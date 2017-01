BPOL-FL: Kontrollen Bundespolizei: Zwei Fahrzeugstilllegungen, ein Fahrer ohne Führerschein unterwegs

Ellund/Handewitt (ots) - Am Freitag kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen VW Passat in Harrislee. Der Fahrer wies sich auch ordnungsgemäß aus, jedoch kam bei der Überprüfung der Fahrzeugdaten eine Fahndungsnotierung heraus. Das Auto war zur Zwangsentstempelung ausgeschrieben. Die Autokennzeichen wurden entwertet, die Weiterfahrt mit dem Fahrzeug untersagt.

Der 24-Jährige muss sich zusätzlich wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. Am Sonntag wurde am Scandinavienpark in Handewitt ein Fiat kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab auch hier eine Fahrzeugstilllegung. Der 40-Jährige Fahrer muss auch in dem Fall mit einer Strafanzeige rechnen.

Gestern Nachmittag kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen aus Dänemark kommenden Opel Zafira mit niederländischen Kennzeichen. Die fünf Insassen legitimierten sich ordnungsgemäß, jedoch legte der 51-jährige syrische Fahrer einen kuwaitischen Führerschein vor. Dieser berechtigt nicht zu Fahren in Deutschland. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Er erhielt eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

