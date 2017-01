BPOL-HRO: Erneut Zigarettenautomat am Bahnhof Grevesmühlen angegriffen

Grevesmühlen (ots) - Diesmal waren es die Beamten des Bundespolizeireviers Wismar, die im Rahmen einer Streifenfahrt in der Nacht des 06.01.2017 gegen 01:00 Uhr feststellen konnten, dass der Zigarettenautomat am Bahnhof Grevesmühlen, nachdem dieser bereits am 03.01.2017 angegriffen wurde, erneut ins Visier von unbekannten Tätern geraten ist.

Bei Betrachtung vor Ort stellten die Beamten fest, dass der Boden des Automaten zerrissen war. Des Weiteren konnten am und im Automaten Brandspuren festgestellt werden, die vermuten lassen, dass mittels einer Sprengstoffexplosion der Automat zerstört wurde. An die Geldkassette sind die Täter nicht gelangt. Im unmittelbaren Umfeld konnten noch einige Zigarettenschachteln aufgefunden und sichergestellt werden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion eingeleitet.

Zuständigkeitshalber wurde der Sachverhalt an die Landespolizei übergeben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell