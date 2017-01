BPOL-HRO: Baucontainer aufgebrochen und Dieselkraftstoff entwendet

Hagebök (ots) - Die Beamten des Bundespolizeireviers Wismar stellten im Rahmen einer bahnpolizeilichen Überwachungsstreife am 02.01.2017 gegen 09:30 Uhr fest, dass ein am Bahnübergang in der Nähe der Ortschaft Hagebök (Bahnkilometer 12,3 der Strecke Wismar-Rostock) abgestellter Baucontainer gewaltsam geöffnet wurde.

Vor Ort konnten die Beamten feststellen, dass die Containertür durch einen unmittelbar davor stehenden Minibagger gesichert wurde. Die derzeit unbekannten Täter verschafften sich Zutritt in den Container, indem sie mittels eines Trennschleifers in die Rückwand des Containers ein Loch geflext haben, um an das im Container befindliche Werkzeug zu gelangen. Der Umfang des Stehlgutes bleibt noch zu ermitteln. Zudem brachen sie das Schloss eines ebenfalls dort abgestellten Dieseltankbehälters auf und entnahmen den Dieselkraftstoff.

Durch die Bundespolizei wurden die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls aufgenommen.

In diesem Zusammenhang bittet die Bundespolizei um die Mithilfe der Bevölkerung.

Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen machen, die sich in den letzten Tagen, insbesondere zur Nachtzeit, im oben genannten Umfeld aufgehalten haben? Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Rostock unter der Telefonnummer: 0381/2083-111 entgegen. Hinweise können auch jederzeit über die kostenfreie Hotline der Bundespolizei, Tel.: 0800 6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle gegeben werden.

