sie einen geparkten PKW mit den Kennzeichen "M-YX 5211".

Die "AG PKW" der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen bzw. Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06171) 624-00 zu melden.

2. Diebstahl aus Auto Oberursel, Wintersteinstraße Mittwoch, 21.12.2016, 21:45 Uhr, bis Donnerstag, 22.12.2016, 10:30 Uhr

In Oberursel entwendeten Diebe in der Nacht zum Donnerstag mehrere Gegenstände aus einem unverschlossenen PKW. Die Eigentümerin eines schwarzen Dacia Sandero hatte ihr Fahrzeug am Mittwochabend, gegen 21:45 Uhr, am Fahrbahnrand der Wintersteinstraße abgestellt. Am Donnerstagmorgen, gegen 10:30 Uhr, stellte sie fest, dass mehrere Gegenstände aus dem Innenraum fehlten, so unter anderem ein mobiles Navigationsgerät, Bargeld und Getränke. Offensichtlich war die Fahrertür nicht verriegelt, wodurch sich die Täter problemlos Zutritt in den PKW verschaffen konnten. Der Gesamtschaden wird auf ca. 100,- Euro geschätzt.

Die "AG PKW" der Kriminalpolizei hat auch in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06171) 624-00 zu melden.

3. Einbruch in Kindergarten Oberursel, Altkönigstraße Mittwoch, 21.12.2016, 16:30 Uhr, bis Donnerstag, 22.12.2016, 07:30 Uhr

Einen Sachschaden in Höhe von ca. 200,- Euro richteten Einbrecher an, die in der Nacht zum Donnerstag in einen Kindergarten eingebrochen sind. Die Täter verschafften sich über ein Fenster, das sie auf unbekannte Art und Weise öffneten, Zutritt in das Gebäude. Hier durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten. Mit ihrer Beute, Kleingeld, ein altes defektes Handy und Süßigkeiten, flüchteten sie schließlich ins Freie.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Bad Homburg, unter der Rufnummer (06172) 120-0, in Verbindung zu setzen.

4. Kontrolle über Fahrzeug verloren Weilrod, Bundesstraße 275 Mittwoch, 21.12.2016, 13:30 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 275 bei Weilrod wurde am Mittwochmittag eine Autofahrerin leicht verletzt. Die 22-jährige Frau aus Usingen befuhr gegen 13:30 Uhr die Bundesstraße, aus Richtung Neuweilnau kommend, in Fahrtrichtung Altweilnau. In einer Rechtskurve verlor die Frau die Kontrolle über ihren Ford Fiesta, geriet ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der PKW drehte sich quer und kippte zur Seite. Dabei kollidierte das Fahrzeug mit einem Audi A 6, gesteuert von einem 26-jährigen Mann aus Weilrod, der auf der Gegenspur gehalten hatte. Die 22-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus transportiert werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 3.000,- Euro geschätzt.

5. Auf winterglatter Fahrbahn Unfall gebaut Königstein, Ortsteil: Falkenstein, Reichenbachweg Mittwoch, 21.12.2016, 20:15 Uhr

Ein Autofahrer verlor am Mittwochabend in Königstein-Falkenstein auf der winterglatten Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der 46-jährige Mann aus Frankfurt befuhr gegen 20:15 Uhr mit seinem Volvo den Reichenbachweg. Auf der Gefällstrecke kam sein Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Laterne. Diese wurde dabei erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1.800,- Euro geschätzt.

