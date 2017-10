POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Wohnungseinbrüchen in Lünen!

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1083

Nach insgesamt drei Wohnungseinbrüchen am vergangenen Wochenende in Lünen sucht die Polizei nun Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge drangen die unbekannten Täter am vergangen Freitag (6. Oktober) zwischen 18 und 23 Uhr in eine Wohnung in der Bismarckstraße ein. Sie nutzten die Abwesenheit des Mieters und hebelten ein Wohnzimmerfenster auf. In der Wohnung durchwühlten sie mehrere Räume und entwendeten Goldschmuck. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Im Zeitraum von 2 Uhr morgens bis 19.50 Uhr am Abend des vergangenen Samstags (7. Oktober) drangen unbekannte Täter in eine Wohnung im Hirtenweg ein. Indem sie die Eingangstür aufhebelten, verschafften sie sich Zugang zur Wohnung. Hier durchwühlten sie mehrere Räume. Nach jetzigem Kenntnisstand entwendeten sie einen Fernseher. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Die kurzfristige Abwesenheit des Eigentümers nutzte ein unbekannter Einbrecher am gestrigen Sonntag (8. Oktober) im Bergerhof in Lünen-Brambauer. Im Zeitraum zwischen 20:10 - 20:35 Uhr verschaffte sich der Täter Zugang zum Einfamilienhaus, indem er das Badezimmerfenster aufhebelte. In der Wohnung durchwühlte er mehrere Räume. Als der Eigentümer zurückkehrte, verließ der Täter das Haus über den Garten in Richtung Osten (Im Sunderfeld). Der Einbrecher konnte als groß und dunkel gekleidet beschrieben werden.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter der Rufnummer 0231-132/7441 zu melden.

Um den Einbrechern ihr kriminelles Handwerk zu legen, rät Ihre Polizei:

Auch wenn Sie nur kurz weggehen, schließen Sie ihre Haus-/ Wohnungstür so oft wie möglich ab. Eine nur ins Schloss gezogene Tür öffnet der Täter in Sekundenschnelle. Auch gekippte Fenster verstehen Einbrecher als Einladung, in Ihr Haus einzusteigen.

Aufmerksame Nachbarn sind Gold wert! Seien auch Sie ein fürsorglicher Nachbar, achten Sie auf unbekannte Personen und/oder auf verdächtige Situationen "nebenan". Rufen Sie in Verdachtsfällen sofort die Polizei über den kostenlosen Notruf 110. Informationen zur Sicherung Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung und über geeignete Wertbehältnisse erhalten Sie bei unserem Kommissariat Kriminalprävention und Opferschutz. Hier können Sie sich unter anderem über einbruchshemmende Produkte informieren. Unsere Experten zeigen die Schwachstellen Ihres Hauses/Ihrer Wohnung auf und beraten Sie bezüglich der notwendigen Abhilfe. Sie erreichen uns für eine technische Beratung unter der Rufnummer 0231-132 7950.

