BPOL-FL: Kontrolle Kleintransporter: Gestohlenes Fahrrad; Explosive Stoffe und Autobatterien geladen

Bundespolizei stellt illegale Pyrotechnik und gestohlenes Fahrrad sicher.

Handewitt (ots) - Samstagabend kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen Kleintransporter mit isländischen Kennzeichen, der aus Dänemark kam. Der Fahrer wies sich mit litauischen Dokumenten aus. Der Laderaum war bis zur Fahrzeugdecke gefüllt, darunter befand sich auch ein Mountainbike. Die Überprüfung ergab, dass dieses in Ostfriesland (Insel Borkum) gestohlen wurde. Es wurde sichergestellt.

Bei der einhergehenden Nachschau entdeckten die Bundespolizisten in zwei großen Rollen insgesamt mehr als 40 kg möglicher Gefahrstoffe. Eine Kennzeichnung war am Fahrzeug als Gefahrguttransport jedoch nicht vorhanden. In unmittelbarer Nähe standen insgesamt 30 Autobatterien.

Entschärfer der Bundespolizei wurden hinzugezogen und stellten fest, dass es sich um Explosivstoff (Pyrotechnik) handelte. Eine Explosion durch austretende Gase wäre nicht ausgeschlossen gewesen.

Die Batterien und die Pyrotechnik wurden sichergestellt. Der Fahrer war sich der Gefahr offensichtlich nicht bewusst.

Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell