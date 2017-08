POL-DO: Mann "vergisst" Drogen im Taxi - oder etwa nicht?

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0866

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (9.8.) bestreiften Polizeibeamte um 0.40 Uhr die Schulte-Heuthaus-Straße. Dort konnten sie zwei Männer mit einer Plastiktüte beobachten, augenscheinlich sehr nervös. Kurz darauf stiegen die beiden in ein Taxi und fuhren in Richtung Dorstfeld. Der Bauch des Schutzmanns sagte, dass da etwas nicht stimmen könne...

Angehalten wurde das Taxi daraufhin im Bereich Planetenfeldstraße. Bei der Kontrolle konnten die Beamten noch sehen, wie einer der Männer versuchte, die Tüte zu verstecken. Stein und Bein behauptete er kurze Zeit später, dass die Plastiktüte auf jeden Fall von einem anderen Fahrgast vergessen worden sei. Überzeugen konnte er die Polizisten damit allerdings nicht. In der Tüte befand sich eine größere Menge Betäubungsmittel, augenscheinlich Marihuana, verpackt in einem Plastikbeutel. Zudem fanden die Beamten bei dem Duo noch drei sogenannte "Bubbles" mit weißem Pulver, wahrscheinlich Kokain.

Die beiden polizeibekannten Männer (18 und 20 aus Dortmund) wurden festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht. Dort mussten sie nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen werden.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell