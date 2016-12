POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - PRESSEMELDUNG der PD Hochtaunus

1. Wohnungseinbrecher ertappt

Fall 1: Oberursel, Ortsteil: Stierstadt, Taunusstraße Mittwoch, 21.12.2016, 01:25 Uhr

In Oberursel-Stierstadt wurden in der Nacht zum Mittwoch zwei Wohnungseinbrecher ertappt. Die dunkel bekleideten Personen betraten um 01:25 Uhr ein Gartengrundstück in der Taunusstraße. Noch bevor sie zu Tat schreiten konnten, wurden sie von der Hauseigentümerin bemerkt. Die Täter flüchteten daraufhin in Richtung Weingartenumgehung. Am Reihenhaus wurde kein Schaden festgestellt.

Fall 2: Königstein, Ortsteil: Mammolshain, Am Wacholderberg Dienstag, 20.12.2016, 16:00 Uhr

Pech hatte ein Einbrecher am Dienstagnachmittag in Königstein-Mammolshain. Beim Versuch die Haustür aufzubrechen, wurde er von einem Hausbewohner überrascht. Der Täter hatte gegen 16:00 Uhr das Grundstück eines Einfamilienhauses in der Straße Am Wacholderberg betreten und sich an der Haustür zu schaffen gemacht. Nachdem der Geschädigte die Tür öffnete, suchte der Ganove das Weite. Er soll ca. 25 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlank und sportlich gewesen sein. Bekleidet war er mit einem dunklen "Hoodie".

Das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

2. Rabiate Ladendiebe Königstein, Hauptstraße Dienstag, 20.12.2016, 13:30 Uhr

Zwei Ladendiebe entwendeten am Dienstagmittag in Königstein eine Jacke. Eine Angestellte wurde bei dem Versuch die Jacke festzuhalten zu Boden gerissen. Die beiden Täter betraten gegen 13:30 Uhr das Bekleidungsgeschäft in der Hauptstraße. Dort sahen sie sich um und griffen beim Verlassen der Verkaufsräume nach einem grünen Parka im Wert von ca. 700,- Euro. Trotz des beherzten Einschreitens der Frau gelang es den Dieben mit ihrer Beute zu flüchten. Die Angestellte wurde bei dem Vorfall nicht verletzt. Die Täter sollen nach Angaben der Geschädigten osteuropäischer Herkunft gewesen sein. Sie waren ca. 190 cm groß, kräftig, hatten kurze dunkle Haare und trugen dunkle Oberbekleidung. Einer der Personen hatte einen Dreitagebart.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeistation in Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 erbeten.

3. Kennzeichendieb ertappt Usingen, Joseph-Haydn-Straße Dienstag, 20.12.2016, 23:30 Uhr

Ein Kennzeichendieb wurde Dienstagnacht in Usingen auf frischer Tat erwischt. Der Täter versuchte gegen 23:30 Uhr in der Joseph-Haydn-Straße das hintere Kennzeichen eines VW Multivan zu entwenden. Hierbei wurde er von einem Zeugen überrascht. Der Ganove flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung. Er soll ca. 25 - 30 Jahre alt, 170 - 175 cm groß und sehr kräftig gewesen sein. Er hatte einen Dreitagebart und war mit einer hellen Jogginghose, dunklem Sweatshirt sowie einer dunklen Wollmütze bekleidet.

Hinweisgeber und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208140 in Verbindung zu setzen.

4. Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt Bad Homburg, Kaiser-Friedrich-Promenade Dienstag, 20.12.2016, 18:00 Uhr

Weil sie die Straße überquerte, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten, wurde am Dienstagabend in Bad Homburg eine Fußgängerin von einem Auto erfasst und leicht verletzt. Die 78-jährige Frau aus Bad Homburg wollte gegen 18:00 Uhr die Fahrbahn der Kaiser-Friedrich-Promenade, in Höhe der Bushaltestelle "Finanzamt", überqueren. Der 55-jährige Fahrer eines Citroen Berlingo konnte nicht mehr ausweichen und stieß mit der Frau zusammen. Die 78-Jährige zog sich Kopfverletzungen zu und musste in ein Krankenhaus transportiert werden. Am Fahrzeug entstand nur geringer Sachschaden.

5. Auto beschädigt und abgehauen Bad Homburg, Ortsteil: Gonzenheim, Frankfurter Landstraße Montag, 19.12.2016, 16:15 Uhr, bis Dienstag, 20.12.2016, 06:30 Uhr

Eine oder ein unbekannte/r Verkehrsteilnehmer/in beschädigte in Bad Homburg einen geparkten PKW und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro zu kümmern. Der Eigentümer eines grauen Fiat Panda hatte sein Fahrzeug am Montagnachmittag, gegen 16:15 Uhr, am Fahrbahnrand der Frankfurter Landstraße, Fahrtrichtung Europakreisel, geparkt. Am Dienstagmorgen, gegen 06:30 Uhr, stellte er fest, dass sein Auto auf der Fahrerseite beschädigt war.

Die Polizeistation Bad Homburg bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

6. Auto übersehen Oberursel, Ortsteil: Oberstedten, Niederstedter Straße Dienstag, 20.12.2016, 13:00 Uhr

In Oberursel-Oberstedten kam es am Dienstag zu einem Verkehrsunfall, weil ein Autofahrer einen vorfahrtsberechtigten PKW übersehen hatte. Der 64-jährige Mann aus Oberursel befuhr gegen 13:00 Uhr mit seinem Audi A 6 die Hauptstraße aus Richtung Usinger Straße kommend. An der Einmündung zur Niederstedter Straße übersah er eine vorfahrtsberechtigte, 46-jährige Autofahrerin, ebenfalls in Oberursel wohnhaft, die mit ihrem Volvo auf der Niederstedter Straße in Fahrtrichtung Bergweg unterwegs war. Bei dem anschließenden Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von 7.000,- Euro. Der Volvo war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

7. Mehrere Beteiligte bei Unfall verletzt Neu-Anspach, Kreisstraße 723 Dienstag, 20.12.2016, 15:00 Uhr

Drei verletzte Unfallbeteiligte, darunter ein 9-jähriges Mädchen, und ein Sachschaden in Höhe von ca. 25.000,- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Dienstagnachmittag auf der K 723 ereignete. Eine 45-jährige Frau aus Neu-Anspach befuhr gegen 15:00 Uhr mit ihrem Jeep Grand Cherokee die Kreisstraße, aus Richtung Neu-Anspach kommend, in Fahrtrichtung Usingen. In Höhe der Kreuzung zur Brandholzdeponie musste die Autofahrerin verkehrsbedingt warten. Dies bemerkte eine 37-jährige Frau, ebenfalls in Neu-Anspach wohnhaft, zu spät und fuhr mit ihrem Mercedes Vito nahezu ungebremst auf den Jeep auf. Die beiden Autofahrerinnen, sowie ein mitfahrendes Kind im Vito wurden bei dem Unfall verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser transportiert werden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell