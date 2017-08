POL-DO: Polizei sucht nach vermisster Person!

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0862

Vermisst wird der 76-jährige Bernd M.. Er ist abgängig von dem Seniorenzentrum Minister Achenbach in Lünen-Brambauer. Der ältere Herr wurde das letzte Mal am gestrigen Tag (8. August) um 14 Uhr an der oben genannten Örtlichkeit gesehen.

Herr M. leidet an Demenz und einer Gangstörung.

Er ist circa 170 cm groß und hat graue Haare. Letztmalig trug er ein kariertes Hemd, eine graue Weste und eine blaue Jeans. Auffällig ist, dass er ohne Schuhe unterwegs sein soll.

Ein Foto des Vermissten ist derzeit nicht verfügbar.

Hinweise auf die Person bitte an die Kriminalwache unter 0231-132-7441! Bein Antreffen wählen Sie bitte die 110!

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell